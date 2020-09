La Región Centro presentó el Plan de Acción de Igualdad y Género

Los Gobierno de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, presentaron el Plan de Acción de Igualdad y Género que impulsa la Comisión de Género de la Región Centro como una estrategia común para reducir las desigualdades, potenciar la cooperación y articulación regional de las políticas públicas para prevenir, erradicar y eliminar la violencia de género.

En diálogo con Radio Nacional Córdoba la Ministra de la Mujer Claudia Martínez explicó que hay problemáticas comunes que requieren abordajes regionales como la trata de personas, los desplazamientos forzados de mujeres por razones de violencia o económicas en el contexto de pandemia y el abordaje de la violencia de género o los femicidios que ocurren en ciudades fronterizas. «Cuando ocurren hechos de violencia o cuando una mujer busca protección las barreras territoriales pierden sentido», señaló.

El plan de acción se implementará durante tres años de manera coordinada y articulada, mediante el Ministerio de la Mujer de Córdoba, la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe y el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, a través de la secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.

El trabajo está estructurado en tres etapas: diagnóstico, cooperación, armonización a desarrollarze del año 2020 al 2023 y cuenta con el asesoramiento técnico del Consejo Federal de Inversiones que aportará financiamiento durante 6 meses.

Por otra parte la Ministra se refirió al reclamo de las organizaciones de mujeres de Colonia Caroya que se manifestaron este lunes por el femicidio de Juana Valdez y reclamaron la creación de un juzgado especializado en violencia familiar y de género. «Hemos visto los buenos resultados de las unidades especializadas pero creo que no es suficiente y no sé si habría capacidad de poner en cada localidad una unidad judicial especializada. De lo que si estamos convencidas es que hay que fortalecer el trabajo de prevención y de las redes territoriales», opinó y aunque aclaró que la creación de juzgados no es competencia del Ministerio sino del Poder Judicial.

Podes escuchar la entrevista completa aquí: