Diario de Radio Nacional 13/08/2020

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, reunión en Olivos

Coronavirus: Analizó la situación con el comité de expertos

El Presidente se encontró con el grupo de asesores integrado por médicos y científicos. Los infectólogos destacaron que la tasa de letalidad continúa en 2%, “lo que significa que se están haciendo cosas bien y el sistema de salud está respondiendo”. Los infectólogos también mencionaron que la pandemia se tornó “más federal en las últimas semanas” y coincidieron que la vacuna “es una gran esperanza que empezó a circular”.

JORGE CAPITANICH, gobernador del Chaco

“Palabras claves hoy: solidaridad, cooperación y entendimiento”

Capitanich destacó que en la pospandemia visualiza la recuperación económica, el desarrollo productivo y el potenciamiento de la infraestructura: “En este contexto las palabras clave son solidaridad, cooperación y entendimiento”. En comunicación con periodistas de todo el país, sostuvo que “tantos años de recesión nos deben generar una unión productiva para la recuperación” y expresó que “estaremos en condiciones de generar lo que se propuso Alberto Fernández que es poner a la Argentina de pie”.

Participaron Laura Prudencio, de LRA 6 Mendoza; Daniel Juárez, de LU 4 Patagonia Argentina; Adrián Fernández, de LRA 53 San Martín de los Andes; Mónica Rojas, de LRA 20 Las Lomitas, Formosa; Javier Vera, de LRA 26 Resistencia; Verónica Sesín, de LRA 21 Santiago del Estero; Fernando Pedernera, de LRA 1 Buenos Aires; Sebastián de Marco, de LRA 14 Santa Fe; Lucrecia Suárez, de LRA 59 Gobernador Gregores y Virginia Calzada Fraché, de LRA 13 Bahía Blanca. http://www.radionacional.com.ar/las-palabras-clave-hoy-son-solidaridad-cooperacion-y-entendimiento/

LT 12 Paso de los Libres

NICOLAS TROTTA, ministro de Educación

“Igualar la brecha tecnológica es una prioridad”

Trotta aseveró que “los niños, niñas y adolescentes pasarán de año, y habrá que redoblar esfuerzos en la propuesta pedagógica en 2021 para fortalecer el aprendizaje que estuvo marcado por la pandemia durante este 2020”.

Luego, el Ministro de Educación dijo que “igualar la brecha tecnológica es una prioridad, en la búsqueda del desafío de la gratuidad de la navegabilidad educativa”, y finalizó destacando un objetivo de gestión, el cual consiste en “poder entregar computadoras a todos los estudiantes del primer año del ciclo orientado de los secundarios, antes de que inicie el ciclo 2021. Estamos buscando la gratuidad de la navegabilidad desde los celulares para democratizar el acceso a la educación”. http://www.radionacional.com.ar/para-nosotros-es-innegociable-el-regreso-seguro-a-las-clases/

LT 12 Paso de los Libres

SABINA FREDERIC, Ministra de Seguridad

“Estamos muy satisfechos con las Fuerzas Federales”

Frederic destacó los procedimientos llevados a cabo por Prefectura Naval y Gendarmería Nacional en donde se secuestraron casi nueve toneladas de marihuana en Misiones y Corrientes. “Estamos muy satisfechos con el trabajo de las Fuerzas Federales”, declaró la titular de la cartera de Seguridad.

Luego, la Ministra dijo que los procedimientos fueron realizados con trabajos de investigación de las fuerzas, y contaron con el acompañamiento y cooperación de la Justicia Federal. “Nosotros somos auxiliares de Justicia del trabajo que ellos nos demandan” expresó Frederic, y luego destacó la tarea que realizan las Fuerzas Federales al “dedicarse a desbaratar las grandes organizaciones, y frenar la circulación de droga hacia el resto del país”. http://www.radionacional.com.ar/estamos-muy-satisfechos-con-el-trabajo-de-las-fuerzas-federales/

LRA 1 Buenos Aires

MAURICIO SEIGELCHIFER, Laboratorio mAbxience

La tecnología que se utilizará para producir la vacuna

“La ciencia argentina siempre fue fuerte y ahora tuvo un revivir”, dijo el director de Transferencia de Tecnología de mAbxience, el laboratorio que en Argentina fabricará 250 millones de dosis de la vacuna de Oxford para Latinoamérica. “Tenemos estructuralmente la planta y el conocimiento para trabajar, esos son los dos datos por los que nos eligieron a nosotros como laboratorio y a Argentina como país para producir lo que se conoce como la materia prima de la vacuna, y el frasquito se llenará en México”, señaló Seigelchifer. http://www.radionacional.com.ar/como-es-la-tecnologia-para-producir-la-vacuna-de-oxford-en-argentina/

LRA 1 Buenos Aires

GONZALO GAMBETA, voluntario

Sin reacciones, ni síntomas después de la primera dosis

Gonzalo es voluntario y recibió la vacuna que desarrolló Pfizer. El martes le dieron la primera dosis y aseguró que se siente “perfecto”. “En un diario digital debo escribir durante una semana si tengo algún tipo de reacción y síntoma. La semana siguiente me tengo que dar la segunda parte”, declaró. http://www.radionacional.com.ar/el-testimonio-de-uno-de-los-voluntarios-que-recibio-la-vacuna/

LRA 1 Buenos Aires

LA VACUNA DE OXFORD

Estiman 250 millones de dosis en seis meses

El ingeniero y director de Sinergium Biotech, Fernando Lobos, explicó el mecanismo de acción de la vacuna desarrollada por Oxford, que se fabricará en la Argentina, y estimó que en seis meses se podrían producir 250 millones de dosis. http://www.radionacional.com.ar/estiman-que-podrian-producirse-250-millones-de-dosis-en-seis-meses/

LRA 26 Resistencia

Infraestructura escolar

Nación invertirá 8 millones de pesos en primera infancia

Franco Ciucci, intendente de General Pinedo, se refirió a la inversión que se concretará en el Centro Integrador de Fortalecimiento Familiar 28 (CIFF) ‘Héctor Oscar Piva’, diciendo que “es una gran noticia, especialmente por el servicio que brinda a los niños y niñas de nuestra localidad y zona de influencia”.

