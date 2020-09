Diario de Radio Nacional 17/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: “Se necesitan empresarios que confíen en el país”

HERNAN LETCHER: “Una decisión antipática, pero necesaria”

FACUNDO RUIZ FRAGOLA: Dólar: claves para entender las restricciones

FLORENCIA GUTIERREZ: “Las medidas apuntan a cuidar las reservas de dólares”

FERNANDA RAVERTA: Proyecto de Defensa de los Activos del FGS

GUILLERMO RUS: Plan Conectar: Inversión de 37.900 millones de pesos

LUIS CAMERA: Infectólogos de Nación recomiendan retroceder de fase

SAN LUIS: Nuevo récord de casos y ya superó los 600 contagios

MEDICOS ROSARINOS: “No hay más camas críticas”

TUNUYAN: “La situación por la pandemia es grave y compleja”

AYELEN LOPEZ: Buenos Aires aumenta las inversiones sociales en becas

SIN PEREGRINACION: La fiesta del Señor y la Virgen del Milagro en la virtualidad

SANDRA RUSSO: SANDRA RUSSO: Elecciones en Bolivia luego de 10 meses de un gobierno golpista

MARIANA ENRIQUEZ: “El terror es una forma desaforada del realismo”

ANA MARIA FRANCHI: La mejor institución estatal de Latinoamérica

GRACIELA LANDRISCINI: “El objetivo es construir equidad en contexto de pandemia”

JUAN MANUEL PULLEIRO: “Es descabellado pensar en un acuartelamiento en pandemia”

FACUNDO GUZMAN: Se realizó el Foro de Concejales del Frente de Todos de Salta

NATALIA ARUGUETE: “Las identidades nos hacen ver de manera distinta la pandemia”

MARTIN OLMOS: “El plan Conectar incluye a las zonas más alejadas del país”

MARTIN FRANCONI: Destinan fondos lograr conectividad en escuelas rurales

DIEGO GIULIANO: Elaboran los protocolos para el transporte de larga distancia

ROMINA DEL PLA: “Terapias colapsadas y hablan de contar cuentos en plazas”

RIO SENGUER: Programa de acompañamiento para personas en situación terminal

ESQUEL: Renunció el Director del Hospital Zonal

MARIA DE VOLLMER: “La pandemia ha generado una enorme complejidad”

MARTIN AVEIRO: “La situación por la pandemia es grave y compleja”

ROQUE SAENZ PEÑA: Preocupación por el aumento de positivos de coronavirus

ENFERMERIA: Movilizaciones en distintos puntos de Entre Ríos

AGOTAMIENTO PSICOFISICO: Renunció el director del Hospital de Malargüe

CATAMARCA: Nuevos vehículos para SAPEM

ESTADO PRESENTE: Inversiones para obras públicas en la provincia

SILVIA SAPAG: Nación enviará ayuda para los crianceros neuquinos

LAURA CHAZARRETA: “Que sea para todos”

PROYECTO 55: “En el interior no se habla del bombardeo a Plaza de Mayo”

LILIANA CORZO: “El norte de Cafiero era impulsar las comunidades organizadas”

AEROPUERTOS: Avanzan en un protocolo ante el posible inicio de vuelos

SOEME-ATE: Por atraso de haberes realizan medidas de fuerza

MENDOZA: Cobran cuatro veces menos que los nacionales

PERSONAL DE SALUD: 700 mil los trabajadores recibirán el bono de 5 mil pesos

ALFREDO FERNANDEZ: “Tenemos muchos proyectos en los planes Argentina hace”

MENDOZA: Docentes finalizaron su protesta

ROSANA BERTONE: “Necesitamos aprobar el convenio de la OIT contra el acoso laboral”

SERGIO ONGARATO: “Por encima de lo justo, la seguridad del servicio”

SEBASTIAN BALOCHI: “Que atiendan nuestras necesidades”

ALFREDO CAMPONOVO: “La empresa puede realizar cortes y decidió no hacerlo”

ALICIA GLAUSER: “Queremos políticas de Estado”

ATER: Prorrogan beneficios a jubilados hasta 31-12

HISTORIA: 200 años de la República de Entre Ríos

PARANA: Campaña solidaria para ayudar a merenderos

JUAN MANUEL BURGOA: Trabajos en el Delta para controlar el fuego

PAULA BERLINCOURT: A pedido de Francisco, protocolo de protección de niñes

GUALEGUAYCHU: Programa “Comisiones Vecinales Participativas”

