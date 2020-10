Diario de Radio Nacional 20/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: A diez años de su asesinato

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Recibió al Intendente de Tigre, Julio Zamora

Río Senguer – ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente se reunió con intendentes de Chubut

Córdoba – MILAGRO SALA: La prisión, Gerardo Morales, Néstor Kirchner, Bolivia y mucho más

Buenos Aires – BOUDOU: “Macri fue el jefe de una organización criminal de persecución política”

Bariloche: ROBERTO SALVAREZZA: “Desde marzo convocamos a toda la comunidad científica”

Concepción del Uruguay – DAMIAN ANDRADA: “Hay unos 15 puntos de diferencia”

Resistencia – ATILIO BORON: “Fue una victoria realmente impresionante”

Córdoba – NESTOR GOROJOVSKY: “Es fundamental para la Argentina”

Mendoza – FRANCISCO NAVAJAS: “El consulado de facto en Mendoza quería evitar las elecciones” Buenos Aires – DANIEL GOLLAN: “Un sector quería ver las imágenes terribles de otros países”

Concepción del Uruguay – PABLO LOMBARDI: “Nos preocupa el alto grado de contagio”

San Luis – ROSA DAVILA: “Hoy tenemos la peor incidencia mundial en casos por día”

Buenos Aires – FELIX CROUS: La OA dejará de ser querellante en causas penales

Resistencia – DANIEL CATALANO: “Hay mucha expectativa con el Consejo Económico y Social”

San Juan – HECTOR MALDONADO: El transporte de larga distancia vuelve a fin de octubre

Tucumán – San Andrés: Se oponen a la instalación de una planta de líquidos cloacales

Río Turbio – FRANCISCO MONTER: Una persona cruzó la frontera sin control migratorio

Perito Moreno – SUAREZ: La pandemia acentuó las diferencias entre educación pública y privada

La Rioja – MIGUEL PONCE: “Guzmán quiere mejorar la oferta y achicar la demanda”

La Quiaca – Represión en Jujuy: Violento desalojo de una comunidad originaria

El Bolsón – RAUL PRYTULA: La APDH cuestiona el desalojo de la comunidad Gallardo Calfú

San Martín de los Andes – EPULEF: Normalizan servicios de parajes de la comunidad mapuche

Santiago del Estero – OSVALDO TROGOLO: Incendio en el límite entre Ojo de Agua y Córdoba

Bahía Blanca – TATIANA MATUS: Bomberos bonaerenses colaboran en la guardia de las cenizas

Santo Tomé – FERNANDO RAMIREZ: “Corrientes apoyó al peor presidente que tuvo Argentina” Buenos Aires – MIRIAM LEWIN: Ratificó la continuidad del Observatorio Nodio

Lago Argentino – ESTEBAN BAYER: Monumento Histórico la comisaría de Puerto San Julián

Bahía Blanca – LEONOR BENEDETTO: “¿En qué momento ser viejo se convirtió en ser un insulto?”

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández recordó hoy la figura del militante Mariano Ferreyra, asesinado hace 10 años por una patota que respondía al dirigente sindical José Pedraza, y dijo que fue un “crimen político que conmocionó a toda la sociedad”: “Hace 10 años era asesinado Mariano Ferreyra a manos de una patota que respondía a José Pedraza, en un crimen político que conmocionó a toda la sociedad. Mi abrazo a la distancia en este día a @PabloRFerreyra y a sus familiares y amigos”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, junto a una foto del joven.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos con el intendente de Tigre, Julio Zamora. Entre los puntos tratados estuvo el de informar sobre la situación sanitaria del Municipio de Tigre, en relación al Covid 19 como también respecto de los avances en materia de obras y servicios públicos, seguridad y educación del distrito. “Agradezco al presidente Alberto Fernández por haber tenido la gentileza de recibirme en la Quinta de Olivos. Mantuvimos una charla muy productiva”

LRA 55 Río Senguer

Nueve intendentes de Chubut participaron de una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández, en un encuentro que también reunió a 170 intendentes de todo el país y en el cual se trataron detalles del Programa Municipios de Pie, que tiene por objetivo asistir técnica y financieramente a los gobiernos locales.

