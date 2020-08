Diario de Radio Nacional 22/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historia | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

GABRIEL KATOPODIS: “Para un gobierno peronista la obra pública es prioridad”.

NICOLAS TROTTA: Reunión con gobernadores Para evaluar las clases presenciales.

AFIP: Maniobras fraudulentas con facturas apócrifas.

GUSTAVO LOPEZ: Internet, TV paga y telefonía, servicios públicos.

JUAN MANUEL UBEIRA: “Desafortunada” disposición de la Cámara Federal porteña.

CASO ASTUDILLO CASTRO: Rechazaron el pedido de la querella para apartar al fiscal.

ALEJANDRA EBOLI: El Derecho a la Identidad, de la ex hija de genocida.

SONIA BUDASSI: “Mi objetivo es generar preguntas al lector”.

22 DE AGOSTO: Día del Folclore Argentino

ALEJANDRO PONT LEZICA: “La radio está más viva que nunca”.

LISANDRO ZANOTTI: “Los técnicos argentinos, entre los mejores del mundo”.

LRA 26 Resistencia

GABRIEL KATOPODIS

“Para un gobierno peronista la obra pública es prioridad”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que “no hay dudas de que la obra pública en cualquier gobierno peronista es una prioridad, aún más para las provincias que siempre han sido postergadas y marginadas por gobiernos que hicieron de la política una práctica de discriminación y arbitrariedad”. http://www.radionacional.com.ar/katopodis-para-un-gobierno-peronista-la-obra-publica-es-prioridad/

LRA 8 Formosa

Para evaluar las clases presenciales

Gobernadores con Nicolás Trotta

Los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; Catamarca, Raúl Jalil y de San Juan, Sergio Uñac, de reunieron con el ministro de Educación, para analizar las primeras semanas de clases presenciales en estas provincias.

“Sistematizar y transferir sus experiencias al resto de las jurisdicciones educativas que elaboran hoy sus cronogramas de regreso progresivo y escalonado a las aulas, es una parte fundamental de la construcción colectiva que hemos logrado establecer en el marco del Consejo Federal de Educación”, explicó el ministro Nicolás Trotta. http://www.radionacional.com.ar/el-gobernador-insfran-se-reunio-con-el-ministro-trotta/

LRA 1 BUENOS AIRES

Ministerio de Educación

Lanzó la plataforma educativa “Juana Manso”

La cartera que a nivel nacional conduce Nicolás Trotta uso a disposición la plataforma educativa federal Juana Manso. Compartimos detalles de esta nueva herramienta educativa. http://www.radionacional.com.ar/el-ministerio-de-educacion-lanzo-la-plataforma-educativajuana-manso/

LRA 1 Buenos Aires

La AFIP denunció a Vicentin

Maniobras fraudulentas con facturas apócrifas

La Administración General de Ingresos Públicos, denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a sus responsables, por el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de $110 millones, informó el organismo público.

De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de $100.000 millones, fue denunciada por la AFIP “por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales” ante el Juzgado Federal de Reconquista. http://www.radionacional.com.ar/la-afip-denuncio-a-vicentin-por-maniobras-fraudulentas-con-facturas-apocrifas/

LRA 1 Buenos Aires

GUSTAVO LOPEZ, vicepresidente de ENACOM

Internet, TV paga y telefonía, servicios públicos

Respaldo al DNU que declaró servicios públicos a Internet, la TV paga y la telefonía, y que congela sus tarifas hasta fin de año. López dijo que el decreto responde a una situación de “excepción”, en el “contexto de la pandemia” de coronavirus, y señaló que este no implica que las tarifas serán fijadas por el Estado, sino que “esto habilita a que los aumentos de precios no sean unilaterales” por parte de las empresas. http://www.radionacional.com.ar/el-oficialismo-respondio-a-las-criticas-de-la-oposicion-por-el-dnu/

LT 14 Paraná

Micaela Sánchez Malcolm, de Innovación Pública

“El acceso a internet es un derecho que posee toda persona”

La funcionaria brindó detalles sobre el DNU que declara a la telefonía celular y fija, las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos.