LA QUIACA: PAMI entregó vacunas antigripales

DENGUE: Las cifras que quedan atrás de la pandemia

MARTIN GARCIA ONGARO: “La creación del Registro es un avance para la legalización”

REGION CENTRO: Plan de Acción de Igualdad y Género

LAURA SRATTA: “Necesitamos una ley de paridad integral”

MIGUEL MUR: “Lo educativo no necesariamente tiene que ser serio”

DANIEL CRESPO: “Le pedimos al TAS que le ordene el ascenso”

DIA DEL PROFESOR: El recuerdo de José Manuel Estrada

MARISA GRAHAM: Educación puso en marcha el programa Acompañar

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente participó desde la residencia de Olivos, de un anuncio de inversiones en la industria textil en la provincia del Chaco. “Se necesitan empresarios que confíen en el país, inviertan, produzcan y den trabajo, después de cuatro años de postración. Eso es lo que estamos necesitando”.

LRA 1 Buenos Aires

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, contó cómo está afrontando el aumento de casos la provincia. “Estamos con dificultades, le hacemos frente juntos al coronavirus con nuestras ventajas y desventajas estratégicas”, dijo.

Si bien aseguró que el sistema de salud es “fuerte”, dio detalles de las necesidades crecientes en la actualidad: “Notamos que las camas por momentos faltan, lo que nos obliga a trasladar pacientes a localidades vecinas y también vemos el enorme cansancio del personal de salud”. Carreras también declaró que faltan intensivistas en la región.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Centro de Economía Política Argentina, analizó la retención del 35% para la compra de dólar ahorro que impuso el Banco Central y remarcó que estas restricciones son “una decisión antipática, pero necesaria”, al tiempo que subrayó que con esto se busca “cuidar la producción”.

LRA 21 Santiago del Estero

Ruiz Frágola explicó las nuevas disposiciones del Banco Central para la compra de dólar ahorro. Indicó que apuntan a eliminar la posibilidad de que los agentes financieros no residentes lleven adelante operaciones de liquidación de títulos valores contra moneda extranjera.

LRA 1 Buenos Aires

El economista del Centro de Economía Política Argentina, se refirió a la retención del 35% para la compra de dólar ahorro y expresó: “Se priorizó encarecer el dólar ahorro y no provocar una devaluación que iba a causar un aumento de la pobreza. El presidente Alberto Fernández recibió un Banco Central con las reservas muy comprometidas que se agravó mes a mes con la compra de dólares”.

LT 14 Paraná

Sratta se reunió con diputadas y senadoras provinciales para conformar mesas de trabajo y avanzar en la creación de un proyecto de paridad en la Legislatura. “Necesitamos una ley de paridad integral”, sostuvo la vicegobernadora.

LRA 1 Buenos Aires

Scayola expresó su rechazo a la idea del gobierno porteño para que vuelvan las clases en plazas y parques. “Responde claramente a una política aperturista por parte del gobierno de la ciudad, y a un capricho de querer tener la foto o el titular de que abrieron las escuelas. Cuando es un momento de muchísimo contagio. Pero además, con argumentos falsos, sobre los chicos que no tienen conectividad. Cuando no han resuelto eso desde un inicio. Nosotros venimos desde abril, exigiendo que los chicos tuvieran una computadora con conectividad para poder trabajar desde la casa y que los maestros puedan hacer el seguimiento de los pibes”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, volvió al puesto número uno como la mejor institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica de acuerdo con el ranking SCImago, que evalúa a más de 7000 instituciones y universidades centradas en la investigación científica en todo el mundo.

LRA 26 Resistencia

Aruguet, también periodista, investigadora del Conicet y especialista en redes sociales, informó sobre la influencia de las redes sociales, las fake news y las noticias falsas en contexto de la pandemia.

LRA 54 Ingeniero Jacobbaci

La legisladora del Frente de Todos se refirió al proyecto de ley que promueve el Poder Ejecutivo para obtener un aporte extraordinario por parte de los poseedores de grandes fortunas. La iniciativa comenzó ayer el tránsito por la Comisión de Presupuesto de la cámara baja, reunión en la que la diputada de Cipolletti estuvo presente.

