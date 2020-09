Diario de Radio Nacional 22/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Producción y trabajo será nuestra victoria”

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ ante la ONU: “Debemos globalizar la solidaridad”

Córdoba – EDUARDO ACASTELLO: “Queremos una alianza con consumidores y productores”

Gualeguaychú – JUAN JOSE BAHILLO: “Las medidas del gobierno lograron sostener el empleo”

Entrevista Federal – DAVID LEBON: “Esto me va a pasar una sola vez en la vida”

Santo Tomé – RAMONA GALARZA: A los 80 años falleció “La novia del Paraná”

Buenos Aires – NORMA ROMERO: La represión de la Metropolitana en la Legislatura

Salta: LUCAS TOGNOLINI: Seis trabajadores de la salud murieron por covid

Paso de los Libres – JORGE FERREYRA DAME: “Hay que extremar las medidas”

Malargüe – DENUNCIA: Los médicos Hospital Regional dicen estar “abandonados”

Ushuaia e Islas Malvinas: CLAUDIA FERNANDEZ: “No se cierran los negocios por contagios”

Santiago del Estero: SANDRA ROSSI: Piden a pacientes recuperados que donen plasma

Río Senguer – Avance del COVID-19: Nuevas medidas para la ciudad

San Martín de Los Andes – NESTOR SAENZ: Se esperan contagios derivados de Piedra del Aguila

San Juan – FABIAN NIEVAS: El sector turístico pide ayuda al Estado

Salta – LUCILA SOMMA: INADI cuestionó a Sáenz por instigar discursos de odio

Las Lomitas – LORENZO BLANCO: “Las poblaciones reciben abastecimiento”

Concepción del Uruguay – MARIANELA MARCLAY: “Están llegando los módulos alimentarios”

Buenos Aires – MARTIN SABIGNOSO: “Algunas actividades se reiniciaron con precipitación”

Bahía Blanca – GISELA GHIGLIANI: “Gobernar es administrar y tomar decisiones”

Bahía Blanca – JUNTOS PARA EL CAMBIO: El bloque criticó el retroceso de fase

Mendoza – CORONAVIRUS: Cuatro fallecidos y 425 nuevos contagios en 24 horas

Gobernador Gregores – CODO A CODO: Reparten barbijos gratuitos

San Martín de Los Andes – CORONAVIRUS: Suspenden las reuniones sociales por 72 horas

Santa Rosa – CELESTE DAGUERRE: “Los adolescentes son los que más respetan los protocolos”

Buenos Aires – WALTER GOOBAR: “Ahora es cuando más necesitamos del Estado”

Buenos Aires – JAVIER FLORENCIO: 9.500 personas serán alcanzadas por el Aporte Solidario

Santa Fe – LUCILA DE PONTI: Proponen crear un organismo que sancione la discriminación

Santa Fe – RODOLFO FECK: Camioneros cortan en el acceso sur a Las Toscas

Río Turbio – DIEGO DIAZ: La ciudad flexibiliza las medidas sanitarias

Resistencia – RICARDO FORSTER: “Lo que vemos son gestos destituyentes y provocaciones”

Libertador – ALFREDO CORNEJO: “Macri es uno más dentro de la oposición”

Lago Argentino – EDGARDO ESTEBAN: Repudio a stand británico en Montevideo

Tucumán – RAFAEL VAZQUEZ RIVERA: Acusan a Trump por delitos de lesa humanidad

Buenos Aires – MAURICIO MACRI: Internado en el Sanatorio Otamendi

Buenos Aires – JUAN CABANDIE: Plan de Políticas Ambientales presentado por Fernández

El Bolsón – AGUSTIN GUASCO: Nueva usurpación de tierras “no habitables”

Bariloche – MARIA EMILIA SORIA: “El servicio de agua potable es totalmente deficiente”

Chos Malal – AYELEN GUTIERREZ: Frente de Todos se reunió con el gobernador por crisis sanitaria

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “En el 2020 también”, el Cambalache continúa

Buenos Aires – SANDRA RUSSO: Las grandes amenazas que enfrenta la humanidad

Buenos Aires – FORTUNATO MALLIMACI: Nuevos archivos de la última dictadura

Gualeguaychú – ADRIAN ROMANI: Recepcionan proyectos de Comisiones Vecinales

Buenos Aires – MATIAS KULFAS: “La mayoría de las empresas no piensan en el éxodo”

Bahía Blanca – PABLO LOPEZ: “El Estado debe tener un papel central”

Buenos Aires – AHORA 12: Relanzamiento desde el 1 de octubre

Santa Rosa – LEANDRO CASARETE: “Hay experiencias similares en La Pampa que son exitosas”