Las inversiones fueron anunciadas en videoconferencia por el ministro Daniel Arroyo, junto al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. http://www.radionacional.com.ar/millonaria-inversion-nacional-en-obras-para-la-primera-infancia-en-el-chaco/

LRA 5 Rosario

GABRIEL FUKS, Articulación Federal de la Seguridad

Nación apunta a la prevención de los incendios en el Delta

Se realizó una reunión virtual para tratar los incendios en las islas de la que participaron funcionarios nacionales, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y autoridades del gobierno de Entre Ríos. “El 2021 nos tiene que encontrar con una agenda muy fuerte en la prevención y no solamente la respuesta”, aseguró Fuks. http://www.radionacional.com.ar/nacion-apunta-a-la-prevencion-de-los-incendios-en-el-delta-del-parana/

NACIONAL ROCK

AUGUSTO COSTA, ministro de Producción

Foro Culturas Bonaerenses

En “Lo Intempestivo”, Darío Sztajnszrajber, Luciana Peker y María Sztajnszrajber hablaron con Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, acerca de “Culturas Bonaerenses”, el foro del que están participando diversos representantes de la cultura de la provincia, además del gobernador Axel Kicillof, un espacio de diálogo sobre producción, identidades y derechos culturales en estos tiempos de pandemia.

http://www.radionacional.com.ar/augusto-costa-y-el-foro-culturas-bonaerenses/

LRA 9 Esquel

VICTORIA TOLOSA PAZ, Consejo de Políticas Sociales

“Hubo una transferencia del 2,9 del PBI para asistencia”

Tolosa Paz detalló las políticas del Gobierno Nacional en época de pandemia y dijo que “hubo una transferencia del 2,9 del PBI desde marzo para asistencia. Casi un punto y medio fue directo a hombres y mujeres, con una batería de programas como la Tarjeta Alimentar, el bono de la AUH, el bono sobre Jubilados y Pensionados, el bono sobre trabajadores, a través de Salario Complementario, y Hacemos Futuro”.

En referencia a la bajada de fondos a cada Municipio, precisó que “las provincias están incluidas en el Programa de Seguridad Alimentaria, cada una tiene sus políticas, pero hubo un incremento de partidas y la decisión de sostenerlo. A veces no hay noción de que todo eso impacta positivamente en la población sin distinción de región. Sí es cierto que no es suficiente, pero no hay frazada del Estado que pueda cubrir de la misma manera que previó a la pandemia”. http://www.radionacional.com.ar/desde-marzo-hubo-una-transferencia-del-29-del-pbi-para-asistencia/

LRA 57 El Bolsón

ROSARIO LUFRANO, presidenta de RTA

“Libertad de expresión no es mentir”

Lufrano se refirió a la misión de los medios públicos y destacó la tarea de los trabajadores de RTA para enfrentar la infodemia durante la pandemia del coronavirus. “No podemos permitir que se mienta. La libertad de expresión no es mentir”, aclaró. http://www.radionacional.com.ar/rosario-lufrano-libertad-de-expresion-no-es-mentir/

LRA 6 Mendoza

MIRIAM LEWIN, titular de la Defensoría del Público

“Lo de Sendra marca los límites que debe tener el humor”

Lewin agregó que “si bien nosotros creemos que la libertad de expresión es un bien de la democracia, este caso marca los límites que debe tener el humor, porque si lo que publicás afecta al cincuenta por ciento de la población, es algo que debés observar”.

En relación al organismo que preside, la periodista manifestó que “planea recuperar sus líneas de acción luego de haber sido desarticulado por la gestión anterior”, y añadió que “por el momento, el foco está puesto en el trabajo vinculado a la pandemia”. http://www.radionacional.com.ar/miriam-lewin-lo-de-sendra-marca-los-limites-que-debe-tener-el-humor/

LRA 3 Santa Rosa

PEDRO PERETTI, fundador del Movimiento Arraigo

“El latifundio es el principal obstáculo del desarrollo productivo”

Peretti, también se refirió al acuerdo entre Argentina y China para la producción de cerdos, y dijo que “estoy a favor de que se firme un acuerdo, pero el debate central es cómo lo hacemos”, y agregó “debe ser con productores agropecuarios, de rostro humano y diseminados a lo largo y a lo ancho de la Argentina”. http://www.radionacional.com.ar/el-latifundio-es-el-principal-obstaculo-del-desarrollo-productivo/

LRA 3 Santa Rosa

ARTURO BONIN, actor y productor

“Intentamos un trabajo solidario y cooperativo”

Bonín analizó la situación que viven las y los trabajadores de la cultura durante la cuarentena, y las distintas alternativas que nacieron con la nueva normalidad, como el proyecto de radioteatro en el cual está participando. http://www.radionacional.com.ar/intentamos-un-trabajo-solidario-y-cooperativo/

LRA 1 Buenos Aires

ALICIA STOLKINER, asesora del Presidente

La salud mental en la pandemia

Luisa Valmaggia dialogó con la psicóloga, Alicia Stolkiner, parte del grupo de expertos que asesora al presidente Fernández en relación a la administración de la cuarentena, para conocer cómo se trata la problemática de la salud mental en el marco de la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/la-salud-mental-en-la-pandemia-segun-una-experta-que-asesora-al-gobierno/

LRA 1 Buenos Aires

MARTHA COHEN, Hospital de Sheffield

Con la vacuna, “hay una luz de esperanza”

La patóloga pediátrica del Hospital de Sheffield, analizó los avances de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford. Aseguró que “hay luz de esperanza que se prendió cuando se dieron a conocer los resultados de la Fase 2 de la vacuna. Los tres elementos que se necesitan de la vacuna, es que sea eficaz y segura. Lo que aún resta por demostrarse, es que la protección sea duradera en el tiempo. Que persista el efecto al menos por seis meses. Hasta mediados de septiembre no vamos a saber si los voluntarios que se realizaron las vacunas, dieron estos resultados”. http://www.radionacional.com.ar/con-la-vacuna-del-coronavirus-hay-una-luz-de-esperanza/

LRA 1 Buenos Aires

FLAVIO VERGARA, técnico en Virología del Malbrán

El acuerdo por la vacuna es un reconocimiento al país

Vergara destacó el anuncio y consideró que se trata de un reconocimiento a la Argentina. Advertir que la situación aún no está superada y subrayó el trabajo y compromiso de los profesionales de la salud. http://www.radionacional.com.ar/destacan-que-el-acuerdo-por-la-vacuna-es-un-reconocimiento-hacia-el-pais/

LRA 13 Bahía Blanca

SUSANA VELAZQUEZ, concejala

“Hubo una muy mala intención”

La concejala del Partido de Villarino y su pareja, fueron diagnosticadas con COVID 19. La edil fue denunciada por uno de los concejales del oficialismo local, de haber participado de la organización de una olla popular, previo a los síntomas y al diagnóstico de la enfermedad: “Hoy amanecí con un poco de dolor de cabeza y cansancio. Algo así como una gripe muy fuerte. El lunes a la madrugada empezamos a tener fiebre y a partir de eso, el martes nos dieron los resultados positivos”. http://www.radionacional.com.ar/concejala-susana-velazquez-hubo-una-muy-mala-intencion/

LRA 7 Córdoba

MIGUEL DIAZ, Director del Hospital Rawson

Vacuna: “En dos meses se realizará la adecuación de infraestructura”

Díaz anticipó que la producción nacional de la vacuna de la Universidad de Oxford sucederá pronto, ya que “en un par de meses entiendo que se va a realizar la adecuación de la infraestructura, y la preparación de los sustratos biológicos que se utilizarán para la producción”. El trabajo se realizará, según el anuncio realizado, en los laboratorios que el grupo farmacéutico argentino “Insud” tiene en Munro, provincia de Buenos Aires. http://www.radionacional.com.ar/en-dos-meses-comenzaria-la-produccion-nacional-de-la-vacuna-contra-covid/

LV 4 San Rafael

SOLEDAD GORI, investigadora del CONICET

“La vacuna nos deja en ventaja para la inmunización de la población”

Gori agregó que el anuncio de Alberto Fernández “nos dará más chances, porque tendremos un adelanto de seis a 12 meses. No siempre hay equidad en la distribución, hay gobiernos más poderosos que ya han comprado dosis y se han asegurado vacunas para sus habitantes, y Argentina no era uno de esos países”. http://www.radionacional.com.ar/producir-la-vacuna-en-argentina-nos-da-mas-esperanzas/

LRA 6 Mendoza

CARLOS SPUL, Red de Laboratorios de Mendoza

“La provincia hisopa contactos estrechos y con síntomas”

Spul explicó que “todo paciente que es sintomático se debe hisopar”, aclarando que hay que diferenciar las personas que tienen síntomas de las que no. http://www.radionacional.com.ar/los-testeos-en-mendoza-se-realizan-a-contactos-estrechos/

LRA 5 Rosario

JULIO BEFANI, Comité Asesor del Gobierno de Santa Fe

Destacó el anuncio sobre la producción de la vacuna

El médico infectólogo analizó los alcances del anuncio de Alberto Fernández respecto a la producción y distribución en toda Latinoamérica de la potencial vacuna contra el Covid-19 y dijo que permitirá un acceso más rápido. “Vamos a estar casi primeros en la lista de la distribución de la vacuna”, indicó. http://www.radionacional.com.ar/santa-fe-destaco-el-anuncio-del-presidente-sobre-la-potencial-vacuna/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

ROBERTO SANCHEZ, intendente de Concepción

Brote de contagios en Concepción

Se registró un aumento de contagios de coronavirus en Concepción por lo que las autoridades tomaron medidas para evitar que el virus circule. “Han aparecido algunos test rápidos que han dado positivo y a esas personas ya se las aisló. Ahora se les hará el hisopado, que es el test definitorio. Toda Municipalidad está trabajando en los retenes, y siguen entrando camiones sanitizantes todos los días”, comentó Sánchez http://www.radionacional.com.ar/testeos-rapidos-dan-positivo-paracovid-19-y-ahora-esperan-por-los-hisopados/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

ANALIA CUBINO, ministra de Educación

“La escuela hace un esfuerzo enorme”

La ministra de Educación provincial, Analía Cubino, se refirió al impacto de la pandemia en el sistema educativo en Tierra del Fuego. “El trabajo del año que viene será duro” dijo la funcionaria. http://www.radionacional.com.ar/analia-cubino-hay-un-esfuerzo-enorme-que-hace-la-escuela/

LRA 21 Santiago del Estero

ERNESTO JULIO CASTRO, delegado del PAMI

Congelaron precios de medicamentos para el PAMI

Pami congeló el precio de los medicamentos hasta el 31 de octubre a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19. Se debe a un acuerdo con las cámaras industriales que impactará en todos los afiliados. http://www.radionacional.com.ar/se-congelaran-los-precios-de-medicamentos-para-los-jubilados-de-pami/

LRA 59 Gobernador Gregores

VILMA CARRASCO, Escuela Provincial Agropecuaria N 1

Retoman actividades en la Escuela Provincial Agropecuaria

El centro educativo agropecuario retomó las actividades respetando las normas de seguridad por el COVID-19. Carrasco indicó que el protocolo fue homologado por la Secretaría de Trabajo. Los alumnos continúan con las clases de manera virtual. http://www.radionacional.com.ar/situacion-educativa-de-la-escuela-agropecuaria-n1/

LU 23 Lago Argentino, El Calafate

DIANA COSTANZO, periodista especializada en Ciencia

“La vacuna todavía se está probando en la Fase 3”

La periodista de Radio Nacional Diana Costanzo se refirió a la producción de la vacuna de la Universidad de Oxford anunciada ayer por el presidente Alberto Fernández. “Si bien ha tenido muy buenos resultados en la Fase 1 y 2, todavía se está probando en la Fase 3”, advirtió. http://www.radionacional.com.ar/vacuna-de-fabricacion-nacional/

LRA 18 Río Turbio

WALTER TRILLARD, director General de la Regional Sur

“La comunidad de Santa Cruz ha tomado conciencia”

El Gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio de Seguridad y mediante la Policía de Santa Cruz, continúa trabajando para evitar la propagación del COVID-19. El director General de la Regional Sur, Walter Trillard, explicó cómo es el trabajo articulado entre las fuerzas en los operativos de control de la ciudad. http://www.radionacional.com.ar/trillard-la-comunidad-a-tomado-conciencia/

LRA 25 Tartagal

SERGIO LEAVY, senador del Frente de Todos por Salta

Analizan abrir un segundo hospital de campaña en Tartagal

Según indicó el senador nacional del Frente de Todos Sergio Leavy se evalúa armar un hospital de campaña dentro de las instalaciones del Rimte Nº 28 en Tartagal. “Ojalá la curva de contagios vaya descendiendo en Tartagal para que Nación no deba intervenir, pero mi responsabilidad como legislador nacional es hacerle saber al gobierno nacional lo que está ocurriendo en el norte de la Argentina”, expresó. http://www.radionacional.com.ar/analizan-la-posibilidad-de-abrir-un-segundo-hospital-de-campana-en-tartagal/

LRA 43 Neuquén

JUAN CRUZ CASABONA, investigador del CONICET

La importancia del desarrollo de la vacuna Argentina

El biotecnólogo y Doctor en Virología Molecular celebró el acuerdo firmado por el gobierno nacional por la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca como así también el desarrollo de las otras vacunas. http://www.radionacional.com.ar/la-importancia-del-desarrollo-de-la-vacuna-argentina/

LRA 29 San Luis

LUCAS ANASTASI, ministro de Seguridad de San Luis

Jerarquizar a policías Científica, Turística y Medio Ambiente

El nuevo ministro informó que se está trabajando en la reforma de la Ley Orgánica de la Policía para reorganizar y jerarquizar las fuerzas policiales existentes. “Queremos jerarquizar la Policía Científica, la de Medio Ambiente, la Turística. Nos parece importante que las fuerzas atiendan la problemática de la mujer y de género”, específico el funcionario. http://www.radionacional.com.ar/buscan-jerarquizar-la-policia-cientifica-medio-ambiente-y-turistica/

LV 8 Libertador

JOSE LUIS RAMON, Diputado por Mendoza

“La Reforma no debe salir de la soledad de un despacho”

Ramón, perteneciente a la fuerza política Protectora, también afirmó que “el gobernador no tiene en cuenta la necesidad de abordar situaciones que eviten la concentración económica”. http://www.radionacional.com.ar/la-reforma-constitucional-no-deberia-surgir-desde-la-soledad-de-un-despacho/

LRA 1 Buenos Aires

Murió SERGIO NARDELLI, el CEO de Vicentin

Casi 34 años en distintos cargos directivos en la empresa

Nardelli murió a los 59 años en su domicilio particular de la ciudad santafesina de Reconquista, como consecuencia de un ataque cardíaco, Informe de Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe. http://www.radionacional.com.ar/murio-sergio-nardelli-el-ceo-de-la-cerealera-vicentin/

LRA 28 La Rioja

MIGUEL ZARATE, Asesor General

“El gobierno ha puesto el oído en la gente”

Zárate dio detalles del proyecto de “ley Adicional Jubilatorio Provincial”, que el Ejecutivo riojano envió a la Cámara de Diputados. La presentación mejorará la situación económica de los y las agentes de la Administración Pública de las tres funciones del ámbito provincial y municipal, en edad de jubilarse. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-provincial-impulsa-el-adicional-jubilatorio-provincial/

LRA 4 Salta

NORA GIMENEZ, senadora nacional

Inconstitucionalidad de los superpoderes a la Policía

Dirigentes del Frente de Todos presentaron un amparo ante la Corte de Justicia de Salta para que declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 8.191, que otorga potestades extraordinarias a la Policía de Salta. El origen de la presentación es por los constantes abusos policiales denunciados desde que inició la cuarentena.

http://www.radionacional.com.ar/frente-de-todos-pide-inconstitucionalidad-de-superpoderes-a-la-policia/

LR 9 Esquel

OSCAR ANTONENA, Ministro de Economía

“Estamos evaluando emitir un bono”

Antonena se refirió a la deuda salarial con los trabajadores públicos, explicando que “el gobernador Arcioni reconoce la deuda. Vamos a trabajar sobre una estructura que sea predecible y sustentable durante el tiempo”. Luego, agregó que “estamos trabajando, entre otras herramientas, sobre la posibilidad de emitir un bono para pagar lo acordado en cláusula gatillo”. http://www.radionacional.com.ar/antonena-estamos-evaluando-emitir-un-bono-para-pagar-la-clausula-gatillo/

LRA 26 Resistencia

ATLANTO HONCHERUK, intendente de Villa Berthet

“Tenemos actividad normal en todos los sectores comerciales”

Honcheruk agregó que “habilitamos las reuniones religiosas, y continuamos con los controles muy estrictos en el ingreso y egreso. Solicitamos la plena colaboración de los vecinos para el cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad en vigencia. Tenemos buenos resultados, pero no hay que relajarse”. http://www.radionacional.com.ar/normal-y-plena-actividad-comercial-en-villa-berthet/

LRA 26 Resistencia

Para la capital chaqueña

Rige hasta fin de mes la moratoria en tributos municipales

La Municipalidad de Resistencia informó la prórroga hasta el 31 de agosto del plan de facilidades para pagar los tributos y servicios municipales que no hayan prescripto, desde el 2016 hasta julio del 2020.