LRA 25 Tartagal

El funcionario dio una conferencia de prensa en Tartagal y se refirió a los rumores de posibles acuartelamientos de la Policía de Salta. Pulleiro destacó que un grupo reducido de efectivos retirados no representa a la mayoría de los que está en actividad.

LRA 4 Salta

Setenta y tres ediles de las localidades de la provincia de Salta participaron de manera virtual del primer Foro de Concejales del Frente de Todos junto a funcionarios del Ministerio del Interior.

LRA 23 San Juan

El presidente Alberto Fernández presentó oficialmente el Plan Nacional de Conectividad “Conectar”. Se trata de una inversión de 37.900 millones de pesos que permitirá ampliar la red de cobertura y buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández presentó el Plan Nacional de Conectividad, que contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023 y buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino. Guillermo Rus, brindó más detalles al respecto: “El satélite cubrirá todo el territorio con banda ancha y permitirá que 200 mil hogares tengan internet de alta velocidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente presentó el Plan de Conectividad desde la estación satelital de ARSAT en Benavídez, destinado a universalizar el acceso a banda ancha de última generación y a servicios de tecnología de la información y las comunicaciones. “Es una alegría enorme desde el punto de vista profesional. Es el relanzamiento del plan satelital, con el ARSAT-SG1, que fue el ARSAT 3 discontinuado por la gestión anterior. Es un satélite de última generación, que será construido por INVAP, de alta capacidad que va a permitir reducir la brecha digital brindando conectividad a más de 200 mil hogares rurales de toda la Argentina”, señaló Fabris.

LRA 52 Chos Malal

La legisladora por Neuquén contó que se inició la gestión ante el Ministerio de Agricultura para abastecer a los productores afectados por las sequías. Las localidades beneficiadas son Las Ovejas, Andacollo, Huinganco, Varvarco, Buta Ranquil, Barrancas, Tricao Malal y Los Miches.

LRA 5 Rosario

Desde el equipo de asesores en infectología del presidente Alberto Fernández sugirieron volver a fases más restrictivas en varias provincias, entre ellas Santa Fe. “Recomendamos que varias provincias retrocedan a fase 1 y 2 por 14 días”, indicó Cámera.

LRA 29 San Luis

El Gobierno de San Luis brindó un nuevo reporte epidemiológico en el que indicó que de las 145 muestras analizadas, 57 resultaron positivas para coronavirus. Con esta cifra, la provincia alcanzó los 642 casos desde el inicio de la pandemia. Además, el Comité de Crisis confirmó la décima muerte a causa de la enfermedad.

LRA 2 Viedma

La donación de sangre para abastecer el banco del Hospital de Viedma sigue funcionando pero son menos los que se acercan a donar. Así lo confirmó desde el área de Hemoterapia Marcelo Vidal. “Hay miedo para acercarse y eso repercute en la donación”, indicó.

LRA 18 Río Turbio

El comercio lleva más de 5 días con sus puertas cerradas tras un caso positivo de covid 19. El jefe comunal, Darío Menna y la firma comercial La Anónima llegaron al acuerdo de abrir sus puertas con personal reducido ya que los vínculos estrechos de los contagiados se encuentran en cuarentena, aislados por 14 días.

LRA 26 Resistencia

El periodista José Luis Schiavoni comentó que “en materia sanitaria se comprobó el incremento de casos positivos de coronavirus en Roque Sáenz Peña, y por este motivo, aumentaron los controles de higiene y seguridad en toda la localidad”.

LT 14 Paraná

Roberto Ramírez, titular de la Asociación Entrerriana de Enfermería, informó que el próximo lunes 21 a las 10 horas, trabajadores del sector se movilizarán en diferentes ciudades de la provincia. El reclamo es por mejores condiciones laborales, apertura de paritarias y reivindicación laboral.

LRA 5 Rosario

La Asociación Médica de Rosario (AMR) reiteró el pedido para cumplir con los cuidados sanitarios ante el reiterado aumento de contagios de Covid-19 en la ciudad. “El ‘quédate en casa’ ya no es un consejo, es un clamor que estamos haciendo”, indicaron.

LRA 6 Mendoza

Aveiro dio detalles de cuál es la actualidad del Departamento en el contexto de pandemia.

LRA 14 Santa Fe

La Comisión del Fondo de Asistencia Educativa se reunió y aprobó la propuesta de utilizar recursos para garantizar conectividad en las escuelas rurales durante la pandemia.