Río Grande – OSCAR LASALLE: Proponen la creación de un portal digital para comerciantes

San Luis – ANABELLA LUCERO: “Salud y Educación suman el 50% de los recursos”

Buenos Aires- GASTON GHIONI: Detectan aumentos injustificados en tarifas eléctricas

Paraná – CAMARA DE EXPENDEDORES: Sorpresa por el aumento de las naftas

Esquel – MARTA SAHORES: Prohibirían la radicación de una Cámara de Proveedores Mineros

Córdoba – UNQUILLO, CARLOS PAZ y LA CUMBRE: Combaren tres focos de incendios en las sierras

Santa Rosa – ELBA SOSA: Combaten incendios en Parera

La Rioja – FERNANDO REJAL: La provincia registró al “Cabrito Mamóm Riojano”

La Rioja – MIRTA COLLANTE: Fueron recibidas por el gobernador Quintela

Libertador – SANDRA LACOSTE: Repudio docente a la Ley Provincial de Educación

Mendoza – SILVINA DEL POPOLO: Avance del proyecto de Reforma Educativa Provincial

Mendoza – EVA RODRIGUEZ AGÜERO: ENACOM 2020 en formato virtual

Libertador – GUILLERMO ELIZALDE: “En Mendoza la conectividad es entre peor y mala”

Paso de los Libres – ROBERTO SALA: Voraz incendio arrasó con mil hectáreas

Esquel – DANIEL HOLLMAN: “Las ocupaciones en bosques implican un perjuicio al municipio”

Paraná – FRANCISCA D’AGOSTINO: Se iniciaron los festejos por el Bicentenario de Entre Ríos

Esquel – SERGIO ONGARATO: Cesión de una hectárea para Vialidad Nacional

Paso de los Libres – SUSANA ESPINOZA: Nuevos equipos para Neonatología

Gualeguaychú – CARINA LEONARDI: Solicitan el reconocimiento de las Obras Sociales

Formosa – EDGAR PEREZ: Clausura preventiva del taller Interfor

Catamarca – CLAUDIA PALLADINO: “Fue un Día de la Sanidad diferente”

Rosario – ROBERTO RIOJA: Centro operativo para el control del fuego en el Delta

Esquel – MIGUEL ALVAREZ: Aún no está cerrado el acuerdo paritario en Comercio.

Córdoba – CLAUDIO LUNA: Empresarios incumplieron por tercera vez

Paraná – ALEJANDRA LEVRAND: La Municipalidad ofrecerá retiros optativos

Catamarca – MARCELA GURVIN: “Eliminar las desigualdades y la violencia”

Buenos Aires – MARIANO DEL MAZO: Serú Girán, la banda que habló en el reino del silencio

Buenos Aires – RODRIGO VILLARREAL: “Canto 4” presenta su primer show online

Buenos Aires – JAVIER PEÑONORI: Presenta “Todos los silencios del mundo”

Buenos Aires – TUTE: La influencia de Fontanarrosa, Quino y su padre

Catamarca – NADIA LERCHER: “Nos tocó estar en una categoría de referentes y maestros”

LRA 1 Buenos Aires

Llamo a “globalizar la solidaridad, le pidió a Irán que coopere con la justicia argentina para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA y reiteró la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas que “están ocupadas ilegalmente por el Reino Unido hace más de 187 años.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente anunció, durante un acto en el Complejo Industrial Visuar en el municipio bonaerense de Cañuelas, líneas de financiamiento destinadas a fabricación y compra de electrodomésticos. En ese marco, criticó el modelo de importaciones y aseguró que recibió un país “en terapia intensiva”, endeudado y sin reservas.

LRA 7 Córdoba

En el lanzamiento del Programa ´Hecho en Córdoba´, Acastello dijo que “queremos hacer una gran alianza con los consumidores y los productores de Córdoba. Queremos una marca provincia que distinga a la provincia en el país y en el exterior. Es la oportunidad, además, de mejorar la cadena, los costos y los precios que pagan productores y consumidores de acá”.

LRA 42 Gualeguaychú

Bahillo manifestó que la provincia “tiene una diversidad productiva muy rica, donde hay muchas cadena de valor y sectores productivos que hacen que la economía entrerriana tenga un cierto equilibrio y sustentabilidad”.