“Se puede abonar el pago anticipado anual del impuesto inmobiliario, tasa de servicios, patentes y cualquier otra deuda a las que no se le aplicarán intereses punitorios ni resarcitorios, y se podrá optar por pagar en tres, seis o nueve cuotas, con tarjeta de débito o crédito”, afirmó Ana Belén Valcarce, Subsecretaria de Finanzas e Ingresos Públicos del Municipio de Resistencia. http://www.radionacional.com.ar/hasta-el-31-de-agosto-rige-la-moratoria-de-pago-en-tributos-municipales/

LRA 29 San Luis

SEBASTIAN LAVANDEIRA, secretario de San Luis Logística

Proyecto para reactivar el tren del ramal San Martín

La provincia de San Luis presentó ayer un plan para reactivar el tren del ramal San Martín. La propuesta fue entregada ayer al Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, a través de una reunión por Zoom. http://www.radionacional.com.ar/presentaron-a-nacion-el-proyecto-de-reactivacion-del-ramal-san-martin/

LRA 7 Córdoba

Cooperativa Camoatí

Inician obras para llevar agua potable

La Municipalidad de Córdoba comenzará los trabajos para la construcción del tendido que llevará agua potable a la Cooperativa Camoatí. Se trata de una inversión de 3.822.900 pesos, y las tareas consisten en la colocación de 805 metros de cañería de diámetro de 75 milímetros, para lo cual se prevén dos empalmes a red existente de agua, sobre calle Cacheuta y sobre calle Carmelo Ibarra. http://www.radionacional.com.ar/inician-las-obras-para-llevar-agua-potable-a-cooperativa-camoati/

LRA 42 Gualeguaychú

Con capacitación gratuita

Programa “Jóvenes rurales para la inclusión”

Ariel Destéfano, Presidente de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), informó sobre el programa “Jóvenes rurales por la inclusión”, el cual consiste en una capacitación gratuita en el desarrollo de emprendimientos, creada para jóvenes de la Argentina que viven en zonas rurales. http://www.radionacional.com.ar/codegu-presenta-el-programa-jovenes-rurales-por-la-inclusion/

LT 14 Paraná

Sin público asistente

Sociedad Rural de Federal realizará muestra ganadera

Matías Valiente, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Federal, informó que la tradicional exposición anual comenzará el próximo sábado 15 a las 8 horas, y sólo contará con muestras y remates ganaderos. Se podrá en marcha un protocolo sanitario, y no habrá stands de empresas ni público asistente a la muestra. http://www.radionacional.com.ar/sin-publico-la-rural-de-federal-hara-su-muestra-ganadera/

LRA 42 Gualeguaychú

INTA Concordia

Promueve la construcción de casas de madera

Martín Sánchez Acosta, Ingeniero Forestal del INTA Concordia, informó sobre la construcción de casas de madera (pino, eucalipto y álamo, entre otras especies). En ese sentido, dio detalles del valor de las unidades, y destacó los plazos de construcción, marcando que en Gualeguaychú se construirán 50 casas, de las cuales 4 ya se llevan a cabo mediante un convenio articulado con la escuela Técnica. http://www.radionacional.com.ar/sin-publico-la-rural-de-federal-hara-su-muestra-ganadera/

LRA 43 Neuquén

NATALIA HORMAZABAL, concejal del FIT

Buscan priorizar el compre a empresas recuperadas

El Frente de Izquierda y los Trabajadores de Neuquén presentó un proyecto de ley de “compra social” en la Legislatura y en el Concejo Deliberante para beneficiar a las empresas recuperadas. Natalia Hormazábal, concejala del FIT, explicó que resulta más pertinente que nunca comprarle a empresas y fábricas recuperadas. http://www.radionacional.com.ar/buscan-priorizar-el-compre-a-empresas-recuperadas/

LRA 28 La Rioja

Economía popular

Vuelven las actividades de las Ferias Barriales

Retomaron el trabajo un grupo de pequeños emprendedores y productores de toda la provincia, agrupados en Ferias Barriales, que ofrecen sus productos en distintos puntos de La Rioja Capital los martes, miércoles, jueves y viernes de 8 a 12 horas.

Este grupo nació hace cinco años con el propósito de fortalecer la compra y venta en el mercado interno riojano. http://www.radionacional.com.ar/vuelven-las-actividades-de-ferias-barriales/

LT 11 Concepción del Uruguay

JORGE GAY, administrador del Instituto Zona Franca

“La nueva ley busca generar más empleo local”

Gay dio detalles sobre las reuniones que mantuvo el Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas, que tienen como centralidad el proyecto de ley de modificación de las Zonas en el país.

Gay confirmó que con la nueva legislación, se pretende “ir en sintonía con las políticas del gobierno nacional de generar empleo dentro de las Zonas Francas”, apostando más a las producción local que a la importación. http://www.radionacional.com.ar/gay-la-nueva-ley-busca-generar-mas-empleo-local/

LT 14 Paraná

Medida de fuerza en las calles

AGMER Uruguay se movilizó reclamando discusión salarial

En el marco de la medida de fuerza de desconexión virtual que lleva adelante la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), los docentes se movilizaron en las calles, donde reclamaron la apertura de la mesa salarial y la derogación de la Ley de Emergencia Solidaria, constituida en el marco de la pandemia.

