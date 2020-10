Milagro Sala: La prisión, Gerardo Morales, Néstor Kirchner, Bolivia y mucho más

La dirigente Milagro Sala conversó con “No hay capitán si no hay marino“, ciclo de LRA 7 Radio Nacional Córdoba y habló de su detención, la justicia, Gerardo Morales, los orígenes de “la Tupac” el triunfo del MAS en Bolivia y Néstor Kirchner, entre otros temas.

DESCARGAR

Sala consideró que aún continúa detenida, a pesar de que un juez aseguró que debe ser liberada, porque hay una causa en la Corte Suprema que la mantiene junto a tras dirigentes en prisión.

En este marco recordó que hace pocos días, el gobernador de Jujuy “Gerardo Morales estaba renegando y pidiendo que buscaran otras causas en nuestra contra para que sigamos en prisión”

Al analizar la situación que se vive en la provincia norteña, sentenció que “en Jujuy se hace lo que se le canta a Morales con la justicia, el se cree que es dueño y patrón”.

Para la dirigente de la Tupac Amaru, “cuando la Justicia está pintada de los colores de un partido político, se encarajinan las cosas porque no tiene independencia”.

En este contexto y durante la extensa charla que mantuvo con Emanuel Rodríguez, Gonzalo Puig y Celeste Giacchetta, Sala aseguró que el empresario Carlo “Blaquier tiene muchísimo peso en Jujuy porque tenés que ir a pasear en su yate y allí se definen los negocios de la provincia o quién tiene que ser el gobernador”.

Preguntada sobre si hay algo a lo que le teme, Sala recordó que tiene a su marido enfermo de cáncer, “hay días que está bien otros que está mal y me dolería que no me dejaran estar con él”

“Nos costó mucho recuperar la democracia después del 76 y hoy viviendo en un gobierno democrático y tenemos que esperar que Gerardo Morales se vaya de Jujuy o de la gobernación para poder tener una esperanza de recuperar la libertad”

“Si me preguntas, no tengo odio, porque eso trae cosas malas lo que pido es que no me obliguen a bajar la cabeza y me dejen tener esperanza, temor no tengo tengo bronca, indignación, pero para los pueblos originarios no existe el odio ni el miedo”.