LRA 1 Buenos Aires

Enfermeras y enfermeros que trabajan en hospitales de la ciudad de Buenos Aires, protestaron ayer en las inmediaciones de la Legislatura para reclamar un reconocimiento profesional y fueron reprimidos por la Policía porteña. Norma Romero, enfermera de la maternidad Sarda, es una de las que resultó lastimadas, tras recibir un golpe en la cabeza que le originó un corte: “Estoy indignadísima. Violaron mis derechos. Me maltrataron como mujer. Fui maltratada por gente de la Legislatura y agredida por la Policía”.

LT 12 Paso de los Libres

Ferreyra Damé comentó la situación epidemiológica de Paso de los Libres, diciendo que la ciudad “continúa en fase 5, donde hay que extremar las medidas, continuar con el distanciamiento social, la higiene de las superficies de los ambientes, evitar las reuniones sociales por el aglomeramiento de gente y el hecho de compartir cosas”.

LV 19 Malargüe

Profesionales de la Salud convocaron a una conferencia de prensa, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan en el Hospital Regional Malargüe, donde hicieron público su malestar, ya que la institución está sin director.

A este panorama se refirieron el doctor Roberto Diaz Cortéz, jefe de Terapia Intensiva, y el doctor Aníbal Giordanini, jefe de Guardia del nosocomio.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Representantes de la Cámara de Comercio de Ushuaia se reunieron con representantes del COE de la Municipalidad de Ushuaia y de la salud privada de la ciudad. “No se cierran los comercios por tener casos de COVID en Ushuaia”, dijo.

LRA 4 Salta

En Salta se cuentan de a centenas los trabajadores de la salud contagiados con Covid-19, de los cuales al menos seis perdieron la vida por la enfermedad, entre ellos el gerente del hospital de Embarcación Jorge Castellani.

LRA 21 Santiago del Estero

Desde el Centro Provincial de Sangre solicitan a los pacientes recuperados de covid-19 que se acerquen a donar plasma.

LRA 55 Río Senguer

El Comité de Crisis, conformado por distintas instituciones de la localidad, en virtud a casos positivos de COVID-19 en zonas de libre circulación, tomó nuevas medidas, las cuales rigen desde ayer. Paola González, integrante del Comité, comentó los motivos de las nuevas reglamentaciones.

LRA 20 Las Lomitas

A raíz de los casos positivos de COVID-19, por normativa específica del Consejo Integral de Emergencia, precedido por el gobierno de Formosa, se dispuso el bloqueo programado y organizado para evitar el ingreso y egreso de personas en la localidad de La Rinconada, y en los parajes de Baca Perdida, La Mocha y Pozo de Maza.

“Estas poblaciones reciben de manera organizada abastecimiento de parte del gobierno provincial”, manifestó el Mayor Blanco, jefe de la Unidad Regional 6.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Las autoridades de la Zona Sanitaria IV están esperando los resultados de más de 70 hisopados realizados en las últimas horas y que fueron enviados a distintos laboratorios de la Ciudad de Neuquén. Nestor Sáenz, Jefe de la Zona Sanitaria IV, afirmó que es esperable nuevos positivos entre los contactos estrechos del caso “cero” proveniente de Piedra del Aguila y que se contagiaron a raíz de reuniones familiares y compartir el mate y otros utensilios de los hogares.

LRA 23 San Juan

Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica de San Juan advirtieron que “la situación es muy crítica”. El panorama se replica no sólo para el sector hotelero y gastronómico sino también las agencias de viajes y turismo, por lo que definieron manifestarse.

LRA 4 Salta

El Instituto Nacional contra la Discriminación emitió un comunicado cuestionando declaraciones del gobernador Gustavo Sáenz que sustentan discursos de odio hacia la población migrante. El mandatario salteño acusó a ciudadanos bolivianos de extender la pandemia de COVID-19 al cruzar la frontera para cobrar beneficios sociales.

LRA 29 San Luis

La legisladora se refirió al tratamiento en comisión del presupuesto que fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. “Entre Salud y Educación se prevé un 50% de los recursos, es un presupuesto equilibrado”, indicó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Marclay también informó que en la estación de ferrocarril se creó una sala pasteurizadora que forma parte de la Feria Franca, y que dicho edificio se encuentra en reacondicionamiento.

LRA 26 Resistencia

Forster analizó la marcha de la gestión del gobierno nacional y criticó la postura de la oposición, expresando que “Alberto Fernández vino para hacer lo que en campaña planteó que iba a hacer: reconstruir, refundar y reparar un país deshecho por las políticas neoliberales del macrismo“.

LV 8 Libertador

Cornejo agregó que no es bueno que haya un liderazgo único dentro de la oposición, y aseveró que “es la primera vez que dentro de un gobierno kirchnerista, la oposición está unida”.