En tal sentido, Sánchez Malcom afirmó que “el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión”. http://www.radionacional.com.ar/puntos-dnu-que-declara-servicios-publicos-a-telefonia-movil-internet-y-tv/

LRA 1 Buenos Aires

JUAN MANUEL UBEIRA, abogado penalista

“Desafortunada” disposición de la Cámara Federal porteña

Ubeira se refirió a la disposición de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, con relación a la tramitación de la causa por espionaje ilegal a detenidos en la cárcel de Ezeiza, al Instituto Patria y a Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Py, disposición que solo firmó el juez Mariano Llorens. http://www.radionacional.com.ar/ubeira-considero-desafortunada-la-disposicion-de-la-camara-federal-portena/

LRA 3 Santa Rosa

ALEJANDRA EBOLI, ex hija de genocida

El Derecho a la Identidad

Alejandra integra el grupo de ex hijas y ex hijos de genocidas. Su progenitor es Miguel Angel Rodríguez, marino que actuó durante la última dictadura en la Ex Escuela de Mecánica de la Armada y quien quedó libre tras la última sentencia ESMA, en la que recibió solo 8 años de condena. Rodríguez fue uno de los tantos genocidas que lograron ser reconocidos y enjuiciados gracias a las fotos que Víctor Basterra sacó del lugar de terror. http://www.radionacional.com.ar/alejandra-eboli-el-testimonio-de-una-ex-hija-de-genocida/

LT 14 Paraná

22 de agosto

Día del Folclore Argentino

Desde 1960, se instituyó a cada 22 de agosto como el “Día del Folclore Argentino”. En este sentido, el asesor cultural de Entre Ríos, Roberto Romani, recordó que la fecha se conmemora en Argentina y América con el nacimiento del entrerriano de Gualeguay, investigador y docente, Juan Bautista Ambrosetti, reconocido como el Padre de la ciencia folclórica argentina. “Ambrosetti, inauguró el estudio del folclore como ciencia”, destacó Romani. http://www.radionacional.com.ar/dia-del-folclore-en-homenaje-al-entrerriano-juan-bautista-ambrosetti/

LRA 28 La Rioja

Desde el 24 hasta el 28 de agosto

Charlas virtuales por el “Día del Folclore Argentino”

La Secretaria de Culturas, Patricia Herrera, anunció el ciclo de charlas virtuales en conmemoración del “Día del Folclore Argentino”, el cual se celebra hoy, 22 de agosto. Las mismas se realizaran a través del Facebook Live de la Secretaría, a partir del próximo lunes 24 hasta el viernes 28 de agosto, con inicio a las 19 horas. http://www.radionacional.com.ar/cultura-conmemora-la-semana-del-folclore-con-ciclo-de-charlas-virtuales/

LRA 1 Buenos Aires

ALEJANDRO PONT LEZICA, Director de Radio Nacional

“La radio está más viva que nunca”

“Estoy muy entusiasmado por la celebración de los 100 años de la radio. El 27 de agosto empezamos con los festejos y después seguiremos sumando. Llegue a la radio como musicalizador en Radio del Plata y en los años 80 con mis dos hermanos comenzamos a enlatar programas de media hora en cassette para diferentes emisores. En 1986 en Radio Horizonte empezamos a pensar cómo la radio podía ir a los lugares que iba la audiencia”, señaló Pont Lezica. http://www.radionacional.com.ar/alejandro-pont-lezica-la-radio-esta-mas-viva-que-nunca/

LRA 16 La Quiaca

OMAR GUTIERREZ, infectólogo

“Hubo un aporte de Nación, pero no ha tenido efecto”

Gutiérrez, coordinador del Comité Operativo de Emergencia de Jujuy, afirmó que “hubo un aporte de Nación, pero no ha tenido el efecto que nosotros buscábamos. La verdad que la gente que ha venido no nos ha dado la solución que nosotros esperábamos en ese momento. Hay que seguir intentando”.

Los equipos sanitarios enviados por el Ministerio de Salud de la Nación estuvieron en las últimas semanas en la provincia con la asistencia de recursos humanos y técnicos, y elevaron a las autoridades nacionales un informe detallado de la crítica situación sanitaria que vive Jujuy. http://www.radionacional.com.ar/crisis-sanitaria-en-jujuy/

LV 4 San Rafael

ISIDRO CUELLO, Director de Salud del municipio

Habrá testeos en barrios, distritos y puntos estratégicos

“Tratamos de ver cómo se ha estado moviendo la enfermedad, porque evidentemente al Covid 19 lo teníamos en San Rafael hace un par de semanas, pero probablemente haya habido pacientes con síntomas leves o nulos, que no consultaron al médico o bien se auto medicaron y pasaron desapercibidos, siendo foco de contagio para familiares y amigos”, señaló el facultativo.

http://www.radionacional.com.ar/desde-el-lunes-habra-testeos-en-barrios-distritos-y-puntos-estrategicos/

