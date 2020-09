El presidente de la Cámara Hotelera dijo que necesitan una ayuda para seguir

En Nota al Pie, el presidente de de la Cámara Hotelera y Gastronómica de San Juan, Fabio Nievas manifestó que “la situación es muy crítica y muy dura para el sector porque esta condición va a seguir así y eso nos está perjudicando”.

El panorama se replica no sólo para el sector hotelero y gastronómico sino también las agencias de viajes y turismo, por lo que definieron manifestarse dado que según sus propias declaraciones “vienen siendo afectados desde el 2018 y el 2019, años que no fueron buenos en cuanto a las ventas de viajes debido a las crisis económicas“.

Nievas manifestó que “la pandemia complicó todo el panorama pero a la salud hay que ayudarle con la economía también”. Es una situación muy compleja porque no están autorizados aún los viajes larga distancia, no se reabrieron los vuelos de cabotaje ni internacionales y se le suma que en esta Fase 3 San Juan suspendió el turismo interno. De acuerdo a lo que dijo el titular de la Cámara de Hoteleros hay un total de 8000 trabajadores que dependen de este sector económico. Además manifestó que si bien todos estos puntos se lo dieron a conocer al Gobierno provincial en el Acuerdo San Juan, “no hay decisiones ni medidas ciertas que nos ayuden a superar este malestar económico”