En este sentido, Luciana Silva, miembro de AGMER Concepción del Uruguay, expresó que “salimos a la calle con una magnífica caravana que recorrió la Departamental de Escuelas, la Plaza Central y colocamos carteles frente al municipio”. http://www.radionacional.com.ar/agmer-uruguay-se-movilizo-reclamando-la-apertura-de-discusion-salarial/

LRA 14 Santa Fe

MARCELO BELELLI, coordinador nacional de ATE-ANAC

Ponen en duda el regreso de los vuelos desde Septiembre

Desde la Administración Nacional de Aviación Civil, alertaron que por cuestiones de seguridad, no están dadas las condiciones para retomar los vuelos. La advertencia se hizo en el marco de una serie de reclamos realizados por el gremio ATE en ese organismo, que incluye mejoras salariales y mayores condiciones de seguridad en el lugar, en especial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde en los últimos tiempos se confirmaron varios casos positivos de la enfermedad. http://www.radionacional.com.ar/ponen-en-duda-el-regreso-de-los-vuelos-desde-septiembre/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

PABLO GUTIERREZ, secretario gremial de UTA Tucumán

Servicio limitado de transporte por reclamos salariales

La Unión Tranviarios Automotor Tucumán denunció hoy la falta de pago del 50% de aguinaldo y realizó asambleas que afectaron el servicio del transporte público. “A raíz de un incumplimiento de pago que se viene realizando desde diciembre, como así también el 50% del aguinaldo del primer semestre de 2020, nos vimos en la obligación de realizar asambleas para poder informarles a nuestros compañeros de la situación”, declaró Gutiérrez. http://www.radionacional.com.ar/uta-aclara-que-solo-interrumpe-los-servicios-por-un-corto-periodo/

LRA 14 Santa Fe

JUAN MEDINA, secretario General de ASOEM

Paro de trabajadores municipales de Santa Fe

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales Santa Fe definió un paro por 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo en toda la jurisdicción, manteniendo guardias mínimas en los servicios esenciales y garantizando los protocolos Covid-19. El secretario General de Asoem, Juan Medina dialogó con Radio Nacional Santa Fe y comentó que la medida se toma porque el Gobierno impuso un bono de $3.000 de manera unilateral. http://www.radionacional.com.ar/paro-de-trabajadores-municipales-en-rechazo-al-bono-de-tres-mil-pesos/

LT 14 Paraná

Intimación a “Buses Paraná”

Vecinalistas están a favor de la decisión del intendente

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná se manifestó a favor de la decisión municipal de intimar a la empresas “Buses Paraná” para que retome el servicio de transporte en la capital entrerriana o, de lo contrario, rescindir el contrato de concesión.

El asambleísta Julio Soñez dijo que ven “con buenos ojos la decisión del intendente (Adán Bahl) de barajar y dar de nuevo, cambiar de mano o que la empresa se atenga a lo que tiene que hacer”. http://www.radionacional.com.ar/vecinalistas-a-favor-de-la-intimacion-del-municipio-a-buses-parana/

LRA 13 Bahía Blanca

LIBERTO ERCOLI, rector de la UTN

Mejorar la Educación como política de Estado

El titular de la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en Bahía Blanca, firmó con el ministro Gabriel Katopodis, el convenio para la refuncionalización del edificio ubicado en la calle 11 de abril al 400. “Se trata de una obra muy importante porque viene a terminar una seguidilla de etapas, y esto viene a integrarlas. Había quedado en 2017, se licitó y en ese momento el gobierno suspendió el plan de obras públicas y quedó en la nada”, dijo Ercoli. http://www.radionacional.com.ar/nos-causa-alegria-que-el-gobierno-tenga-politicas-de-mejorar-la-educacion/

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

MARGARITA VARNES, comisionada de Laguna Blanca

Laguna Blanca recibió ayuda de grupos solidarios

La Comisionada de Fomento de Laguna Blanca, Margarita Varnes contó cuál es la situación actual de la zona y destacó la ayuda, tanto de los organismos oficiales como de grupos solidarios. Los pobladores fueron asistidos con módulos alimentarios, forraje, leña y garrafas. http://www.radionacional.com.ar/laguna-blanca-recibio-ayuda-de-grupos-solidarios/

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

NESTOR AYUELEF, Ayuelef, intendente de Pilcaniyeu,

“Hemos llegado a más del 90% de la población aislada”

Ayuelef describió la situación actual de los parajes de su zona. Afirmó que el municipio pudo llegar con ayuda a más del 90% de la población pero que hay una pequeña parte de productores que se encuentran aislados en lugares a los que se les hizo imposible acceder. http://www.radionacional.com.ar/ayuelef-hemos-llegado-a-mas-del-90-de-nuestra-poblacion/

LRA 52 Chos Malal

IVAN CENTELLES, veterinario del INTA Chos Malal

Recomiendan perros protectores para cuidar el ganado

Para evitar los ataques de pumas y zorros al ganado, técnicos del INTA Chos Malal recomendaron a las familias productoras del Norte neuquino incorporar “perros protectores”. Actualmente existe un proyecto celebrado entre el INTA Bariloche y el área Producción de la provincia del Neuquén para realizar una primera experiencia con estos canes en la zona.http://www.radionacional.com.ar/recomiendan-perros-protectores-para-el-cuidado-del-ganado/

LRA 1 Buenos Aires

La marcha de las escobas de 1907

Feminismo y vivienda, por Inés Yujnovsky

Gente de a pie dialogó con la historiadora Inés Yujnovsky acerca de la llamada Marcha de las escobas de 1907, una huelga de consumo de inquilinos de conventillos de la Ciudad de Buenos Aires con la participación central de las mujeres, tras la explosión demográfica por la llegada de inmigrantes al país. http://www.radionacional.com.ar/la-marcha-de-las-escobas-de-1907-por-ines-yujnovsky/

LT 11 Concepción del Uruguay

ANSES local

Atención presencial con protocolo sanitario

Mario Carballo, Gerente de la UDAI Concepción del Uruguay de ANSES, dijo que por día se atienden alrededor de 100 personas, entra las 8 y las 11 horas, con prioridad por orden de llegada, respetando los protocolos sanitarios impuestos.