LU 23 Lago Argentino

En la ExpoPrado de Montevideo se promocionó en el stand británico actividades turísticas y económicas de las Islas Malvinas (utilizando la denominación Falklands) como propias y vendiendo incluso “oportunidades de negocio”.

LRA 15 Tucumán

Rivera quiere llevar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Justicia por haber incurrido en delitos de lesa humanidad al desoír los protocolos de la Organización Mundial de la Salud en lo que refiere a la pandemia del COVID-19 y así provocar la muerte de ciento de miles de personas, entre las que se encuentran su hermana y su madre que residían en el país del norte.

LRA 12 Santo Tomé

Gabriel Romero, titular del Instituto de Cultura de Corrientes, dialogó con Marcelo Urruchúa y Viviana Copello por Radio Nacional LT 12 y se refirió sobre la muerte de Ramona Galarza conocida como “la novia del Paraná”.

“El dolor que representa su pérdida para el arte correntino es muy grande. La cantante falleció en las últimas horas en el Hospital Pirovano, en Buenos Aires. Según las primeras investigaciones, la artista habría muerto de un paro cardiorrespiratorio. Tenía 80 años de edad”.

En una nueva entrega de la Entrevista Federal, el guitarrista y gran ganador de los Premios Gardel -se quedó con seis estatuillas, entre ellas el Gardel de Oro-, David Lebón, expresó su alegría por el gran momento profesional y personal que atraviesa y compartió algunas anécdotas de su trayectoria.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Equidad del Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo la importancia de continuar con las medidas y protocolos en el AMBA para mantener el descenso de casos: “El 53% de las personas que se internaron en los hospitales públicos tienen obra social, eso quiere decir que se lo está garantizando para todos”, contó el funcionario. A su vez, agregó que habrá un incremento del 49% en el presupuesto del año que viene para continuar con un “plan ambicioso del fortalecimiento del sistema de salud”.

LRA 13 Bahía Blanca

“En realidad nos preocupa mucho como se viene desarrollando el contexto. El viernes, el intendente Héctor Gay tuvo una reunión con directores y directoras de hospitales públicos y privados de la ciudad sobre el potencial colapso, solicitando tomar algunas medidas para tomar esta coyuntura para que a ningún vecino le falte el recurso sanitario si es que lo necesita”, señaló Ghiaglini. La edil aseguró que “este fin de semana hubo 9 fallecimientos en la ciudad, los números siguen altos, la ocupación de camas es alta, las terapias intensivas tienen alta ocupación y hay trabajadores y trabajadores de la sanidad en aislamiento. En el medio de todo esto, el intendente ayer, hablando de cambio de fase y nos llama la atención que diga que no va a dar resultados, como renunciando antes de empezar”.

LRA 13 Bahía Blanca

“Rechazamos volver a Fase 3. No fundan nuestros comercios, pymes y empresas”, dice el comunicado emitido por el bloque oficialista. “Para nosotros fue sorprendente la decisión intempestiva y arbitraria del gobierno nacional, haciendo retroceder de fase a Bahía Blanca. Creemos que es una medida que no ha resultado efectiva. Hoy llevamos más de siete meses de aislamiento y el crecimiento de los casos se vienen dando. Si como sociedad no tomamos las medidas, se van a seguir dando. Responsabilizar a determinado sector del comercio nos parece injusto”, señaló la bancada de Juntos por el Cambio.

LRA 59 Gobernador Gregores

La Organización No Gubernamental, junto a alumnos de “Práctica solidaria” confeccionaron y repartieron barbijos para personas que no pueden acceder.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de mendocino dispuso la vuelta a fase 1 desde este domingo y hasta hoy a las 5.30, con motivo del Día del Estudiante, por lo que se restringió todo tipo de actividad y circulación de los ciudadanos en el territorio provincial. La periodista de Radio Nacional Mendoza, Silvia Fernández, describió la situación epidemiológica de la provincia y afirmó que “los hospitales están realmente colapsados”.

LRA 1 Buenos Aires

En San Martín de los Andes se detectaron ocho casos, hay 133 aislados y se espera el resultado de 80 hisopados. Ayer las autoridades resolvieron restringir por 72 horas las actividades de reuniones sociales. “La situación de Neuquén no es tan sencilla, hay localidades que tienen el 100% de sus camas ocupadas”, contó el periodista Juan Pablo Gauthier, director de LRA 53.

LRA 3 Santa Rosa

Daguerre, psicóloga especialista en niños y adolescentes, analizó cómo afecta la nueva realidad a los adolescentes, una etapa de la vida donde las relaciones sociales y los amigos son pieza fundamental e imprescindible para su desarrollo y autoestima. “Muchos chicos, manifiestan la rebeldía a través del arte”, indicó la profesional.

