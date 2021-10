Eugenio Zaffaroni: "la Corte Suprema de Justicia merecería juicio político"

Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo referencia a diversos temas jurídicos y políticos, entre los cuales se destacó su visión respecto de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia argentina. "La estructura que tenemos en la Justicia, es anárquica, no ofrece seguridad jurídica. No ofrece previsibilidad. Tenemos un poder concentrado en tres personas que tienen en sus manos el control de constitucionalidad de las leyes, el control de convencionalidad internacional y además se han atribuido sin que lo diga la Constitución, la posibilidad de revisar una sentencia de cualquier competencia y de cualquier materia. Eso es una concentración de poder peligrosa", afirmó y agregó que "la CSJ merecería juicio político. Se ha tomado una serie de atribuciones que son verdaderamente problemáticas. No podemos ignorar la realidad del lawfare. Esto ha sucedido. Y la Corte ha estado indiferente, no ha tratado de pararlo de ninguna manera”.

Al ser consultado sobre si la falta de paridad de género en la CSJ afecta sus decisiones, Zaffaroni dijo que “el caso de Milagro Sala es claro. Una clonación de procesos por parte de una justicia de parientes, que nace de una manera rara. El gobernador convoca a su legislatura, aumenta el número del STJ de Jujuy, renuncian los diputados que votaron la ampliación de vocalías y a la semana los nombra jueces del STJ. Con una presidenta del STJ que dice que mientras no se suelte a Milagro Sala, no se puede gobernar. Entonces la cambian por otro, que más o menos le dice lo mismo a una amiga con la que habla por teléfono. Un tremendo escándalo. Y la CSJ de la Nación no ha hecho nada. Una persona que está presa, hace más de cuatro años, ¿por qué? Por mujer, por india, por dirigente social. Por haber hecho una obra por los más pobres de su provincia".

Zaffaroni se refirió, además, a la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, la estrategia del lawfare, la indagatoria el ex presidente Mauricio Macri y la situación geopolítica de América Latina.

el panorama regional

