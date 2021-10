"No puedo despedir un ministro, sería irresponsable de mi parte"

El viaje del gobernador interino Osvaldo Jaldo a Buenos Aires, provocó que luego de 22 años el bussismo vuelva a estar a cargo del Poder Ejecutivo, aunque esta vez de manera fugaz, ya que la legisladora Sandra Orquera conduce por estas horas los destinos de la provincia. “Tengo un par de reuniones y viene el Jefe de la Policía para que charlemos con él sobre los temas más importantes de seguridad y también sobre el tema (Roberto) Rejas para que me pongan al tanto de cómo está la situación y también cómo está la crisis carcelaria. Hay propuestas de proyectos en la Legislatura sobre la creación de nuevas cárceles, sobre más policías en la calle y sobre la vuelta del Ejército a la calle. Es una chicana política del peronismo, bah, de (Germán) Alfaro, que sigue siendo peronista. En un par de horas que yo esté sentada en la Gobernación, no puedo resolver mucho. No puedo despedir un ministro, sería irresponsable de mi pare hacer una cosa como esa”, dijo la legisladora a cargo de la gobernación.