LRA 1 Buenos Aires

“Esta pandemia es la consecuencia de una cantidad de síntomas que se venían manifestando sobre todo en la economía y en las relaciones comerciales entre varios países. La pandemia hizo estallar todo por el aire”, aseguró Goobar.

LRA 14 Santa Fe

La legisladora Lucila De Ponti impulsa un proyecto de ley para crear un Organismo Provincial que sancione la discriminación. La propuesta promueve campañas contra la discriminación, un Consejo Asesor de organizaciones y la creación de la Agencia Contra la Discriminación.

LRA 14 Santa Fe

Los trabajadores mantuvieron paros intermitentes durante la noche en el acceso sur a la ciudad de Las Toscas, sobre Ruta Nacional 11 y calle 1, en repudio a las nuevas restricciones de circulación propuestas por el gobierno de Chaco.

LRA 18 Río Turbio

Las recientes disposiciones incluyen la apertura de comercios de 10 a 20 horas, incluso pubs, confiterías y restaurantes con un 50% de capacidad. En tanto el servicio de delivery se extiende hasta las 23 horas.

LRA 1 Buenos Aires

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller, continuó ayer el trato del proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas. Javier Florencio, tesorero nacional del gremio del personal jerárquico de la AFIP, contó que según un informe que realizó el organismo estimaron que serán unas 9.400/9.500 personas físicas las alcanzadas por el impuesto: “El piso son 200 millones de pesos y la escala máxima son 3 mil millones de pesos de patrimonio”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente fue internado en el Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta, por la presencia de pólipos en el intestino.

LRA 1 Buenos Aires

Cabandié destacó la importancia de la búsqueda de un desarrollo sostenible con “justicia ambiental”, en “armonía” con las actividades productivas. Dijo que el Plan contempla la creación de una ley de educación ambiental con contenidos curriculares en los distintos niveles de educación, un plan Federal de radicación de basurales a cielo abierto financiado por el BID y el desarrollo de Casa Común, un proyecto para favorecer la producción agroecológica.

LRA 57 El Bolsón

Son 12 familias se instalaron en tierras pertenecientes a la Municipalidad “que no son habitables”. La toma se dio en el ingreso norte a la ciudad, en la Ruta Nacional 40, proveniente de Bariloche.

LRA 30 Bariloche

Soria rechazó los incrementos de 57% en el agua potable. “Es desmedido”, criticó. Además, se refirió al nivel de infraestructura del sistema sanitario para hacer frente a la pandemia.

LRA 52 Chos Malal

Los diputados y las diputadas del bloque del Frente de Todos se reunieron con el Gobernador Omar Gutiérrez para exponerles su preocupación por la crítica situación sanitaria provincial en un momento donde las unidades de terapia intensiva disponibles están cerca del colapso.

LRA 25 Tartagal

La diputada provincial por Salta María Cristina Fiore se refirió al gasto diario en publicidad de un millón de pesos. La diputada también señaló que desde la Cámara de Diputados se ha pedido 30 informes acerca del destino de los recursos enviados por Nación.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Valmaggia dialogó con el secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Rusconi, en el marco de la suspensión transitoria por parte de la Justicia, del desalojo del predio tomado de Guernica.

“Nosotros bregamos por las personas que están viviendo ahí y su hábitat, y también por la propiedad privada” contó Rusconi, quien participó de la mesa de negociaciones junto a organismos como el CELS, y la propia provincia de Buenos Aires para la dilación de la medida.

LRA 6 Mendoza

El legislador Mario Vadillo de “Ciudadanos por Mendoza”, explicó las razones de la ruptura de “Protectora”, señalando que las diferencias políticas con el diputado nacional José Luis Ramón llevaron a esta decisión.

LRA 26 Resistencia

La integrante de la agrupación ´Liberen el puente General Belgrano´, Nadia Yabñuk, se refirió al reclamo que le realizaron al gobierno correntino para acceder con mayor facilidad a esa provincia.