Representando a Chubut, estuvieron los mandatarios de Puerto Madryn, Sarmiento, Comodoro Rivadavia, El Hoyo, Trevelin, El Maitén, Trelew, Lago Puelo y Alto Río Senguer.

LRA 7 Córdoba

Milagro consideró que aún continúa detenida, a pesar que un juez aseguró que debe ser liberada, porque hay una causa en la Corte Suprema que la mantiene en prisión. En este marco recordó que hace pocos días, “Gerardo Morales estaba renegando y pidiendo que buscaran otras causas en nuestra contra para que sigamos en prisión”.

Al analizar la situación que se vive en la provincia norteña, sentenció que “en Jujuy se hace lo que se le canta a Morales con la justicia, él se cree que es dueño y patrón”.

Para la dirigente de la Tupac Amaru, “cuando la Justicia está pintada de los colores de un partido político, se encarajinan las cosas porque no tiene independencia”.

Sala aseguró que “Blaquier tiene muchísimo peso en Jujuy. En su yate se definen los negocios de la provincia o quién tiene que ser el gobernador”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou habló sobre distintos aspectos de la realidad política y económica argentina en Llega el día. El exfuncionario dijo que antes de la epidemia el gobierno de Alberto Fernández ya tenía una “tarea titánica” por “recuperar el sistema productivo y el tema salarial y jubilatorio” tras la gestión de Mauricio Macri.

“En el medio cae la pandemia y el esfuerzo lamentablemente se ha tenido que redoblar”, expresó. El entrevistado, apuntó también a Macri y lo señaló como “el jefe de una organización criminal” que utilizó al aparato del Estado para hacer “persecución política” y manifestó que las suyas son “todas causas con testigos comprados, pericias que no se hacen y jueces que participaron violentamente del lawfare”.

LRA 30 Bariloche

Salvarezza también se refirió a diversos estudios contra el coronavirus y habló de los estudios exitosos para generar anticuerpos monoclonales, derivados de una misma célula que se clona muchas veces para producir un tipo específico de anticuerpo.

LT 11 Concepción del Uruguay

“En 180 años de historia, la primera vez que gobernó un indígena fue con la llegada de Evo Morales”, dijo Damián Andrada, editor de la revista ´Debate Indígena´.

Luego, el periodista aclaró que aún no se conocen datos oficiales del escrutinio definitivo de las elecciones, y que el triunfo del MAS se debe a “una pésima gestión del gobierno de Jeanine Añez”.

LRA 26 Resistencia

Borón analizó el resonante triunfo del candidato de Luis Arce en las elecciones presidenciales de Bolivia, y dijo que el gobierno electo debe tener “mucha paciencia, haciendo una política muy clara en beneficio de las mayorías populares. Sobre todo, organizando el campo popular y dando la batalla de ideas y comunicacional que la experiencia anterior del MAS desgraciadamente no libró, o no la libró con la eficacia que tenía que haberse librado, y así fueron las consecuencias que se dieron en el proceso”.

LRA 7 Córdoba

Sobre lo sucedido en Bolivia, Gorojovsky dijo que “la caída de Jeanine Añez, que viene sucediendo desde agosto y se confirmó el domingo, es fundamental para la Argentina, que aparentemente está aislada a nivel de gobiernos de Sudamérica, pero que sigue muy conectada con los pueblos de la región”.

LRA 6 Mendoza

Tras el rotundo triunfo del MAS, Navajas, cónsul depuesto por la dictadura boliviana, analizó los meses de gobierno de facto. “Fueron meses terribles, ocuparon nuestro edificios personas que desconocen de diplomacia. Su tarea era hacer desaparecer documentación, y evitar nuevas elecciones”, sostuvo Navajas, y agregó que “vamos a reconstruir el país y a juzgar los crímenes de lesa humanidad”.

LRA 1 Buenos Aires

“Hace siete semanas consecutivas que tenemos un descenso significativo en la cantidad de personas con coronavirus”, aseguró el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, ratificando la tendencia a la baja de la propagación de la Covid-19 en la provincia de Buenos Aires. Destacó las medidas adoptadas y precisó que en ese territorio “el nivel de ocupación de camas de terapia no llega al 44%”. En ese marco, expresó: “Hay un sector político muy antitodo que quería ver las imágenes terribles que se vieron en otros países y están molestos porque eso no sucedió. Estaban convencidos de que iba a ser una catástrofe sanitaria, pero eso se logró evitar”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Lombardi dijo que “ayer diagnosticamos 16 casos nuevos en Concepción del Uruguay, y nos está pasando que siempre tenemos dos o tres casos sin nexo epidemiológico claro”.