LRA 30 Bariloche

RAMON CHIOCCONI, Diputado provincial

El acuerdo de Macri, Weretilneck y Gennuso

El legislador repudió tanto la concesión del cerro, como la actitud de la empresa de no pagar el tributo correspondiente por la explotación del Cerro Catedral. Este monto anual ya fue denunciado como irrisorio respecto a la facturación. “La pandemia no es excusa porque estas grandes empresas deben tener respaldo económico para obtener este tipo de concesión”, advirtió. http://www.radionacional.com.ar/ramon-chiocconi-el-acuerdo-de-macri-weretilneck-y-gennuso-esta-demostrado/

LRA 30 Bariloche

MARCELO PARRILLI

“Reforma judicial y también una nueva Constitución”

El miembro fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, advirtió sobre la necesidad de una reforma del Poder Judicial. Argumentó que se trata “del más antidemocrático de los poderes del estado”, porque entre otras cosas, “reproduce la ideología de las dictaduras ya que obedece a los mismos intereses económicos”. http://www.radionacional.com.ar/es-indispensable-la-reforma-judicial-y-tambien-una-nueva-constitucion/

LRA 1 Buenos Aires

CAMBIOS EN ENERGIA

La Secretaría de Energía pasó a la órbita de Economía

El neuquino Darío Martínez será el nuevo secretario de Energía, en reemplazo de Sergio Lanzani, a quien el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le solicitó la renuncia, cambio que incluirá el traspaso de esa dependencia a la órbita del Ministerio de Economía. http://www.radionacional.com.ar/la-secretaria-de-energia-paso-a-la-orbita-de-economia/

LRA 26 Resistencia

FABIÁN RÍOS, nuevo Gerente de Obras de Aña Cuá

“Queremos elevar la potencia de Yacyretá en un 10%”

El ingeniero Ríos, ex intendente de Corrientes capital y nuevo gerente de Obras de Aña Cuá, afirmó que “en la situación de coyuntura que atravesamos, ayuda y mucho a esta región del país que se genere un proceso post pandemia con reactivación y movimiento económico“.

Finalmente, Ríos recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri “no se realizaron inversiones de energía, sobre todo en líneas de transporte de alta tensión. La inversión durante cuatro años fue prácticamente cero. Sin embargo, en esta gestión y, aun durante la pandemia, se programaron obras y ya están en ejecución”. http://www.radionacional.com.ar/positivo-impacto-de-la-obra-de-ana-cua/

LRA 19 Puerto Iguazú

LAURATO SOSA, estudio de factibilidad

Puertos para el Corredor Turístico Fluvial

El Corredor Turístico Fluvial unirá a las localidades ribereñas de seis provincias atravesadas por el río Paraná y en Misiones contempla la realización de nuevos puertos, en Posadas, Santa Ana, San Ignacio y Puerto Iguazú. El Corredor Turístico Fluvial, que unirá a 31 localidades ribereñas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, se desarrollará en seis tramos y se financiará con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Secretaría de Turismo de la Nación. http://www.radionacional.com.ar/misiones-construye-puertos-para-el-corredor-turistico-fluvial/

LT 14 Paraná

En la localidad de Crespo

Familias sin empleo formal trabajan en huerta ecológica

Omar Molteni, secretario de Gobierno y Ambiente de Crespo, contó cómo trabajan en la huerta agroecológica que funciona en el Parque Evangélico Los Paraísos.

Molteni, Indicó que el Municipio convocó a familias que no contaban con empleo formal y, tras participar de una capacitación, comenzaron a trabajar en la huerta. “Las personas pudieron integrarse a la economía formal, conformándose como monotributistas”, finalizó el funcionario. http://www.radionacional.com.ar/familias-trabajan-en-huerta-y-se-conformaron-como-monotributistas/

LRA 1 Buenos Aires

CASO ASTUDILLO CASTRO

Rechazaron el pedido de la querella para apartar al fiscal

La Justicia de Bahía Blanca rechazó por segunda vez un planteo presentado por los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, para apartar al fiscal a cargo de la pesquisa por la búsqueda del joven, quien fue visto por última vez el 30 de abril pasado, informaron fuentes judiciales. http://www.radionacional.com.ar/volvieron-a-rechazar-el-pedido-de-la-querella-para-apartar-al-fiscal/

LT 12 Paso de los Libres

SABINA BACALINI, titular del INADI de Corrientes

“La virtualidad brinda posibilidades de participar de los foros”

Bacalini destacó las reuniones virtuales del “Foro contra la discriminación”, y las ventajas que permiten los formatos digitales. http://www.radionacional.com.ar/la-virtualidad-brinda-posibilidades-de-poder-participar-de-los-foros/

LRA 26 Resistencia

Litigio por tierras ancestrales

Piden la aprobación de una ley sobre propiedades Qom

Las organizaciones sociales que desarrollan sus actividades junto a comunidades indígenas elevaron una nota a la Cámara de Diputados del Chaco, solicitando la urgente aprobación de una ley para ampliar el ejido municipal de Miraflores, localidad ubicada en la zona norte de la provincia.

