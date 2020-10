Se oponen a la instalación por el impacto ambiental y el daño a la salud

Vecinos de San Andrés reiteraron su oposición a la iniciativa de la instalación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales, lo que provocaría un daño ambiental, como así también un impacto en la salud de la gente que vive en la zona. “Recordar que tiene colindantes, niños, ancianos, gente con capacidad que vive a la par de esta posible instalación de la plante. Estas plantas de tratamiento son piletones de grandes dimensiones a los que vienen todo el material sólido y líquido y a cielo abierto. De alguna manera contaminaría el medio ambiente y dañaría nuestra salud. El impacto ambiental va a ser inmenso porque es una planta de grandes dimensiones y se va a contaminar el ambiente, la salud, la flora y la fauna. Este es un lugar muy lindo para vivir y por eso hay y eso que se va a ver alterado y no se va a poder respirar. Existen plantas en San Felipe, yendo para la otra ruta y la gente nos dijo que no se puede estar, que no se puede vivir por el olor y la contaminación que existe. Estas plantas no se pueden construir en los centros urbanos”, dijo uno de los vecinos que se opone.