Luego, el médico afirmó que “no estamos lejos de la circulación comunitaria”, llamando a la responsabilidad individual al expresar que, si el contagió se vuelve masivo, “vamos a tener serios problemas sanitarios”.

LRA 29 San Luis

La funcionaria dio un reporte de la situación epidemiológica en la provincia y afirmó que están “en una situación crítica”. “Hoy tenemos la peor incidencia mundial en casas por día, cada 100.000 habitantes en contagios por COVID”, indicó.

LRA 1 Buenos Aires

La Oficina Anticorrupción (OA) se enfocará a partir de ahora en las políticas preventivas de la corrupción, por lo que su titular Félix Crous resolvió que el organismo ya no intervendrá como querellante en las causas. Desde que asumió su cargo, Crous anunció que planeaba darle otro perfil al organismo, concentrado en “el rol preventivo”, para “generar condiciones para que los hechos de corrupción no ocurran”.

LRA 26 Resistencia

Catalano, también secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, se refirió a la primera reunión del Consejo Económico y Social, la cual estuvo encabezada por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, en la que participaron representantes empresariales y sindicales.

LRA 23 San Juan

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan, Héctor Maldonado celebraron la disposición del Gobierno Nacional de autorizar el transporte aéreo y el regreso del transporte de media y larga distancia. El artículo 5 de la Resolución 222/2020 establece las restricciones para los vehículos “Semi cama” que podrán trasladar en simultáneo hasta 37 pasajeros.

LRA 15 Tucumán

Reiteraron su oposición a la iniciativa de la instalación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales lo que provocaría un daño ambiental y sanitaria.

“El impacto ambiental va a ser inmenso porque es una planta de grandes dimensiones y va a contaminar el ambiente, la salud, la flora y la fauna”, afirmó uno de los vecinos.

LRA 18 Río Turbio

Gendarmería Nacional Escuadrón 43 detuvo a un ciudadano argentino de 27 años oriundo de la localidad de 28 de Noviembre que regresaba caminando de Chile. El joven cruzó de forma ilegal la frontera y fue hallado en inmediaciones del Paso Internacional “Laurita-Casas Viejas”.

LRA 56 Perito Moreno

El ex director de la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires dio detalles del Informe sobre el “Análisis comparado entre la Educación Pública y Educación Privada en contexto de Covid-19” realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación.

LRA 28 La Rioja

Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, explicó las medidas que tomó el ministro de Economía, y dijo que “Guzmán quiere mejorar la oferta y achicar la demanda”.

LRA 16 La Quiaca

Juana Mamaní, integrante de la comunidad Tusk Pacha de Palpalá, comentó dramáticamente el desalojo y la detención de cuatro personas, entre ellas a la delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Jujuy.

“A las tres de la mañana, aproximadamente, vinieron a desalojarnos. Nos robaron la bandera whipala, nos sacaron todos los carteles que dicen ´Tuska Pacha´, y a la mañana la policía rodeó el territorio comunitario, atemorizando a los niños y a las mujeres embarazadas. Después, llegó un fiscal y le dijimos que esperara un poco hasta que llegue nuestra abogada, y como no llegó, empezaron con los tiros y a empujarnos”, indicó Mamaní.

LRA 57 El Bolsón

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional cuestionó el desalojo de la comunidad Gallardo Calfú en el Foyel ordenada por el jue de Revisión Marcelo Álvarez Melinger. Prytula puso en foco la violencia empleada en el desalojo y la intervención del Gobierno provincial.

LRA 53 San Martín de los Andes

La situación de los parajes Payla Menuco y Nahuel Antú que estuvieron sin agua durante varios días porque los arroyos bajan con mucha tierra que tapan los filtros de potabilización del sistema de agua.

LRA 21 Santiago del Estero

El incendio en el norte cordobés avanzó hacia el límite con Santiago del Estero. El viento había desviado las llamas hacia el interior de Córdoba, pero cambió de dirección y se dirigió hacia Ojo de Agua. En el lugar se encuentran dotaciones de Defensa Civil, Bomberos de Las Termas de Río Hondo, la Brigada Provincial de Lucha contra Incendios Forestales y bomberos de Sumampa y de Los Telares.

