“Fue cínico y morboso que el Estado nos persiguiera de esa manera"

El ex presidente Mauricio Macri tiene prohibido salir del país y deberá comparecer a indagatoria el próximo jueves 7 de octubre por el espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan, a solicitud del juez Martín Bava, quien subroga en el juzgado de Dolores y ha procesado a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por acciones de inteligencia ilegal sobre las personas que intentaban averiguar lo sucedido con sus familiares en el submarino de la Armada Argentina.

El juez procesó al exdirector general Gustavo Arribas y a su segunda, Silvia Majdalani, que ya acumulan con este, cuatro procesos por espionaje durante el mandato de Macri.

Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, uno de los submarinistas fallecidos contó a LV4 San Rafael que luego de enterarse de la situación a través de un familiar, se comunicaron con Luis Tagliapietra, abogado de los familiares y padre de uno de los chicos del ARA.

“Él nos explicó que también ya habían llamado a dos jefes de la AFI. Esto cayó de muy buena manera en la familia y nos da la esperanza de que por alguna causa van a citar al que nosotros creemos que tiene algo con ver con el hundimiento del ARA San Juan”- dijo Rodríguez.

En relación al caso específico de espionaje comentó que se dieron cuenta de que algo pasaba, porque se sucedieron una serie de situaciones extrañas.

“Se salían los chicos de los grupos de WhatsApp de la familia, cuando estaban ya a 900 metros y nosotros no lo sabíamos. Se salían otros familiares de los grupos, se nos metían IP de otros emails, como que se querían meter en los nuestros, se nos perdieron llamadas, en mi caso las últimas dos llamadas que tuve con Hernán en octubre y en noviembre. Todo eso se denunció en Comodoro Pi, pero nadie nos dio bolilla hasta que en 2020 encontraron, en una oficina de la Agencia Federal de investigaciones en Mar del Plata un CPU con una investigación sobre familiares del ARA San Juan. Todo esto está ahora en manos del juez Bava, que es veterano de Malvinas y ojalá haga honor a lo que ha vivido en esas circunstancias de defensa de la patria y que por lo menos la investigación avance”

Rodríguez calificó la situación como “una locura”, teniendo en cuenta que se trata de una repartición del Estado dedicada a la investigación de narcotráfico y terrorismo. Y que fue “cínico y morboso” que el Estado los persiguiera de esa manera.

“Ojala que esta sea la punta del ovillo, para que todo se pueda comenzar a investigar. Tengo una fe tremenda. Creo que por esta causa Macri va a tener que pagar, por la pérdida de 44 personas muy valiosas y qué él despreció. No solamente no los buscó, los abandonó, no arregló el Ara San Juan y espió a los familiares”- concluyó Rodríguez.