LRA 14 Santa Fe

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte elabora protocolos para que micros de media y larga distancia retomen su actividad durante la pandemia.

ENTREVISTA FEDERAL

La legisladora del Frente de Izquierda, destacó la urgencia del proyecto de interrupción legal del embarazo, habló del rol de la Policía Bonaerense, del aporte a la riqueza y cuestionó la propuesta de la Ciudad de Buenos Aires de volver a las clases en plazas, “en el peor momento de la pandemia en el país”.

“Durante todo el desarrollo de la pandemia no se detuvo en ningún momento ni la violencia, ni los femicidios, ni los abortos clandestinos”, remarcó la diputada y por ese motivo, aseguró que es un “tema urgente” el tratamiento del proyecto de interrupción legal del embarazo.

“El tema es integral porque no se trata solamente del reclamo del aborto; sino se avanza en ese camino, no podremos con todas las cuestiones intermedias”, declaró Del Plá; quien pidió una resolución que contemple el derecho a la educación sexual, la anticoncepción y la interrupción del embarazo.

Por otro lado, se refirió a la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro: “Denunciamos los casos de gatillo fácil durante la cuarentena, hubo 102, en la Provincia de Buenos Aires más de 40. Uno de los más serios fue el caso de Facundo, en este sentido el rol del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni es una señal muy negativa”.

En esa línea, se refirió al reclamo de la semana pasada de las fuerzas de seguridad en la Quinta de Olivos. “Es un tema muy preocupante”, señaló y también remarcó que están en contra de ellos. “La actividad que desarrollan es contraria a los trabajadores, los reprimen”, completó.

La diputada también demostró que no apoya al intento de la Ciudad por volver a clases en espacios abiertos y declaró: “Si las condiciones sanitarias no están dadas, no se puede juntar a los pibes en una plaza y simular que vamos hacia una situación de normalidad”.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Cardozo renunció a la Dirección del Hospital Zonal de Esquel y expresó que su dimisión no se debe al contexto de pandemia, ni a la situación de los trabajadores públicos.

LV 19 Malargüe

“Desde el 13 de setiembre me extendieron mi licencia médica”, informó el doctor Alfredo Martínez, quien agregó que “por esta situación renuncié a mi cargo y la aceptaron desde el ministerio”.

LV 8 Libertador

De Volmer se manifestó sobre el impacto que ha tenido la falta de presencia en las aulas. “Generó procesos muy exigentes sobre las relaciones entre las y los estudiantes y sus docentes”, indicó la ex funcionaria.

LRA 57 El Bolsón

Lamberto se mostró preocupada ante el crecimiento de casos positivos de COVID 19 en El Bolsón y destacó que la mayoría de los contagios se dan en reuniones sociales que no cumplen con los cuidados recomendados.

LRA 30 Bariloche

Gil criticó la conducta de un sector de la población que no acata las recomendaciones. Confirmó que el 43% de los contagiados positivos no se encontraban realizando el aislamiento en su domicilio, lo que potenció aún más la cantidad de posibles afectados.

LRA 43 Neuquén

El Centro de Empleados de Comercio de Neuquén, informó que la última semana han aumentado considerablemente la cantidad de contagios en los comercios neuquinos. Aclaró que la disposición en Neuquén capital ante un contagio de un trabajador o trabajadora es cerrar por 24 horas el local para desinfectar.

LRA 19 Puerto Iguazú

La médica se refirió a la aparición de nuevos casos de Covid-19 en Puerto Iguazú. En 12 días, se confirmaron 7 contagios.

LRA 4 Salta

La concejala confirmó que comenzaron los testeos masivos en el departamento de General Güemes donde se detectó una mayor tasa de contagios de COVID-19 ( 859 casos cada 100 mil habitantes) Según indicó, los testeos comenzarán a partir de las 16 de este jueves en el área de recolección de residuos. Chanta criticó las fallas en los controles de circulación de personas que provienen del norte de Salta y de Jujuy, dada la gran cantidad de caminos alternativos a la ruta nacional 34.

LRA 55 Río Senguer

Andrea Aguilera, diputada provincial de Juntos por el Cambio, expresó que “hemos propuesto la creación del programa de acompañamiento a las personas en situación de finalidad de vida debido al COVID-19, con el objetivo de que los pacientes sean acompañados por una persona de su entorno afectivo”.