LRA 13 Bahía Blanca

El Gobierno de Córdoba confirmó hoy martes 20 a través de sus redes sociales, que luego de tres días de gigantescos incendios forestales en el valle de Punilla en Córdoba, no hay focos activos. La lluvia ha mejorado la situación, están contenidos y en guardia de cenizas en Capilla del Monte y en el valle de Punilla, en Villa María de Río Seco al norte provincial; en La Granja en el departamento Colón y en Achiras en el departamento Río Cuarto, al sur de la provincia.

Por esto, 34 bomberos voluntarios pertenecientes a diferentes cuarteles viajan con rumbo a la provincia mediterránea distribuidos en cinco camiones y tres camionetas, convocados por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Tatiana Matus es bombera voluntaria desde hace 6 años y tiene 5 de entrenamiento en combate de incendios forestales, así lo aseguró al ser entrevistada por Mañana Nacional.

LRA 12 Santo Tomé

Ramírez, a cargo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) Corrientes, también fue consultado por la quita de los aportes a la Obra Social IOSCOR, y afirmó que “nuclea a todos los trabajadores de la provincia y las prestaciones son pésimas y lamentables”.

FOTO SAN JUAN 01

LRA 1 Buenos Aires

En una presentación que se realizó en la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, ratificó que continuará el impulso del observatorio Nodio.

El senador nacional Alfredo Luenzo también formó parte de la reunión y resaltó que el organismo tiene “una tarea pedagógica” y que está lejos de “perseguir”. “No vamos a controlar el pensamiento de los periodistas y medios de comunicación, está muy lejos de eso”, sostuvo.

LU 23 Lago Argentino

Mediante un decreto presidencial se frenó la demolición y se declaró Monumento Histórico Nacional a la ex comisaría de Puerto San Julián (Santa Cruz) donde estuvieron detenidos los huelguistas de la Patagonia Rebelde 100 años atrás.

LRA 13 Bahía Blanca

“¿En qué momento ser viejo se convirtió en un insulto? No me acuerdo de que cuando yo era chica a alguien se le ocurriera menospreciar a ninguno de mis cuatro abuelos. No recuerdo que alguien les dijera viejo o vieja de manera despectiva” -dijo la actriz Leonor Benedetto en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca. Entiende además que “usar los años que alguien tiene para hacer callar a una persona es una muestra de decadencia muy importante que tiene una sociedad”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

En Adolfo Alsina no se han registrado casos de COVID 19 hasta el momento. Charlamos con su intendente, Javier Andrés “Tocamos madera. Cero casos en el distrito. Igual somos conscientes que no estamos exentos”. “Hoy estamos así por el compromiso de la actualidad y un poco por suerte. En cuanto al turismo y los controles, es algo que nos preocupa. Ayer el gobernador anunció que la temporada empieza a partir del 1 de diciembre y a partir del 1 de noviembre para propietarios. No tenemos los problemas de Monte Hermoso, donde hay propietarios. Acá es un turismo de escapada”.

LRA 1 Buenos Aires

Trabajadores del sistema de salud nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) tienen previsto movilizarse este miércoles a la sede de la Jefatura de Gobierno porteño para luego “acampar” allí en reclamo del reconocimiento de la profesión y de mejoras en las condiciones laborales, según anunciaron fuentes gremiales. Carolina Cáceres, representante de enfermería del Hospital Tornú, destacó la “enorme adhesión” a sus reclamos que están recibiendo “de la cultura y la comunicación”.

LRA 1 Buenos Aires

El integrante del Comité que asesora al Gobierno, se refirió a la situación epidemiológica y afirmó: “Hay una federalización del brote de coronavirus”. En “Buen día”, explicó que para prevenir los contagios “se deben utilizar medidas restrictivas en movilidad, incrementar los testeos y mantener los aislamientos de los casos sospechosos y los casos positivos”. “Los pacientes con cuadros leves deben acudir a las consultas”, remarcó.

LRA 19 Puerto Iguazú

Los avances científicos con respecto al coronavirus y los protocolos para los aeropuertos de cara al reinicio de los vuelos regulares programados para el 22 de octubre en Iguazú.

