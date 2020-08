Alejandra Éboli, el testimonio de una ex hija de genocida

Historias Fragmentadas abarca en esta edición el Derecho a la Identidad con matices más profundos, como las experiencias de hijos de genocidas queriendo marcar la diferencia con sus padres para pararse del otro lado, el lado de la Justicia.

En este sentido, Conrado Geiger conversa con Alejandra Éboli, quien integra el grupo de ex hijas y ex hijos de genocidas. Su progenitor es Miguel Ángel Rodríguez, marino que actuó durante la última dictadura en la Ex Escuela de Mecánica de la Armada y quien quedó libre tras la última sentencia ESMA, en la que recibió solo 8 años de condena. Rodríguez fue uno de los tantos genocidas que lograron ser reconocidos y enjuiciados gracias a las fotos que Víctor Basterra sacó del lugar de terror.

Éboli carga desde su niñez con el valor de cuestionar, rechazar y denunciar el accionar genocida, “vos mataste personas, eso está mal” recuerda decirle a Rodríguez. También cuenta sobre los encuentros con Rita Segato, antropóloga y activista feminista, quien intentaba comprender qué es lo que hace que una nena tan chiquita diga “esto está mal, no importa que sea mi papá, igual lo repudio“. Ya en su adultez, acompaña el proceso de restitución de la identidad y de enjuiciamiento a los involucrados en los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país y mide la magnitud de las consecuencias que su accionar implican. “Iba a la cárcel, averiguaba cosas y las llevaba a la justicia. Eso no fue gratuito. Lo siguieron a mi hijo y recibí amenazas.”