LU 4 Patagonia

Balochi comentó que en Sarmiento viven una situación preocupante con 27 casos de infectados activos, sumados a la renuncia del director del Hospital local y del Comité de Emergencia, y sin respuestas de los testeos que se analizan en el Área Programática Sur.

Política | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

Chazarreta dio detalles del proyecto de ley “Ficha Limpia”, aprobado en la Cámara de Diputados, y explicó que “si vamos a poner ficha limpia, que sea para todos y todas”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, explicó el proyecto para blindar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja. Raverta se refirió a la necesidad de que FGS le siga perteneciendo a los jubilados, tras ser destinado por el gobierno de Macri a pagar la llamada Reparación Histórica.

LRA 1 Buenos Aires

Hablamos con Miguel Colombo, director, guionista y productor de “Proyecto 55”. Una búsqueda visual en primera persona, que partiendo del bombardeo a Buenos Aires de junio de 1955, construye un perturbador ensayo sobre la violencia. Vinculando una diversidad de materiales atraviesa las dos guerras mundiales, Vietnam y las armas atómicas, construyendo una línea de sentido que interpela acerca del mundo que construimos para nosotros y para las próximas generaciones.

LRA 9 Esquel

Corzo se refirió al reciente fallecimiento del director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Mario Cafiero, diciendo que “más allá del cariño que le teníamos, significa una gran idea del movimiento nacional. Es en esa idea en la que nos queremos apoyar para seguir con ese rumbo”.

Luego, Corzo agregó que continuarán la tarea de Cafiero, porque “su norte era impulsar las comunidades organizadas”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El empresario textil señaló que “los últimos tres años estuvimos muy mal, trabajábamos al 30 o 40% de la capacidad instalada. En 2019 muchas fábricas textiles han cerrado”. Contó que “hoy la industria textil está bastante bien”, y que una de las razones es que, al estar suspendidos los vuelos, no se traen productos desde el exterior. El textil es un sector que «se cae primero, pero también es el primero en levantar cuando hay reactivación”.

LRA 56 Perito Moreno

Cpntreras asumió en el Consejo Regional Patagonia Sur y explicó cuáles son las tareas de este órgano. También hizo referencia a las oportunidades que surgieron a pesar del contexto de pandemia con el apoyo del INTA.

LRA 6 Mendoza

Gutiérrez dijo que “el dólar es un problema estructural de la Argentina. Las medidas que se han tomado son para bajar la moneda en la venta ilegal, la cual pegó un salto, pero esperamos que con el correr de los días se estabilice”.

LRA 27 Catamarca

El gobernador Raúl Jalil, entregó nuevos vehículos para ampliar el parque automotor de la empresa de Energía de Catamarca.

LT 12 Paso de los Libres

Más de 20 localidades provinciales, recibirán un total de 2.600 millones de pesos asignados por la gestión de Alberto Fernández. Se destinarán a la construcción de redes de agua y cloaca, planta potabilizadora, estación elevadora, perforaciones, tanques, plantas de tratamiento cloacal y redes domiciliarias, sumados a que Corrientes capital obtendrá 2.900 millones de pesos, para la creación de una Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacal.

LRA 26 Resistencia

Diego Arévalo, presidente del Directorio del Instituto de Viviendas del Chaco (IPDUV), comentó los anuncios realizados por el gobernador Jorge Capitanich sobre las líneas de financiamiento del organismo.

Arévalo dijo que esta actividad “está destinada a resolver el problema de quienes, por diversas razones, no pueden acceder a los créditos bancarios”.

LRA 9 Esquel

Cavero señaló que “a raíz de la posibilidad de que se retomen los vuelos nacionales desde octubre, se realizará una reunión interinstitucional para definir el protocolo de prevención que permita la llegada y salida de aviones en la ciudad”.

LRA 7 Córdoba

Los abultados montos que se observan en las facturas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, continúan generando reclamos por parte de los usuarios.

Tras esto, Alfredo Camponovo, vocero de la compañía, afirmó que “el invierno tiene un pico de consumo estacional que se refleja en las facturas, a lo cual este año se suma la mayor presencia de las familias en el hogar por la pandemia”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Destacó el anuncio realizado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a partir del cual se aumentan las inversiones sociales en programas de becas destinados a niños, niñas y jóvenes y la creación de un espacio de debate para las problemáticas juveniles. López señaló el impacto que tiene la medida y resaltó que “ayuda a aquellas familias que tienen un trabajo informal”.