LR2 Viedma

Información detalle sobre la inscripción para la solicitud de ingreso al ejido de San Antonio Oeste a propietarios de Viedma, Patagones y otras localidades.

LRA 26 Resistencia

El funcionario se refirió a la situación en la ciudad, diciendo que “está en vigencia el ‘toque de sirena’ desde las 21 horas, y sólo se permite el tránsito de quienes desempeñan actividades esenciales”.

LV 4 San Rafael

José Muñoz, director del Hospital Schestakow y Abel Freidemberg, director Regional de Salud, detallaron la situación sanitaria en el sur de Mendoza.

Muñoz aseguró que el Hospital Púbico está en condiciones de seguir atendiendo la situación, y agregó que hay un promedio de entre el 40 % y el 50 % de ocupación de cama crítica, con pacientes ingresados con COVID-19.

LRA 1 Buenos Aires

Embón dialogó con el intendente del partido de Mar Chiquita, Jorge Paredi, de cara a la temporada de verano y en el marco de la presentación de los protocolos sanitarios por parte del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Paredi destacó la convocatoria de Kicillof a los intendentes de la costa atlántica para trabajar en los protocolos. Consideró una medida positiva que los propietarios no residentes puedan viajar desde el mes de noviembre y señaló que será necesario hacer la mejor temporada posible respetando las medidas sanitarias.

Política | Volver al inicio

LRA 4 Salta

La ONG Greenpeace cuestionó la resolución de la Secretaría de Ambiente de Salta que exceptúa de las audiencias públicas a los desmontes selectivos o aprovechamientos forestales de hasta 1.500 hectáreas. La encargada de la Campaña de Bosques del NOA de la organización ambientalista consideró que estas deforestaciones terminan siendo “desmontes encubiertos” que generan a futuro la pérdida total de bosques.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario Wainfeld se refirió a la decisión de José “Pepe” Mujica, ex mandatario uruguayo de 85 años, de retirarse de la política activa.

LRA 8 Formosa

De Vido, administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), resaltó el anuncio del gobernador Gildo Insfrán sobre el llamado a licitación para la construcción del viaducto sobreelevado en las Avenidas Circunvalación Gendarmería Nacional y Presidente Néstor Kirchner.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa “Llega el día”, Mario Giorgi se refirió a las tomas en Guernica, la puja por el derecho a la vivienda y a la propiedad. Hizo referencia a las críticas de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y del su ex ministro de seguridad Cristian Ritondo, acerca del tiempo que se toma la Justicia para ordenar el traslado de las personas instaladas en el predio del partido de Presidente Perón.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos), Secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el Presupuesto 2021. “En este Presupuesto que pensó Martín Guzmán esperamos generar dictamen en esta semana”, destacó.

“La Argentina viene de caer en 2018 y 2019 en su PBI y después nos llegó la pandemia. Hay interés político de Macri y su gente de generar una conflictividad en todos los planos. Están tratando de generar ruido en contra del Gobierno nacional”, aseguró Casaretto.

LRA 6 Mendoza

Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, se refirió al Programa Nacional ´Municipios de Pie´ perteneciente al Ministerio del Interior, que en La Pampa entregará fondos para proyectos en la capital, además de Maipú, La Paz, Tunuyán y Lavalle.

Luego, Destéfanis aclaró que no se eligió a Santa Rosa por estar gobernada por el Justicialismo, sino que se basaron en los proyectos presentados para ser asistidos, y que los fondos se entregan de acuerdo al Índice Federal de Inequidad Territorial (IFIT).

LRA 17 Zapala

Lanzamiento de “Neuquén CREA”, el programa que apuntalará al financiamiento del sector creativo y de diseño en la provincia.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La OA presentó una denuncia por “abuso de autoridad y violación de deberes” en el desempeño de sus cargos contra Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, ex ministros de Salud durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por el hallazgo de más de medio millón de dosis vencidas de la vacuna “triple” bacteriana.

LRA 43 Neuquén

Exigen la convocatoria a una mesa salarial con la denuncia de la emergencia educativa que contempla el pedido de la Ley de Garantía de Acceso a la Educación durante la pandemia de coronavirus. El plenario resolvió un paro para jueves y viernes de esta semana con continuidad para el martes y miércoles de la próxima.