El objetivo de la presentación es encauzar un litigio histórico por territorios ancestrales del pueblo Qom, que desde 2014 cuenta con un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, reconociendo la propiedad comunitaria indígena sobre esas tierras, pero que hasta el momento no fue llevado a cabo por el Poder Ejecutivo. http://www.radionacional.com.ar/organizaciones-indigenistas-piden-ampliar-el-ejido-municipal-de-miraflores/

LRA 17 Zapala

El lonko del lof Placido Puel

Denuncia de maltrato animal

“Por medio del siguiente escrito le solicitamos a usted una vez más que tome medidas, ya que usted es el intendente a cargo de esa municipalidad, ante la inquietud de la gran cantidad de perros sueltos que afecta la crianza de animales que nosotros desarrollamos como cultura ancestral, ya que la gran cantidad de perros atacan a nuestros animales como son las vacas lesionándolas hasta causarle la muerte a nuestros animales”, estas son algunas de las líneas de las ya muchas notas y denuncias que el Lonko de la comunidad Placido Puel, ha enviado al municipio de Villa Pehuenia con fecha de ingreso al municipio del 07 de agosto de 2020. http://www.radionacional.com.ar/el-lonko-del-lof-placido-puel-insiste-con-la-denuncia-de-maltrato-animal/

LT 14 Paraná

Presentado por el gobierno de Entre Ríos

Proyecto de ley para el uso sustentable de islas y humedales

El Poder Ejecutivo Provincial presentó un proyecto de ley para conformar un régimen de uso sustentable en islas y humedales entrerrianos. Al respecto, Claudia Gieco, presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado de Entre Ríos, indicó que dicho proyecto de ley intenta establecer “el régimen del usos sustentable de lo que son las tierras fiscales y algunas del dominio privado provincial, que no tienen una ley de resguardo”. http://www.radionacional.com.ar/trabajan-en-el-proyecto-de-ley-sobre-uso-sustentable-de-islas-y-humedales/

LRA 6 Mendoza

Esteban Zunino, Director del Observatorio de Medios de Frontera

“Los medios no son todopoderosos”

Zunino planteó llevar a discusión desde el Observatorio de Medios la marcha del 17 de agosto, la reforma judicial y el tratamiento de la información en nuestro país. http://www.radionacional.com.ar/los-medios-no-son-todopoderosos-en-todo-momento/

LRA 6 Mendoza

En un brazo del río Mendoza

Muerte de peces por una maniobra hidráulica

La Asociación Mendocina de Pesca con Mosca, denunció una mortandad de peces en el río Mendoza, luego de una maniobra hidráulica en uno de sus brazos ubicado a la altura de la central Álvarez Condarco. Miles de ejemplares de bagres, truchas, mojarras, entre otras especies, han muerto por el secamiento.

Manuel Linares integrante de la AMPM, informó que la zona afectada ocupa unos 1.250 metros de largo, la cual tiene aproximadamente 50 metros de ancho, a la vera de la ruta 82, en Cacheuta. Pescadores, ribereños y voluntarios trabajan en el rescate de las especies afectadas. http://www.radionacional.com.ar/mortandad-de-peces-en-el-rio-mendoza-por-una-maniobra-hidraulica/

LRA 1 Buenos Aires

SONIA BUDASSI, periodista

“Mi objetivo es generar preguntas al lector”

La periodista, docente, editora y escritora de ficción y de no ficción dialogó con “La muralla y los libros”. Budassi es autora de los libros de ficción “Periodismo”, “Los domingos son para dormir” y de crónica “La frontera imposible: Israel-Palestina”. También escribió “Apache. En busca de Carlos Tévez y de “Mujeres de Dios. Como viven hoy las monjas y religiosas en la Argentina”. http://www.radionacional.com.ar/sonia-budassi-mi-objetivo-es-generar-preguntas-al-lector/

LRA 54 Ing. Jacobacci

KALA, artista jacobaccina en la TV pública

Tiempo de nuevos desafíos

La joven estudiante de arte dramático combina clases on-line en el IUPA con su emergente carrera musical. Se encuentra participando de dos concursos: en el programa Conectados de la Televisión Pública y en su Instituto Universitario. http://www.radionacional.com.ar/kala-artista-jacobaccina-en-la-tv-publica/