LRA 17 Zapala

La presidenta y fundadora del Centro de Ayuda al Paciente Oncológico de Zapala, Angélica Montenegro, celebró la aprobación por unanimidad que establece el trabajo de la organización de interés legislativo provincial. El proyecto fue presentado por el diputado Carlos Coggiola de Democracia Cristiana.

LRA 1 Buenos Aires

Informe del Area de Contenidos de Radio Nacional, recordando la figura del educador, periodista, historiador y escritor.

LRA 42 Gualeguaychú

Se realizó el lanzamiento virtual del programa municipal “Comisiones Vecinales Participativas” , desarrollado en el marco de la pandemia.

Danilo Bertoni, de la Dirección de Participación Comunitaria, indicó que este proyecto trata de promover y consolidar las relaciones con los vecinos y mejorar calidad de vida de los ciudadanos.

El programa destinará $ 2.500.000 para infraestructura, reflejados en ampliaciones de instituciones públicas, luminarias y espacios públicos.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta explicó que el programa “se vincula a una preocupación que todos tenemos relacionada al proceso de regreso a las aulas de manera segura”. En ese sentido, señaló que se busca generar “todas las instancias de acompañamiento para fortalecer el regreso, la continuidad educativa y potenciar el trabajo mancomunado”.

LRA 16 La Quiaca

La doctora Luz Díaz, coordinadora Médica de PAMI Jujuy, informó sobre las mil dosis de vacunas antigripales que serán destinadas para los afiliados que no fueron beneficiados en la primera campaña, y también paraa integrantes de familia que lo requieran.

LRA 7 Córdoba

La Fiscalía General de la provincia designó a Raúl Garzón y Ernesto de Aragón como fiscales a cargo de la situación que se vive en los centros de detención de Bouwer y la UCA.

Garzón se expresó sobre la necesidad de una respuesta integral a la problemática de los centros de detención del Servicio Penitenciario, que integre políticas del Estado y de la Justicia.

LT 14 Paraná

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná solicitó a la municipalidad que se estudien e implementen medidas para favorecer el acceso a la tierra urbana. En tanto, Glauser dijo que no quieren más asentamientos sino que se generen políticas que faciliten el acceso a la tierra y a la vivienda.

LRA 28 La Rioja

El doctor especialista en medicina General y Familiar, Omar Gómez, habló sobré la prevención del dengue en la provincia.

LRA 3 santa Rosa

Luego de que el Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobara el Registro de personas usuarias y cultivadores y cultivadoras de cannabis con fines medicinales, García Ongaro se refirió al tema y explicó los alcances de dicho Registro.

LRA 42 Gualeguaychú

El gobierno dispuso mantener la exención del impuesto inmobiliario a jubilados y pensionados hasta el 31 de diciembre, sin necesidad de realizar el trámite de renovación. La medida beneficia a más de 12 mil pasivos titulares de una única propiedad, con ingresos de hasta 37.500 pesos.

LRA 1 Buenos Aires

Por primera vez desde el año 1692, se suspendió la peregrinación para celebrar a los Santos Patronos salteños. Amalia Grané tiene 68 años y peregrina desde hace 22. Coordina en San José de Metán uno de los grupos que cada año camina hacia la Catedral salteña para participar de la procesión del 15 de septiembre.

LT 14 Paraná

La Fundación Puentes lleva adelante una iniciativa para recaudar alimentos que serán destinados a merenderos de distintos barrios de la ciudad de Paraná.

Pablo Folonier, integrante de la Fundación, explicó que se solicita colaborar con leche, azúcar, cacao, galletitas y barritas de cereales.

LRA 5 Rosario

Ante la aparición de nuevos focos de incendios en las islas entrerrianas frente a Rosario, el director de Defensa Civil para zona sur de Santa Fe, Juan Manuel Burgoa, informó que desde el miércoles “unos 15 brigadistas ya trabajan en el lugar junto a Bomberos Voluntarios de Santa Fe”.

LRA 23 San Juan

A través de conferencia de prensa, el Arzobispado de San Juan de Cuyo presentó el Protección de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables. El Decreto Nº 40/2020 el Arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Eduardo Lozano, constituyó la Comisión Arquidiocesana para la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

En el marco del Mes de la Juventud, se realizó en forma virtual el Foro de Juventudes de Ushuaia con el objetivo de que los y las jóvenes de la ciudad sean protagonistas del diagnóstico de las distintas necesidades y del diseño de políticas públicas para resolverlas.

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO), Antonio Osorio, habló del conflicto en la municipalidad de El Hoyo, y confirmó la medida de fuerza, debido a la incertidumbre en el pago de agosto.

LRA 6 Mendoza

Así lo revela un informe del Centro de Investigación Social de Mendoza (CISME), que evalúa la evolución de las asignaciones otorgadas por el Estado como empleador.

Manuel Lorenzo, licenciado en trabajo social, dijo que “la brecha en el pago de asignaciones repercute también en la seguridad social de los empleados, en la imposibilidad de garantizar el acceso a derechos como la Salud y la Educación”.

LT 14 Paraná

El gobierno nacional anunció la extensión del bono de 5 mil pesos por 90 días para los trabajadores de la Salud, públicos y privados, que alcanzará a unas 700 mil personas, según señaló el ministro de Salud, Ginés González García.

LRA 6 Mendoza

Hernández, titular del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SUTE), dijo que “si hay un momento inoportuno para discutir una Ley Provincial de Educación es este, en el que estamos atravesando una emergencia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Fernández dijo que “en este momento estamos en tres frentes de obras con pavimentación”.

LRA 9 Esquel

Ongarato se refirió a la importancia de garantizar el servicio de transporte y puso en las manos de las partes en conflicto la posibilidad de llegar a un acuerdo para normalizar la actividad.

LV 4 San Rafael

Los docentes terminaron con el ayuno que realizaron desde el 11 de septiembre, como forma de protesta por la falta de actualización salarial y de mejoras en las condiciones laborales y de conectividad.

Géneros | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

La familia de Cielo López, asesinada el 13 de septiembre de 2019, dijo que sigue vigente el pedido para que el juicio se realice en la ciudad de Plottier, lugar en donde se cometió el hecho. El proceso tiene fecha de inicio para el 26 de octubre próximo. Se escuchará a 33 testigos y 22 peritos. La acusación será de “abuso sexual con acceso carnal en concurso con homicidio doblemente calificado para obtener o asegurar impunidad y femicidio. El acusado, Alfredo Escobar, de 28 años, abusó sexualmente, mató, descuartizó y descartó el cadáver de Laura “Cielo” López, de 18 años, en el río Limay en septiembre del año pasado.

LRA 24 Río Grande

La exgobernadora de Tierra del Fuego se refirió al proyecto de ley para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso laboral. “Es importante que podamos aprobar este convenio porque por primera vez se ha establecido en un instrumento internacional el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”, sostuvo Bertone.

LRA 7 Córdoba

Los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentaron el “Plan de Acción de Igualdad y Género”, que impulsa la Comisión de Género de la Región Centro como una estrategia común para reducir las desigualdades, potenciar la cooperación y la articulación regional de las políticas públicas para prevenir, erradicar y eliminar la violencia de género.

La ministra de la Mujer, Claudia Martínez, dijo que “cuando ocurren hechos de violencia o cuando una mujer busca protección, las barreras territoriales pierden sentido”.

LRA 6 Mendoza

El Presupuesto 2021 tendrá, como una de sus prioridades, la perspectiva de género en la asignación de partidas y políticas destinadas a la corrección de desigualdades.

La titular de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro, explicó que la ley de leyes utilizará el método de etiquetado, el cual consiste en identificar los programas que cierran las brechas de género.

LRA 13 Bahía Blanca

“Hubo un compromiso firmado por Rosario, frente a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de Comunicación Audiovisual referido a las políticas de género. Entre esas acciones, estuvo la de transversalizar la perspectiva de género, promover internamente la equidad en la definición de los cargos jerárquicos y el resto de personal. Los medios tienen una baja proporción de mujeres en cargos directivos. Es una problemática a nivel mundial”, indicó Susana Sanz.

LRA 26 Resistencia

Delia Gómez, subsecretaria de Géneros, Diversidad y Disidencias, habló acerca de la reunión del Consejo de Géneros en el marco del Programa de Igualdad y Género, diciendo que “participaron 90 referentes de diversas organizaciones de todo el Chaco, y se evaluó lo gestionado hasta el momento con el objetivo de construir, consolidad y perfeccionar los mecanismos que tiene la provincia para lograr la igualdad y equidad de género”.

