Santiago Motorizado y el desafío de no quedarse quieto

En medio de la pandemia, la actividad de los artistas encuentra nuevas formas para desarrollarse y ahondar en sus diversas facetas creativas. Luego de un inicio de año que lo tuvo, junto a su banda, de gira por Europa, Santiago Motorizado trabaja por estas horas en la musicalización de una serie de producción nacional que podría ver la luz antes de que termine el complicado año 2020.

“A partir de este nuevo trabajo hay una proyección distinta a lo que tiene que ver con grabar discos y salir de gira, que es nuestro escenario habitual. Tengo que componer cosas, tengo que trabajar con la música, que es lo que me gusta hacer, pero la proyección está puesta en otro lugar”, contó el cantante y principal compositor de El mató a un policía motorizado en diálogo con la siesta de Radio Nacional Córdoba. “Con esto yo soluciono el problema de la proyección, tan difícil por estos días. Además es un trabajo que me gusta mucho, yo había hecho ya la música para una película que se llama La muerte no existe y el amor tampoco, y esa había sido mi única experiencia en ese sentido. Para mí fue un sueño porque yo soy muy fan del cine y poder cruzar las dos experiencias me parece algo genial”, señaló el artista platense.

En otro tramo de la charla, Santiago se refirió a las múltiples nominaciones que el último disco de El mató contabiliza de cara a la entrega 2020 de los Premios Gardel. “El trabajo se llama La Otra Dimensión porque es como la cara B de La Síntesis O’Konor (2018), hay canciones que grabamos y que no entraron en la versión definitiva y algunas versiones distintas de aquellas canciones que hicimos y quedaron en esta grabación”, cuenta el músico que también entiende que “todas las nominaciones sirven para equilibrar las que no tuvo La Síntesis O’Konor”, el disco consagración de su grupo. “Yo no quiero ser irrespetuoso con nadie, pero creo que los premios en el arte no tienen mucho sentido, igual cuando pasan estas cosas las celebro. Me parece que tantas nominaciones para este disco y ninguno para el anterior sirve para reconocer toda la carrera de Él mató y lo hecho en los últimos años”, aseguró.

La creación en tiempos de pandemia, los conciertos vía streaming, el presente de Él mató, el quiebre del 2018, la explosión hacia la masividad y los desafíos por venir, algunos de los tópicos abordados en la charla con la siesta de Radio Nacional Córdoba.

Escucha la nota completa