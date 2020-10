APEL denuncia ‘un avasallamiento al Poder Legislativo”

La Asociación Personal de Empleados Legislativos manifestó su preocupación por la incertidumbre en cuanto al pago de salarios, Angel Sierra dirigente del sector indicó que los gremios no están conformes con los anuncios ni con las explicaciones del Gobierno provincial sobre el pago de los salarios y cuestionó el posible traslado del funcionamiento legislativo a Puerto Madryn.

“No hemos tenido otro encuentro ni ningún tipo de diálogo, donde nos mostraron los números y cómo afrontarían esta realidad incierta para salir del pago escalonado en noviembre como manifestó el gobernador; pero nos fuimos preocupados porque queda una parte importante de empleados sin cobrar agosto”, indicó el sindicalista.

Luego agregó que “Se habla de salir del pago escalonado para cobrar en tiempo y forma en noviembre, pero no todos los trabajadores van a estar al día porque quedarán salarios pendientes de agosto y septiembre haciendo una diferenciación entre los trabajadores”.

En cuanto al posible traslado a Puerto Madryn del funcionamiento de la Legislatura, Sierra indicó que “Es un avasallamiento hacia el Poder Legislativo y eso nos tiene muy preocupados, porque los trabajadores no nos enteramos qué se va a tratar y además podemos encontrarnos con cualquier cosa; pero además se prescinde de empleados con muchos años de experiencia”.

DESCARGAR