“Lo que estamos solicitando no es nada más ni nada menos que se respete la Constitución”, explicó Yabñuk.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual editorial, el conductor y analista, Mario Wainfeld, analizó los discursos presidenciales ante la Asamblea General de la ONU. La Asamblea General de la ONU cumple 75 años y tendrá la mayor cantidad de discursos de líderes de su historia: todos virtuales ante la pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra analizó las definiciones más importantes que dejó Noam Chomsky en una reciente entrevista, en la que el reconocido politólogo advirtió sobre las grandes amenazas que enfrenta la humanidad. Se refirió a la nueva manifestación que se realizó este fin de semana contra el Gobierno y las medidas sanitarias contra la pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

Apareció una lista de 500 personas que eran blancos de la represión, en la que aparece el también investigador del CONICET. El académico que se exilió antes del comienzo de la última dictadura, sostuvo que lo moviliza saber que muchos de los que figuran ahí están desaparecidos. Reivindicó la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, la lucha de las Madres y Abuelas, y valoró el seguir vivo para seguir aportando a la lucha.

LRA 42 Gualeguaychú

Romani, secretario de Poder Popular de la municipalidad de Gualeguaychú, se refirió al programa lanzado por el municipio destinado a las Comisiones Vecinales de la ciudad, por un monto de 2.500.000 de pesos. El dinero será distribuido a través de un concurso por jurados y quienes obtengan el primer lugar accederán a 300 mil pesos.

LRA 1 Buenos Aires

Kulfas afirmó que la “mayoría” de las empresas radicadas en el país no están pensando en el “éxodo” sino en generar más producción y sostener los puestos de trabajo. “Sabemos que es un contexto difícil, de crisis internacional. Hemos escuchado hablar de éxodo de empresas y esta es la muestra más clara de que no es así”, señaló Kulfas durante un anuncio de inversiones en la planta industrial de Visuar, en la ciudad bonaerense de Cañuelas.

LRA 13 Bahía Blanca

El Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, analizó los temas relevantes para su cartera: coparticipación, paritarias, presupuesto 2021 entre muchos otros temas.

LRA 2 Viedma

Propietarios de transporte, legisladores y funcionarios debatieron sobre el pago del subsidio del transporte público de pasajeros que tiene un importante retraso.

LRA 17 Zapala

El gremio docente ATEN inició en Neuquén un paro hasta el viernes en reclamo del pago inmediato de la última cuota del aguinaldo y la reapertura de la mesa salarial.

LRA 19 Puerto Iguazú

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, anunció ayer el envío de fondos por un valor de 12.763.213 de pesos para la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) con el objetivo de instalar un laboratorio de Bioseguridad Nivel 2+, que permitirá aumentar la capacidad de diagnóstico del Covid-19 como también de otras enfermedades de la región como dengue, zika, chikungunya y HPV.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional actualizó el marco normativo del programa Ahora 12, que entrará en vigencia el 1 de octubre y que regirá hasta el 31 de diciembre, con la incorporación de nuevos rubros y un plazo de tres meses de gracia para abonar las compras realizadas en los planes de 12 y 18 cuotas. La medida fue adoptada a través de la Resolución 353/2020 de la Secretaría de Comercio Interior publicada este lunes en el Boletín Oficial, en la que también se estableció la suspensión de las compras del rubro celulares y se implementó un régimen sancionatorio para los proveedores y comercios que incumplan con el programa.

LRA 3 Santa Rosa

Casarete se refirió a la propuesta conocida como el “Plan Marshall Criollo”, una iniciativa que busca diagramar el futuro del país post pandemia, planteando la reactivación económica, laboral y social.

LRA 24 Río Grande

Los integrantes del Concejo Deliberante realizaron reuniones de comisión a través de videoconferencias. Se presentó la iniciativa para un Portal de Comercios RG que proporcionará un espacio virtual donde los comercios de la ciudad podrán vincularse de manera directa y sin intermediación, con potenciales clientes, compradores”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires detectó aumentos injustificados y falta de inversión por parte de las empresas distribuidoras de energía en la última Revisión Tarifaria Integral (RTI). El subsecretario de Energía del ministerio de Producción y Servicios Públicos bonaerense, Gastón Ghioni, señaló que durante el período 2016-2019, las empresas distribuidoras aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000 % y 3.500 % en apenas tres años.

LT 14 Paraná

Mario Amado, presidente de la Cámara de Expendedores de Entre Ríos, mostró su sorpresa ante la suba de combustibles, que se aplicó en el fin de semana para las estaciones de YPF. “Ya hubo un aumento hace 15 días”, señaló, y aseguró que “debe haber algún acuerdo con el gobierno, porque de lo contrario no se largarían a aplicar otra suba tan inmediata”.

LRA 9 Esquel

El viernes se realizó un encuentro entre concejales de Esquel y representantes del movimiento “No a la Mina”, en relación al pedido del movimiento de rechazar la creación de una Cámara de proveedores mineros, con el argumento de que la actividad está prohibida en la región.