LRA 55 Río Senguer

Gerardo Carranza, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED), explicó que, tras la decisión del ministerio de Educación de dar de baja un número importante de docentes que realizaban suplencias, “presentamos un recurso de amparo con pedido de cautela. Sobre esto, la jueza Carolina Barreiro dictó un fallo de primera instancia haciendo lugar y garantizando retrotraer todo lo actuado por el ministerio en lo salarial y laboral”.

LRA 7 Córdoba

Las lluvias trajeron alivio a Córdoba, en un año que ya es el peor en dos décadas en materia de incendios. El meteorólogo Mario Navarro informó que para esta semana se espera un registro de precipitaciones de 25 a 42 milímetros en toda la provincia, con un pico de 108 milímetros.

LRA 7 Córdoba

Vilches, concejal del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), ratificó el proyecto de ordenanza que propone expropiar el Orfeo, presentado la semana pasada.

“El pueblo cordobés ha pagado con creces ese espacio”, señaló la edil, quien denunció una maniobra entre Euclides Bugliotti, propietario del espacio, con el poder político local.

LRA 9 Esquel

Lo confirmaron el intendente de la ciudad, Sergio Ongarato, y el Secretario de Turismo Municipal, Gustavo Simieli, quien expresó que “no entendemos el motivo para haber dado de baja esos vuelos”.

LT 12 Paso de los Libres

Susana Benítez, ministra de Educación de Corrientes, presentó la Planificación Educativa 2020/21, y dio detalles del modo de evaluación del actual ciclo lectivo y su continuidad el próximo año. Respecto a esto, Benítez explicó que habrá evaluaciones jurisdiccionales en el nivel primario y secundario, en el periodo contemplado entre el 16 de noviembre al 27 del mismo mes.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de entre Ríos, y Martín Müller, presidente del Consejo General de Educación (CGE), confirmaron que el lunes 26 de octubre retornará la presencialidad en 46 escuelas de nueve Departamentos de la provincia. La medida abarcará a 866 alumnos, y se definió priorizar los últimos años de algunas Escuelas Secundarias, Primarias Rurales y el último año de Escuelas Técnicas.

Los establecimientos seleccionados pertenecen a los Departamentos Tala, Nogoyá, Feliciano, Federal, Islas, San Salvador, Uruguay, Villaguay y Victoria.

LT 11 Concepción del Uruguay

Desde el viernes 23 de octubre, la Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de Concepción del Uruguay dará inicio a la campaña en contra del dengue.

Para este año, la Secretaría trabajará en la prevención dentro de los barrios, casa por casa y con entrega de folletería, más la colocación de los volquetes para que la gente se deprenda de elementos viejos y en desuso.

LT 14 Paraná

Sobre el retorno a clases presenciales en nueve Departamentos de la provincia desde el próximo lunes 26 de octubre, Guillermo Zampedri, secretario Gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), mostró su disconformidad con la medida, a la que calificó como “absolutamente irresponsable”, dado el contexto actual de pandemia.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Sánchez refuerza el mensaje de prevención, detección precoz del cáncer de mamá y animó a las mujeres a consultar ante cualquier inquietud, a pesar de la pandemia de Covid-19.

LRA 8 Formosa

Primero fue el turno de las escuelas ubicadas en zonas rurales y desde fines de septiembre, volvieron a clases presenciales las que se hallan en zonas urbanas.

Se trata de un retorno progresivo, con turnos reducidos y protocolos COVID-19 adaptados a cada institución.

LT 11 Concepción del Uruguay

Coronoffo, vocal del Consejo General de Educación , dijo que “son muchísimas las escuelas que están pidiendo abrir sus puertas”, y luego agregó que “la educación virtual también tiene sus límites y la presencialidad es irremplazable”.

Finalmente, el vocal informó que el regreso a la presencialidad se realizará en grupos de 15 alumnos.

LRA 22 Jujuy

Zurita habló del difícil momento que están atravesando los comedores y merenderos comunitarios de Jujuy por la falta de entrega de los bolsones alimentarios, que ya lleva un retraso de tres meses.

Luego, José expresó que “hace dos meses que no le pagan a los proveedores y el ánimo es cada vez más pesado. Uno adulto aguanta, pero da mucha bronca e impotencia ver a los chicos pasar hambre”.