LRA 7 Córdoba

SANTIAGO MOTORIZADO, músico

El desafío de no quedarse quieto

En medio de la pandemia, la actividad de los artistas encuentra nuevas formas para desarrollarse y ahondar en sus diversas facetas creativas. Luego de un inicio de año que lo tuvo, junto a su banda, de gira por Europa, Santiago Motorizado trabaja por estas horas en la musicalización de una serie de producción nacional que podría ver la luz antes de que termine el complicado año 2020. http://www.radionacional.com.ar/santiago-motorizado-y-el-desafio-de-no-quedarse-quieto/

LRA 1 Buenos Aires

QUIQUE PESOA, “Estudio país”

Viaje por Misiones y Chubut

Primero llegamos a LRA 19 Nacional Puerto Iguazú, Misiones; luego con Renata Frank, recorrimos LRA 58 Nacional Río Mayo, Chubut con Ulises Pereda. Finalmente charlamos en el día del Folklore dialogamos con Mavi Díaz directora de Nacional Folklórica FM 98.7: “Festejamos el folklore todos los días. Nuestra programación incluye desde lo más tradicional a lo más nuevo”. http://www.radionacional.com.ar/viajamos-por-misiones-chubut-y-buenos-aires/

LRA 1 Buenos Aires

JORGE SABORIDO, Ciencias Sociales UBA

A 80 años del asesinato de León Trotsky

El profesor de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló una larga carrera en universidades del interior y fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Pampa. http://www.radionacional.com.ar/a-80-anos-del-asesinato-de-leon-trotsky/

LRA 27 Catamarca

EDUARDO QUIROGA, productor artístico

“Una causa noble para poder ayudar”

Quiroga es el creador del proyecto “Argentina por vos, Artistas Argentinos Unidos”, cuyo objetivo es la realización de un CD musical para donar las ganancias a la “Red Argentina de Bancos de Alimentos”. http://www.radionacional.com.ar/una-causa-noble-para-poder-ayudar/

LRA 6 Mendoza

Podcast “Pascuala Meneses”

Libertarias de la gesta sanmartiniana

Durante julio, LRA 6 Radio Nacional Mendoza lanzó “Libertarias, mujeres que dejan huellas”, en conmemoración de nuestra Independencia, alcanzada también gracias a la lucha de infinitas mujeres negadas por la historia.

En agosto, LRA 6 presenta la segunda parte del podcast, conformado por cuatro episodios dedicados a las partícipes activas de la gesta sanmartiniana, con el mismo fin de poner en relieve su heroicidad y compromiso ocultado durante siglos por las versiones patriarcales que escriben la historia.

El trabajo se basa en el álbum de ilustración historiográfico realizado por la dibujanta mendocina Mariana Baizán, publicado por Las Juanas Editoras y Chirimbote, con el apoyo de La Colectiva en 2017. Este último episodio cuenta la historia de Pascuala Meneses. http://www.radionacional.com.ar/podcast-pascuala-meneses-y-la-mejor-de-las-intenciones/

LRA 1 Buenos Aires

CLAUDIO MORRESI, ex jugador

Gallardo quedará en la historia del Millonario

Para Claudio Morresi, ex jugador de River entre 1985 y 1988, a este River le falta un poco más: “Este River es inmenso, pero le falta ganar lo que ganamos en el ’86”. http://www.radionacional.com.ar/este-river-es-inmenso-pero-le-falta-ganar-lo-que-ganamos-en-el-86/

LRA 7 Córdoba

LISANDRO ZANOTTI, Selección argentina Voley

“Los técnicos argentinos, entre los mejores del mundo”

Así lo señaló el integrante de la selección nacional y hoy jugador del vóley del Narbone de la liga francesa, al referirse a la actualidad del vóley. A punto del reinicio del torneo de la Liga de Vóley de Francia, Lisandro contó cómo fue la preparación en tiempos de pandemia por el Covid-19, su viaje a Europa para sumarse al equipo y ya la puesta a punto antes del inicio de la competencia. http://www.radionacional.com.ar/los-entrenadores-argentinos-estan-considerados-entre-los-mejores-del-mundo/

MAS FLEXIBILIZACION

En el momento en que más suben los casos, vemos con preocupación que se están abriendo más locales comerciales. En la zona norte del Gran Buenos Aires, abrieron los restaurantes y bares, pero eso sí, al aire libre. Ojo con estos locales, hay que tener mucho cuidado. Un día estaba en uno y se largó a llover muy fuerte; no solo que me mojé muchísimo, tardé dos horas en terminar la sopa…

CHOCOLATE