Derechos Humanos | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

El referente a nivel nacional, de la lucha en defensa de los Derechos Humanos, destacó que “La Noche de los Lápices fue un hecho trágico en nuestra historia”. Vassel también destacó la situación política del país y otros temas relacionados a la situación democrática del país y el cambio de paradigma que contempla la presencia de un gobierno nacional como el de Alberto Fernández.

Internacionales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual columna, la periodista Sandra Russo recordó algunas de las acciones de la derecha en Bolivia, que hoy gobierna de facto en aquel país, y señaló las maniobras que llevan adelante ante las inminentes elecciones.

Deportes | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán

San Martín de Tucumán y la AFA participaron en una audiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). “Lo que se pide en un fallo de esta naturaleza es que se deje sin efecto la parte que se considera que no está bien, que en este caso es la que no decidió el ascenso de San Martín de Tucumán”, explicó Crespo.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Durante este mes se cumplen dos siglos de hechos trascendentales para la historia de la provincia y del país. En 1820, Entre Ríos fue protagonista de la formación de la historia nacional con hechos como la primera Batalla de Cepeda, la Firma del Tratado del Pilar y la fundación de la República de Entre Ríos.

El asesor cultural del gobierno provincial, Roberto Romani, hizo un recorrido del impacto político e histórico que aún tienen vigencia.

LRA 13 Bahía Blanca

Se cumplen dos décadas de un disco fundamental, para el rock nacional de los ’90. Hablamos con Pablo Subirá, tecladista y compositor de la banda. El 10 de octubre ofrecerán un concierto por streaming, para conmemorar el lanzamiento del disco que alcanzó el doble platino.

LRA 27 Catamarca

El canal Paka Paka cumple diez años y, en ese marco, el responsable de la producción, Miguel Mur, dijo que “en este tiempo hemos atravesado diferentes etapas y ahora estamos renovando nuestra programación y nuestras gráficas. Hay otros canales infantiles, pero todos hablan en neutro. Nosotros ofrecemos una alternativa con contenido de Argentina y Latinoamérica”.

LRA 1 Buenos Aires

Mariana habló sobre su última novela “Nuestra parte de noche”, que fue distinguida con el Premio Herralde, y explica qué significa para ella el género de terror. “Escribir terror es una forma desaforada del realismo. Es como si, tomando todos los elementos del realismo, las emociones del horror que puede tener el realismo, uno las pusiera en un volumen más alto, y eso hace que se llegue al género. Más allá de los tópicos del género, lo que hace que una narración tenga horror son las cosas que compartimos como sociedad como cosas terroríficas”, sostuvo Enríquez.

LRA 55 Río Senguer

La señal Paka Paka cumple 10 años y Salviolo recordó la identidad de su imagen, explicando que “el canal buscó desde sus comienzos crear una pantalla en la que todos los chicos y las chicas del país pudiesen sentirse representados”.

LRA 42 Gualeguaychú

La primera entrega de “Todavía la luz” rinde tributo al trabajo literario de la poeta santafesina Beatriz Vallejos (1922-2007). El Centro Cultural Kirchner inauguró este nuevo ciclo de poesía para ofrecer, a partir de una figura poética argentina, la mirada singular de diferentes artistas de la música, la literatura y el video.

La poeta y comunicadora Agustina Lescano resaltó el “brillo, la luminosidad y la frondosidad de sus poemas. Beatriz Vallejos tiene una mirada muy original sobre vivir en el litoral”.

LT 14 Paraná

David Rodríguez, alias Black Rodríguez Méndez, es la voz de Delio Valdez, la banda que tributa a la cumbia colombiana, la cual conforma junto a sus hijos Pedro y Milton.

El músico contó cómo vive la música y qué significa trabajar junto a sus hijos.

Humor | Volver al inicio

FIESTA DE COLORES

No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero desde ayer cuando se anunció la nueva modalidad para los que se manejan con dólares, comenzó la fiesta de los colores. Hablamos del VERDE mencionando al BLUE, pero en verdad estamos nombrando a un dólar BLACK!!!

Salieron por los medios a tratar de explicar algo que nunca me queda claro. Alguien me dijo alguna vez, que si no entendés lo que te dice un economista, es porque te está embaucando. Y hoy creo que es así.

Lo único que quiero saber, es si me conviene vender o no. Porque en verdad me cuesta muchísimo desatar el nudo del billete de un dólar que tiene mi elefantito de cerámica en la trompa.

P.D: Guzman no me atiende el teléfono

CHOCOLATE