LRA 3 Santa Rosa

Closter detalló la iniciativa que aportó Dolores Etchevehere, hermana del ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, diciendo que “queremos un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, distinto al que su familia representa”.

LRA 6 Mendoza

Walter Marcolini, intendente de General Alvear, anunció que se suspenderá la Fiesta Nacional de la Vendimia a nivel distrital, debido a la pandemia.

Luego, Marcolini señaló que no sólo esta determinación responde a las medidas preventivas ante el avance del COVID-19, sino también a las dificultades económicas y fiscales que padecen el municipio y la provincia.

LT 11 Concepción del Uruguay

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), manifestó su preocupación ante los intentos de regreso a la presencialidad en las aulas, que vienen observando en algunos Departamentos de la provincia en forma unilateral e inconsulta.

AGMER informó que participaron de una reunión con las autoridades del CGE, con el propósito de presentar el proyecto de protocolo elaborado por el Instituto de Investigaciones y Estadísticas de AGMER, y luego afirmaron que no hay, hasta el momento, protocolo aprobado desde la provincia.

LT 11 Concepción del Uruguay

Mediante la resolución 2.612, el Consejo General de Educación (CGE) apunta a “recuperar las trayectorias escolares discontinuas de los y las estudiantes producidas en el corriente año, como consecuencia de la no presencialidad instaurada por la emergencia sanitaria”.

La resolución establece niveles de recuperación para el año lectivo en curso, cuya última etapa se cursará entre el 5 y el 9 de abril del próximo año.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La provincia transfirió los fondos a las cuentas de las empresas para ser distribuidos entre los choferes del transporte público de pasajeros, quienes mantenían vigente un paro del servicio.

Así lo informó Marcelo Lischet, titular de Buses Paraná, quien indicó que la medida de fuerza de no debió realizarse, ya que regía la conciliación obligatoria.

LRA 7 Córdoba

Los motivos de la medida radican en la falta de pago de los retroactivos adeudados desde el año pasado, en la falta de disposición de la pauta salarial para 2020, en el pase a planta de contratadas y contratados y en la derogación de la reforma previsional, que rebaja los haberes de jubilados y jubiladas. Adrián Valán, dirigente de la Asociación Gremial de Judiciales, adelantó que si no hay novedades habrá más medidas de fuerza.

LRA 5 Rosario

Desde la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis pidieron un aumento en las tarifas del servicio pensado para el 15 de noviembre. Por otra parte, Sergio Copello, titular de Uta anunció un paro por tiempo indeterminado en reclamo del salario completo.

LU 4 Patagonia

La Asociación Personal de Empleados Legislativos manifestó su preocupación por la incertidumbre en el pago de salarios.

Angel Sierra, dirigente del sector, indicó que los gremios no están conformes con los anuncios ni con las explicaciones del gobierno provincial sobre la temática, y cuestionó el posible traslado del funcionamiento legislativo a Puerto Madryn.

LRA 13 Bahía Blanca

El 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Controlador Aéreo. Hablamos con Rubén Cuchán, Jefe de los Controladores de Tránsito Aéreo de Bahía Blanca, quien se desempeña en el Aeropuerto Comandante Espora. “El control de tránsito aéreo es un tema integrado, es un trabajo muy dinámico. Hay días que se juntan los vuelos de la aviación naval, los vuelos sanitarios, y tenemos picos de stress muy grandes”.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El proyecto de Ley de Paridad de Género se abordará mañana en la sesión de Diputados de Entre Ríos, y se espera que logre media sanción.

La iniciativa de Paridad Integral avanza sobre el ámbito Ejecutivo, Judicial, partidos políticos y sus conformaciones, en docentes, asociaciones civiles y jurídicas. “Por eso celebramos profundamente la ley, que está próxima a su media sanción”, señaló Nair Santana, directora de Información y Planificación Estratégica del ministerio de Producción de Entre Ríos.

LV 8 Libertador

Chazarreta, diputada del Frente de Todos y militante feminista, se refirió al presupuesto 2021 recordando que “no hay nada destinado a los temas de perspectiva género, ni mucho menos para la Ley Micaela”.

LT 14 Paraná

El proyecto de Ley de Paridad de Género se abordará mañana en la sesión de Diputados de Entre Ríos, y se espera que logre media sanción.

