David Lebón: “Estoy eufórico, esto me va a pasar una sola vez en la vida”

En una nueva entrega de la Entrevista Federal, el guitarrista y gran ganador de los Premios Gardel -se quedó con seis estatuillas, entre ellas el Gardel de Oro-, David Lebón, expresó su alegría por el gran momento profesional y personal que atraviesa y compartió algunas anécdotas de su trayectoria.

“Estoy muy feliz. El premio me ayudó a ser más feliz, pero no me hizo feliz. Es un pedazo de metal que me voy a pasar la vida lustrando”, reflexiona el compositor, que este miércoles se presentará en el Movistar Arena, en el marco de un ciclo de recitales online.

“Lebón & Co” fue la gran figura de la nueva edición de los premios que entrega la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif). El disco del multiinstrumentista fue nominado en ocho categorías y se quedó con seis de ellas, incluyendo el premio a la Grabación del año, también conocido como el Gardel de Oro. Para el artista, no fue una sorpresa el reconocimiento que recibió.

“No fue un zarpe que me den tantos, el disco lo vale, y los artistas que están en él también. Y creo que la magia que tiró el disco lo vale. Nos ‘enmagiamos’ entre todos y no había ningún capitán del barco”, comenta. En el disco participaron Coti, Julieta Venegas y Pedro Aznar, entre otros artistas.

“Estoy lleno, y creo que voy a estar lleno por bastante tiempo”

A lo largo del reportaje, el ex guitarrista de Serú Girán remarcó el gran momento profesional y personal que atraviesa, compartió algunas anécdotas de su trayectoria. Además, recordó el grave episodio de salud que atravesó su hija y contó el emotivo encuentro que tuvo con Luis Spinetta.

“La música me ayudó a entender que había alguien adentro mío que sabía más que yo”

“Todo esto que me está saliendo ahora es como euforia. Estoy eufórico, estoy contento, estoy muy feliz… esto me va a pasar una sola vez en la vida. Es ahora, soy feliz ahora, ‘hasta que llegue el bus’… quiero ser feliz, no quiero tener más problemas”, afirma.

“Quiero más”

Para el cantante, este reconocimiento no es el punto de llegada. Ya está pensando en el próximo disco y hay algunos músicos que se asoman como posibles compañeros: entre ellos, Ricardo Mollo, Pedro Aznar y el mismísimo Charly García.

