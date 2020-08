Crisis sanitaria en Jujuy

En diálogo con nuestro programa “El aire nuestro” de Nacional La Quiaca, el coordinador del Comité Operativo de Emergencia de Jujuy, Omar Gutiérrez afirmó que “hubo un aporte de Nación también pero no ha tenido el efecto que nosotros buscábamos, la verdad que la gente que ha venido no nos ha dado la solución que nosotros esperábamos en ese momento. Hay que seguir intentando”.

El médico infectólogo jujeño hizo estas declaraciones durante un operativo en el barrio Alto Comedero, donde el COE local hacía una recorrida sanitaria dado que es un sector donde hay una gran cantidad de casos positivos entre los vecinos del populoso sector. El último informe oficial habla de más de 5500 casos positivos y 155 fallecidos en la provincia de Jujuy.

Los equipos sanitarios enviados por el Ministerio de Salud de la Nación estuvieron en las últimas semanas en la provincia con la asistencia de recursos humanos y técnicos y habrían elevado a las autoridades nacionales un informe detallado de la crítica situación sanitaria que vive Jujuy.

“Necesitamos que la gente adhiera a las medidas que promovemos como ser el distanciamiento físico, el lavado de manos, cuidarse al momento de tener síntomas compatibles con coronavirus. Por eso vimos que necesitamos trabajar en territorio porque con la comunicación remota no basta, y el trabajo puerta a puerta dialogando con las personas para poder hacerle llegar las recomendaciones y evacuar sus dudas complementa más el trabajo”, dijo Gutiérrez.

El facultativo además expresó: “en La Quiaca y en toda la Puna, insisto en que sigan las recomendaciones que dimos desde el inicio hay que tratar de evitar de salir de la casa si uno no tiene necesidad de hacerlo. Por lo tanto no deberían existir las juntadas porque son ilegales y la gente no debería violar los dictámenes que le brindamos de provincia y Nación. Los protocolos de salida para comprar y abastecerse ya fueron dados, hay que respetar el metro y medio o dos metros de distancia”.

Con respecto a la administración de los insumos “recalcamos que depende del Ministerio de Salud no depende del COE, el mismo puede servir de soporte y ayuda, pero el Ministerio está trabajando en lo que tiene que ver con la administración de insumos creo que sería pertinente consultarlo con sus autoridades en relación con cada cosa en particular que tenga que ver con equipamiento, faltantes y quien se lo tiene que proveer” aclaró el infectólogo Gutiérrez.