La iniciativa de Paridad Integral avanza sobre el ámbito Ejecutivo, Judicial, partidos políticos y sus conformaciones, en docentes, asociaciones civiles y jurídicas. “Por eso celebramos profundamente la ley, que está próxima a su media sanción”, señaló Nair Santana, directora de Información y Planificación Estratégica del ministerio de Producción de Entre Ríos.

LV 8 Libertador

“No queremos que sean penadas las mujeres ni los profesionales que nos acompañan”, aseguró la doctora Mariana Hellin, al participar del Taller sobre Legalización y Despenalización del Aborto, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres.

Por su parte, la profesora Celeste Mc Dougall, integrante de la Red de Docentes por el Aborto, se refirió a la aplicación de la educación sexual integral y la inclusión del aborto en la currícula “no como problemática, sino como derecho”, afirmó.

LRA 14 Santa Fe

Uno de los imputados por el femicidio de Rocío Vera, cometido en Reconquista en el mes de julio, fue liberado en las últimas horas tras ser beneficiado por la declaración de dos “testigos”. Carolina Walker, abogada de la familia de Rocío, adelantó que apelarán la medida.

Internacionales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El senador nacional por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, dialogó con Luisa Valmaggia acerca del triunfo electoral del MAS y el retorno de la democracia en Bolivia. En ese sentido, el también excanciller y exdiputado del Parlasur, señaló que “América Latina es un territorio en disputa”, pero que “la conciencia de los pueblos no desaparece, no se licúa tan fácil”.

En tanto calificó al triunfo como “un ejemplo formidable para el continente” y llamó a entender “la importancia de la unidad de los movimientos populares frente a aquellos que quieren reinstaurar privilegios”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Habló sobre su formación musical y la influencia que ejerce su hijo, para conocer la música de las nuevas generaciones. El músico reflexionó sobre la supervivencia del streaming luego de que pase la pandemia y manifestó su certeza de que nunca podrá reemplazar a una presentación en vivo.

También adelantó algunos detalles de su nuevo disco solista y nos presentó un adelanto, el tema: “¿Quién no es una bomba de tiempo?”.

Por otra parte, confirmó que en noviembre regresan los Caballeros de la Quema con un show vía Streaming desde el Café Tortoni.

LT 12 Paso de los Libres

El ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro y Radio y Televisión Argentina (RTA), a través de Radio Nacional, lanzaron el Concurso Nacional de Teatro en Radio ´Escenas en Sintonía´, el cual se concreta en el marco de las celebraciones por los 100 años de la radiodifusión argentina. La inscripción al Concurso permanecerá abierta hasta el 5 de noviembre próximo.

LT 12 Paso de los Libres

Néstor Acuña, secretario de Cultura municipal, confirmó la organización de la Tercera Feria del Libro de Frontera Virtual, que se realizará entre 6 y el 15 de noviembre próximos, con formato y desarrollo virtual.

LRA 13 Bahía Blanca

Paula Brusca es la representante provincial del Instituto Nacional de Teatro. Charlamos con ella sobre el concurso Escenas en Sintonía. “Desde marzo se empezaron a pensar políticas para los espacios que están cerrados, las actividades que no pueden desarrollarse. Tenemos una gran cantidad de artistas que no pueden llevar adelante un trabajo formal”. El Ministerio de Cultura de la Nación, Radio y Televisión Argentina y el Instituto Nacional del Teatros presentan “Escenas en Sintonía”. En conjunto, firmaron un convenio para llevar adelante “Escenas en sintonía”: un concurso nacional de teatro en radio.

Humor | Volver al inicio

Se mira y no se toca

Un curioso en el aeroclub, se subió a una avioneta y empezó a toquetear. La puso en marcha y comenzó a carretear. Con un susto bárbaro, escuchó una vos: “Aquí la torre, ¿me copia? Usted,

¿sabe algo de aviones?” “Nada absolutamente. ¿Qué puedo hacer?”, fue la respuesta.

“En principio no haber subido -contestó la torre-. En segundo lugar no haber tocado nada y por último, ahora jódase y que Dios lo ayude”. “A vos también”, contestó el piloto. “A mí también, por qué?”, dijo el de la torre sorprendido. “Que Dios te ayude porque voy derecho para la torreeeeeeeeee “…

CHOCOLATE