Después, Carballo expresó que “todos los días estamos gestionando créditos ANSES”, al ser consultado por los créditos que el organismo implementa a nivel nacional, además de remarcar la importancia de realizar la carga virtual previa desde la página del organismo. http://www.radionacional.com.ar/con-protocolos-la-oficina-local-de-anses-atiende-de-forma-presencial/

LRA 26 Resistencia

Sequía prolongada

Preocupación por falta de lluvias y baja del Paraná

El presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Daniel Pegoraro, detalló los inconvenientes generados por la prolongada falta de lluvias en la región, como también lo sucedido con la apertura de las represas que efectuó Brasil en la alta cuenca del río Paraná, y dijo que “no llueve en forma copiosa desde enero de este año y los pronósticos no son alentadores”.

Pegoraro también se refirió a la asistencia que desde la APA se le otorga al interior del Chaco, con el suministro de combustible para la distribución de agua en las localidades y parajes que están más comprometidos, especialmente los de la zona de El Impenetrable. http://www.radionacional.com.ar/extrema-preocupacion-por-la-falta-de-lluvias-y-la-bajante-del-rio-parana/

LRA 9 Esquel

Ordenanza “Alcohol cero”

Comerciantes piden que se haga cumplir razonablemente

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Afines de Esquel y la Comarca, Javier Comparada, informó que presentaron una nota en el Municipio pidiendo una reunión para analizar y reglamentar la ordenanza que fuera aprobada por el Concejo Deliberante, que estipula “Alcoholemia Cero” en la ciudad. http://www.radionacional.com.ar/comerciantes-piden-que-se-reglamente-y-se-haga-cumplir-razonablemente/

LT 14 Paraná

LUIS COSITA ROMERO, de Baqueanos del Río

“Quemaron pastizales de una manera vandálica”

Cosita Romero indicó que ante “la bajante pronunciada y sostenida del río Paraná, se da la especulación de quienes vieron la oportunidad de afianzar la actividad ganadera en zona de islas, y eso llevó a la quema de pastizales de una manera vandálica. Lo que hicieron no tiene perdón”. Tras esto, afirmó que los incendios en islas “llevarán al colapso del río”. http://www.radionacional.com.ar/aseguran-que-incendios-en-islas-son-intencionales-para-expandir-la-ganaderia/

LRA 20 Las Lomitas

Para familias de bajos recursos

Construyen módulos habitacionales integrales

Como actividad social, el equipo de trabajo del Consejo Deliberante está construyendo módulos habitacionales para las familias de escasos recursos de Las Lomitas. Estas habitaciones se entregan terminadas, con baño instalado para que las familias puedan habitarlas inmediatamente. http://www.radionacional.com.ar/sueno-garantizados/

LRA 9 Esquel

SILVANA SANCHEZ ALBORNOZ, Jefa del PAMI Esquel

“Trabajamos para construir Centros de Jubilados en el barrio”

Albornoz también se refirió al congelamiento de los precios de los medicamentos que están en convenio con PAMI hasta octubre, inclusive, y explicó que incluye fármacos tanto nacionales como extranjeros.

Luego, recordó que “se dio un subsidio de sostenimiento en dos pagos de mayo y julio para sostener los Centros de Jubilados que no pueden generar ingresos por el contexto de pandemia”. http://www.radionacional.com.ar/pami-esquel-impulsa-la-creacion-de-nuevos-centros-de-jubilados/

LRA 7 Córdoba

Legislatura cordobesa

Capacitación obligatoria de Género para los clubes

La aprobación por unanimidad de la Ley 30.829, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para la totalidad de las autoridades y del personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la provincia de Córdoba.

La iniciativa extiende lo dispuesto por la Ley Nacional 27.499, conocida como “Ley Micaela”, a todas las instituciones constituidas legalmente que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas amateurs o profesionales, en todas sus disciplinas y modalidades. http://www.radionacional.com.ar/la-legislatura-aprobo-la-capacitacion-obligatoria-en-genero-para-clubes/

LRA 14 SANTA FE

MARISEL BERTOLO, integrante del CIEM

Situación de las trabajadoras a domicilio en pandemia

La situación de las mujeres en el contexto de la pandemia refleja una sobrecarga de trabajo, en especial en aquellas que participan en el mercado laboral. Un ejemplo son las docentes que han tenido que virtualizar su labor e intensificaron la intensidad de la jornada laboral. Bertolo destacó que existen pronunciadas asimetrías de género, donde las trabajadoras se encuentran en una realidad de subordinación en el mercado y prevalece el trabajo informal. http://www.radionacional.com.ar/la-situacion-de-las-trabajadoras-a-domicilio-en-tiempos-de-pandemia/

LRA 22 Jujuy

Por crímenes de lesa humanidad

Procesan a tres ex jueces

El juez federal Miguel Medina, de Salta, procesó a los ex jueces federales Mariano Wenceslao Cardozo y Hugo Mezzena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes, prevaricato y omisión, retardo o negativa de hacer cesar una detención ilegal, o dar cuenta de ella.

Además, Medina consideró que tuvieron participación secundaria en privación ilegítima de la libertad, homicidios, torturas, amenazas, allanamiento ilegal y violación de domicilio. En relación al tercer involucrado, el ex juez Néstor Eduardo Meyer, se le atribuyeron los mismos delitos, salvo la participación secundaria en homicidios.

“Es importante porque la Justicia está diciendo que la Justicia fue cómplice del terrorismo de Estado”, sostuvo Eva Arroyo, miembro de HIJOS Jujuy y, además, querellante en este proceso. http://www.radionacional.com.ar/procesan-a-tres-ex-jueces-por-crimenes-de-lesa-humanidad/

LRA 4 Salta

JONATHAN PIRITIGUARI, periodista de Bolivia

“La situación en Yacuiba, Bolivia, es crítica”

En la localidad boliviana de Yacuiba, en la frontera con Salta, los contagios de COVID aumentan en forma sostenida desde principios de mayo. El periodista Jonathan Piritiguari sostuvo que la situación es crítica pero que todavía el sistema sanitario no está colapsado, ya que aún hay camas disponibles en terapia intensiva. http://www.radionacional.com.ar/la-situacion-en-yacuiba-es-critica-pero-todavia-no-llegamos-al-colapso/

Nacional Rock

QUIQUE PROSEN, productor

100 años de radio en la Argentina

El miércoles 5 de agosto comenzó una serie de programas especiales de La Hora Líquida, para celebrar los 100 años de radio, 100 años de aquella primera transmisión de “los locos de la azotea” desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. En esta segunda entrega de los especiales por los #100AñosDeRadio, Gillespi se encontró de manera virtual con Quique Prosen. http://www.radionacional.com.ar/quique-prosen-con-gillespi/

LRA 1 Buenos Aires

JULIETA VENEGAS y show “íntimo live streaming”

Acústico con los grandes éxitos de su carrera

La cantante y compositora mexicana, brindará un concierto vía streaming, en el que recorrerá con el piano, el cuatro, la guitarra y el acordeón sus mejores canciones y melodías de otros artistas y en el que el público podrá pedir sus temas favoritos e interactuar con ella en tiempo real. http://www.radionacional.com.ar/julieta-venegas-y-show-intimo-live-streaming/

LRA 1 Buenos Aires

CHICHILO VIALE, humorista

“Mi fuerte siempre fue la comedia”

“Me he dado cuenta en reuniones de amigos, que el tipo que se pone a hacerse el gracioso, normalmente cae plomo. No se puede hablar en serio adelante tuyo. Soy de hablar de lo que está charlando la mesa, en general. Mi grupo de amigos no me pide un chiste nunca. Saben que con mis ocurrencias, los voy a hacer matar de risa. Pero no me los piden, gracias a Dios”, contó Chichilo. http://www.radionacional.com.ar/chichilo-viale-mi-fuerte-siempre-fue-la-comedia/

LRA 24 Río Grande

FEDERICO RODRIGUEZ, guionista

Estrenan película del Gran Premio de la Hermandad

Este fin de semana se estrena la película “La Hermandad”, que refleja la historia de uno de los iconos deportivos que tiene la provincia: el Gran Premio de la Hermandad. El film documental se proyectará el sábado 15 y tendrá repetición el domingo 16. Será emitido por internet a través de la plataforma YouTube. http://www.radionacional.com.ar/se-estrena-la-pelicula-del-gran-premio-de-la-hermandad/

LRA 25 Tartagal

SEBASTIAN LIRA, músico

Artistas reclaman la Ley de Emergencia Cultural

Artistas independientes de la provincia trabajan para la aprobación del proyecto que impulsa La Ley de Emergencia Cultural. Sebastián Lira, músico de la localidad de General Enrique Mosconi, contó las actividades que llevan a cabo para conseguir la aprobación de dicha ley. http://www.radionacional.com.ar/artistas-saltenos-reclaman-que-se-apruebe-la-ley-de-emergencia-cultural/

LRA 14 SANTA FE

VICTORIA BUSTOS, boxeadora

Pasión por el boxeo y deseo de igualdad

La rosarina Victoria Bustos habló sobre su carrera boxística. La deportista santafesina contó sus comienzos y habló de las diferencias entre el boxeo femenino y el masculino. http://www.radionacional.com.ar/victoria-bustos-pasion-por-el-boxeo-y-deseo-de-igualdad/

LRA 7 Córdoba

JULIETA LAZCANO, referente de “Las Panteras”

“Mi sueño es un vóley femenino profesional”

Además, Lazcano contó cómo se prepara para los Juegos de Tokio del próximo año, y señaló que, se entrena sola hasta la vuelta a las competencias, que sucedería a mediados de enero de 2021. http://www.radionacional.com.ar/julieta-lazcano-mi-sueno-es-un-voley-femenino-profesional/

LRA 30 Bariloche

MARTIN ENEVOLDSEN, Club Andino Bariloche

Cumple 89 años el pionero del andinismo en Argentina

La entidad pionera en las actividades de esquí y montañismo en la Argentina festeja un nuevo aniversario. Con unos 4.000 socios y miles de personas más que pasaron por sus escuelas, el CAB es, además, protagonista de expediciones y exploraciones a algunas de las montañas más importantes del mundo y presta un constante apoyo y promoción de programas de conservación del medio ambiente. http://www.radionacional.com.ar/hoy-cumple-89-anos-club-andino-bariloche-pionero-del-andinismo-en-argentina/

ERAN 120

En los últimos días, nos enteramos que durante el gobierno de Mauricio, se habrían comprado 120 teléfonos encriptados. Los mismos fueron distribuidos entre funcionarios, amigos y cómplices. Las facturas de todos aparatos (ojo, me refiero a los celulares), las paga el estado. De esos 120 se recuperaron o devolvieron 104. ¿Y los 16 restantes? Estarían en poder de ex funcionarios, ¡¡¡pero los pagamos nosotros!!!

HOLA MAURICIO, TE ESTAMOS LLAMANDO, TENES QUE PAGAR…, perdón esa era la canción de Susana. A propósito ella y Mirta, ¿tendrán celulares encriptados? ¿Y Majul?

Chocolate