La referente del movimiento ´No a la Mina´, Marta Sahores, adelantó que el tema podría ser tratado este jueves en sesión legislativa, y que tendría el visto bueno del órgano de competencia.

LRA 7 Córdoba

Más de doscientos bomberos trabajaron para sofocar dos incendios en las serranías cordobesas, cerca de Unquillo y Villa Carlos Paz. En tanto, estalló un nuevo foco ígneo en las inmediaciones de La Cumbre, en el sector denominado “Casa de Piedra”, camino a Cuchi Corral.

En las zonas de los siniestros, ya hay más de 40 mil hectáreas consumidas por el fuego.

LT 12 Paso de los Libres

El intendente de Villa Olivari, Roberto Sala, confirmó que un gran incendio desatado en su localidad, que se inició en un aserradero, arrasó con unas mil hectáreas, de las cuales alrededor de ochocientas corresponden a las áreas de forestación que se encontraban en etapa comercial.

LRA 3 Santa Rosa

Elba Sosa, jefa interina de Bomberos Voluntarios, describió la situación que se vive en Parera, al norte de La Pampa. Se desataron tres focos de incendios, dos de los cuales están controlados.

LRA 28 La Rioja

Para ayudar a los productores cabrinos y ovinos de los llanos de La Rioja, el gobierno provincial compró toda la producción actual. Además, se tomó la decisión de registrar el nombre de “Cabrito Mamón Riojano” para identificar el producto autóctono en los mercados y defender su calidad. El ministro de Producción, Fernando Rejal, se refirió a la temática y a la conducta del ejecutivo provincial.

LRA 28 La Rioja

La presidenta de “Madres del Dolor La Rioja”, Mirta Collante, detalló la reunión de la agrupación con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

LV 8 Libertador

Sandra Lacoste, docente y referente del SUTE Maipú, explicó que en nuestro país hubo solamente tres leyes de Educación. Luego, Lacoste manifestó que “eso muestra la importancia del debate participativo de una norma fundamental para la sociedad en la provincia”.

LRA 6 Mendoza

La Dirección General de Escuelas, presentó la semana pasada un proyecto de reforma a la Ley de Educación, la cual data de 2002.

La directora de Calidad Educativa, Silvina del Pópolo, dio detalles de la propuesta, y dijo que se trata de un borrador, y que se espera diálogo de todos los sectores para crear una ley colectiva.

LRA 6 Mendoza

De forma online se lleva a cabo el ENACOM 2020 (Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación), a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo.

La directora de la carrera de Comunicación Social, Eva Rodríguez Agüero, hizo un balance del encuentro e invitó a los paneles que disertarán la próxima semana.

LV 8 Libertador

Elizalde habló también sobre los costos y los aumentos que están regulados por un decreto presidencial. “Queremos que los mendocinos y mendocinas tengan conectividad como derecho básico”, agregó el funcionario.

LRA 9 Esquel

El secretario de Ambiente, Daniel Hollman, manifestó su preocupación por las ocupaciones de tierras en Esquel, que en algunos casos se están realizando en bosques comunales, diciendo que “entendemos la demanda insatisfecha, pero existe el agravante de que en los bosques generan un perjuicio por el valor que tiene la madera y por el valor ambiental”.

LT 14 Paraná

Casi 100 actividades son las que se organizaron para conmemorar la Semana del Bicentenario de la República de Entre Ríos, que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

La secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D’ Agostino, indicó que el eje central sucederá el próximo martes 29 de septiembre, fecha del aniversario.

LRA 9 Esquel

El intendente de Esquel y el jefe de Vialidad Nacional distrito Chubut, Julio Otero, firmaron un convenio que contempla la cesión de una hectárea en el Parque Industrial para la instalación de una planta operativa de Vialidad.

Luego de la firma, Otero dijo que “el Parque Industrial es un lugar clave para poder mantener nuestro servicio, porque es un encuentro de rutas: la 259 y la ruta 40”.

LT 12 Paso de los Libres

La jefa del Servicio de Neonatología, la doctora Susana Espinoza, informó sobre el nuevo equipamiento recibido y detalló también su actividad política.

LRA 42 Gualeguaychú

Carina Leonardi, integrante del grupo Trastorno General del Desarrollo y de padres de niños con Trastornos del Espectro Autista Gualeguaychú, dio detalles de los reclamos realizados para lograr el reconocimiento de prestación por parte de Obras Sociales y la plena reglamentación de la Ley 27.043.

LRA 8 Formosa

El arquitecto Edgar Pérez, responsable de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, confirmó la clausura preventiva de los talleres de la empresa Interfor, ubicados en el Parque Industrial de la ciudad de Formosa.

La compañía tiene a su cargo la revisión técnica vehicular y otorga los permisos nacionales. Según se comprobó, no cuenta con las habilitaciones comerciales ni municipales correspondientes.

LRA 27 Catamarca

Palladino aseguró que este 21 de septiembre “fue un día diferente. Este era un día para festejar a nuestro primer eslabón en la comunidad, que son los agentes sanitarios”.

LRA 5 Rosario

Ante los nuevos focos de incendios registrados en las islas entrerrianas frente a Rosario, el gobierno provincial puso en marcha un nuevo centro operativo en Puerto Gaboto, que tiene como objetivo hacer más efectivo el trabajo de los aviones hidrantes que trabajan en el lugar.

LRA 9 Esquel

Empleados de comercio de Esquel esperan el visto bueno de una de las Cámaras, para avanzar en el acuerdo paritario que implicará una suma al básico de 2 mil pesos, más el de 4 mil pesos decretado por Nación y un extra de 5 mil pesos por mes desde septiembre, con el compromiso de una nueva reunión para marzo 2021. “Se había aceptado la negociación, y a último momento, una de las Cámaras hizo una objeción, así que esperamos esa respuesta para poder confirmar el aumento”, expresó el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Miguel Álvarez.

LRA 7 Córdoba

Los trabajadores del transporte interurbano de Córdoba, nucleados en la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor, denunciaron que los empresarios incumplieron por tercera vez el acuerdo firmado ante las autoridades para la regularización salarial.

“Hace 160 días que pasamos por un estado de necesidad absoluta. Increíblemente hoy no tenemos un interlocutor válido en Buenos Aires que nos precise cuándo llega el subsidio. Vivimos de pagos parciales insuficientes”, explicó Claudio Luna, vocero del gremio.

LT 14 Paraná

La comuna local presentará ante el Concejo Deliberante un plan que ofrecerá retiros optativos a empleados municipales. Alejandra Levrand, secretaria general del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, indicó que en el gremio están evaluando “lo que el Ejecutivo quiere con este proyecto, que habla de modernización y de un ofrecimiento de retiro”.

LRA 27 Catamarca

Gurvin, quien también es especialista en abogacía del Estado, asesora de Vialidad Nacional y subsecretaria de Gestión Pública y Privada de la vicegobernación, dijo que “se ha creado un nuevo organismo denominado ´Observatorio de Políticas para la Igualdad´, con el fin de eliminar las desigualdades y la violencia que sufre la mujer en este sector”.

LRA 43 Neuquén

La abogada se refirió a la reunión que mantuvo con la ministra de Educación Cristina Storioni y la calificó como “muy fructífera, la ministra entendió perfectamente la intención de poder aportar una herramienta que sea útil para la prevención de la violencia de género”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva entrega “Historias de nuestra historia”, con la conducción de Felipe Pigna, un recorrido por la obra musical del grupo emblemático del rock nacional conformado por Charly García, David Lebón, Oscar Moro y Pedro Aznar de la mano del periodista especializado Mariano del Mazo, autor de “Entre lujurias y represión: Serú Girán: la banda que lo cambió todo”.

LRA 1 Buenos Aires

En “La noche es de los que bailan”, el guitarrista y cantante de “Canto 4”, adelantó el show online que brindarán el próximo viernes 25, en el que interpretarán versiones inéditas de clásicos de toda su carrera musical y presentarán nuevas canciones.

LRA 1 Buenos Aires

El guitarrista, poeta y compositor, editó su undécimo disco, una obra que recorre los ritmos de la música argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El dibujante recordó su primer trabajo y resaltó la importancia del psicoanálisis en su obra. Contó el proceso que realiza para seleccionar los temas que trata en sus historietas dominicales. Y adelantó sus ganas de incursionar en el cine, a partir de un guión en el que se encuentra trabajando.

El hijo del recordado Caloi, dialogó con Graciela Borges sobre la poca participación a lo largo de la historia, de la mujer en el humor gráfico.

LRA 27 Catamarca

La catamarqueña Nadia Larcher, junto al octeto Don Olimpo, ganaron el premio Gardel como Mejor Álbum de grupo de folklore con el disco “Mi Fortuna”.

Nadia comentó cuáles son los secretos del Grupo Don Olimpo, el cual compitió con el Dúo Coplanacu, Los Tipitos, Los Nocheros y Juan Falú, diciendo que “nos tocó estar en una categoría de referentes, maestros, gente con mucha trayectoria”.

SIGUE LA GUERRA

El periodismo de los medios hegemónicos, continúa destilando veneno y aunque ellos no se den CHOCOLATE