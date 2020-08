AGMER Uruguay se movilizó reclamando la apertura de discusión salarial

En el marco de la medida de fuerza de desconexión virtual que lleva adelante la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) desde el 11 y hasta el 13 de esta semana, en la mañana de este miércoles, los docentes se movilizaron en las calles. Allí, reclamaron la apertura de la mesa salarial y la derogación de la Ley de Emergencia Solidaria, constituida en el marco de la pandemia. En este sentido, Luciana Silva, miembro de AGMER Concepción del Uruguay expresó: “Salimos a la calle con una magnífica caravana que recorrió la Departamental de Escuelas, la Plaza Central y colocamos carteles frente al municipio”, dijo y en esta misma línea indicó: “Nuestros derechos no están en cuarentena”. Silva, aseguró que las clases no iniciarán si las escuelas no cuentan con las condiciones de infraestructura, seguridad e higiene necesarias.

Luciana Silva, habló con LT14 Nacional Paraná y mencionó que el reclamo de este miércoles fue en pedido de la reapertura de la discusión salarial. Sosteniendo que el sueldo básico de un docente que recién comienza a trabajar está por debajo de la línea de la pobreza. Además, remarcó que los maestros piden la derogación de la Ley de Emergencia Solidaria y un correcto funcionamiento de las obras sociales como el IOSPER y Osplad. La docente aseguró que las clases no comenzarán sino están las condiciones báscias aseguradas como las obras de infraestructura, seguridad e higiene.

La semana próxima, la medida continuará con otras 72 horas de desconexión a cumplirse los días 19, 20 y 21 de agosto.