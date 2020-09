Cómo funciona Hecho en Córdoba, el programa que promociona productos locales

“Queremos hacer una gran alianza con los consumidores y los productores de Córdoba. Queremos una marca provincia que distinga a la provincia en el país y en el exterior. Es la oportunidad además de mejorar la cadena, los costos y los precios que pagan productores y consumidores de acá”, expresó esta mañana el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, al ser entrevistado en la Radio Pública a raíz del lanzamiento ayer del programa Hecho en Córdoba, en un acto encabezado por el gobernador Juan Schiaretti en el Panal, la casa de gobierno local.

DESCARGAR

“Vamos a eficientizar la cadena de comercialización, tanto física como digital. Donde se destaque la producción cordobesa, incluyendo nuestras economías regionales y las economías populares”, precisó el ministro.

“Es virtuoso. Y está bueno que se transforme en ley la marca Córdoba. De lo que se trata es que el productor sepa que puede vender un poquito más caro y el consumidor podrá pagar un poquito menos. A la Secretaría de Comercio nacional le pedimos no sólo Precios Cuidados, le pedimos ‘costos cuidados’, para no quedar a merced de grandes jugadores del sector”.

Consultado en el programa Nacional Informa sobre la situación de la industria en la provincia, dijo que “el empleo industrial en Córdoba no ha caído, prácticamente. Esto, por supuesto, no quiere decir que estemos excelentemente bien. La industria autopartista recuperará los niveles de febrero. Somos optimistas”, expresó.

“La industria cordobesa está en marcha, salvo casos excepcionales. Está reactivándose, se manifiesta en la maquinaria agrícola, la industria láctea y la producción del maní. Y se manifiesta en comparación a las actividades de febrero, cuando estaban paralizadas”, afirmó Ecuardo Accastello.

Escuchá la entrevista completa: