Abril Garzón se consagró campeona de ciclismo de persecución individual

En la mañana de Parte de Todo, dialogamos con la ciclista de 16 años Abril Garzón, oriunda de la localidad de Huignacó, quien se consagró campeona argentina de ciclismo de persecución individual en la provincia de Córdoba.

Abril logró consagrarse campeona argentina de ciclismo en la categoría damas junior bajo la modalidad persecución individual. Con un tiempo de 2:44,901 se subió al podio en Córdoba y consiguió cumplir su sueño desde que optó pasar del mountain bike a pista.

Asimismo hizo alusión a a su preparación que duró 6 meses. Los 3 primero estuvo en Huignacó, y después siguió en Rosario, Santa fé, trabajando en fuerza y velocidad, para finalmente entrenar en la misma pista. En cuanto a los sponsors dijo: "Todavía no consigo a nadie que nos apoye en las carreras. Mi familia por ahora es mi mayor sustento económico por ahora".

Finalmente, mencionó que en Argentina el ciclismo no es un deporte que se conozca mucho, por ello no se transmite en vivo. "Mi familia tuvo que buscar donde transmitían la carrera para poder verla. No se conoce mucho, por eso no tiene mucho apoyo, y además es un deporte muy caro y se complica bastante", expresó Garzón.