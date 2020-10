La OA denunció a ex ministros macristas por vacunas vencidas

Este lunes, la Oficina Anticorrupción (OA) presentó una denuncia por “abuso de autoridad y violación de deberes” en el desempeño de sus cargos contra Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, ex ministros de Salud durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, y la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por el hallazgo de más de medio millón de dosis vencidas de la vacuna “triple” bacteriana.

En diálogo con Radio Nacional, el titular de la OA, Félix Crous, detalló los fundamentos de la denuncia contra los ex funcionarios macristas y aseguró que, con los datos recabados, “hay una hipótesis suficientemente sostenible de que el incumplimiento del programa de vacunación impactó sobre el incremento de las enfermedades que esas vacunas debían prevenir”, como el tétanos y las tos convulsa.

“Creemos que, en este momento de nuestra investigación administrativa, podemos sostener que corresponde ahora la investigación judicial de la responsabilidad por negligencia respecto de la propagación de las enfermedades por no haber sido neutralizadas mediante el procedimiento de la vacunación”, señaló, y subrayó que la investigación está suficientemente avanzada y que al juez “no le queda mucho más por investigar”.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, tras el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña, informaron a Télam fuentes judiciales.

La causa se remonta a agosto pasado, cuando el Ministerio de Salud confirmó el hallazgo de 4 millones de vacunas vencidas en un frigorífico privado en la Ciudad de Buenos Aires, que habían sido adquiridas durante el gobierno de Mauricio Macri.