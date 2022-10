Diario de Radio Nacional 30/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Lula votó en San Pablo: Expresó que la elección define un "modelo de país y de vida" en Brasil

LRA 1 Buenos Aires - PABLO TOUZON: "Si gana Lula, ayuda a la región en general”

LRA 1 Buenos Aires - REVOLUCION FEDERAL: Autorizan a levantar secreto bancario y fiscal por pagos de Caputo Hermanos

LRA 1 Buenos Aires - Roberto Salvarezza: “YPF decidió ser un jugador en el terreno del litio”

LT 12 Paso de los Libres - ALEJANDRA MUMBACH: VI Encuentro Federal de Derechos Humanos

lt 12 paso de los libres - ENRIQUE FERNANDO NOVO: Temen que los imputados se radiquen en Brasil

LRA 26 Resistencia - ALDO LEIVA: Acto por los 40 años de la guerra

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE PIGNA: Carlos Somigliana, recordó su trabajo en el juicio a las juntas

LRA 14 SANTA FE - iNDICE DE DESARROLLO HUMANO: Argentina se encuentra entre los primeros 65 países con un alto IDH

LRA 1 Buenos Aires - MARILUZ MENDOZA: Respaldo a la prórroga que impide los desalojos en barrios populares

lra 30 BARILOCHE - PROTECCIoN DEL MEDIO AMBIENTE: Julieta Wallace celebró la oficialización del Mapa de Bosques

lra 23 san juan - PEDIDO DE EXTRADICION: "El Papa pidió que vayamos con la Justicia a fondo en la causa Malatto"

LRA 1 Buenos Aires - RADIO DE BANDERA: Democracia, camino a los 40 años

LRA 1 Buenos Aires - 30 de octubre de 1983: El regreso del pueblo

LT 12 Paso de los Libres - KARINA ROLDAN: "Son gravísimas las injurias de las que soy víctima"

LRA 27 Catamarca - PEDRO SARACHO: La Unidad Piquetera marchó hasta la ANSES

LT 14 Paraná - Santa Anita: Bordet destacó el trabajo de los consorcios camineros

LT 14 Paraná - Proyectos: Vitor negó que los consorcios camineros afecten al personal vial

LRA 7 Córdoba - Nuevo libro de Luis Rodeiro: “El hecho maldito del país burgués”

LRa 7 cordoba - MIGUEL SICILIANO: "Quiero ser candidato a intendente de Córdoba"

lt 12 paso de los libres - Karina Roldán: "Son gravísimas las injurias de las que soy víctima"

LT 14 Paraná - Producción agropecuaria: El INTA fijó su posición sobre el uso de fitosanitarios

LT 11 Concepción del Uruguay - Gualeguaychú: Segunda edición de “Entre Ríos, Entre Viñas 2022”

LT 11 Concepción del Uruguay - HECTOR MARTINEZ: "El panorama es crítico, y hay pérdidas considerables debido a la sequía"

LT 11 Concepción del Uruguay - El próximo 4 de noviembre: Primera Jornada de Producción Agroecológica en el INTA local

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva votó hoy cerca de San Pablo y dijo que el balotaje de la elección presidencial contra su rival el mandatario Jair Bolsonaro definirá un "modelo de país y de vida" en Brasil.

Lula, de 77 años, dijo que esta era la elección más importante de su carrera y que estaba confiado en que "la democracia vencerá", luego de votar en Sao Bernardo do Campo, en el cordón industrial del Gran San Pablo, donde forjó su trayectoria sindical y política.

En declaraciones a periodistas, el líder de izquierda dijo que en caso de ser electo incluirá en el plan de transición hasta asumir el 1 de enero una serie de viajes internacionales que incluirán los principales socios de Sudamérica, Estados Unidos, China y la Unión Europea.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo Pablo Touzón reflexionó al respecto del panorama político en América Latina, destacando la importancia de un triunfo de Lula en Brasil, ya que “ayudaría a la región”.

Al respecto de las elecciones en Brasil: “En un punto, Lula ya se adelantó y en definitiva, su liderazgo, deja ver que es lo que va a suceder, mientras que Bolsonaro no”.

Resaltó que “Bolsonaro no sabe si va a profundizar el modelo si llega a ganar”: “No sabe que es lo que va a hacer”.

“El liderazgo de Lula es de los más complejos y más inteligentes de la camada del 2000. Si gana Lula ayuda a la región en general” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi autorizó a levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a transferencias de dinero de la empresa Caputo Hermanos que hayan sido recibidas por el detenido referente Revolución Federal, Jonathan Morel.

Lo hizo, aclaró, "únicamente y en caso de resultar necesario para la obtención de la facturación" requerida en el marco de nuevas medidas de prueba dispuestas el viernes último en la investigación, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Además, el magistrado dispuso "comenzar la reconstrucción de la ruta del dinero" con relación a los 50 mil dólares secuestrados en un allanamiento a la casa de Leonardo Sosa, uno de los cuatro detenidos en la causa.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Directorio de Y-TEC y del directorio de YPF Litio, Roberto Salvarezza, destacó la posición estratégica que tiene la Argentina frente a la transición energética que está atravesando el mundo.

“Es un tema estratégico ya que el mundo enfrenta el desafío del cambio climático y estamos en plena transición energética. Esta significa ir reemplazando los coches que funcionan con combustible fósil con los que funcionan con baterías de litio. El mundo marcha en esa dirección y Argentina es segundo en recursos de esa materia prima”, remarcó.

LT 12 Paso de los Libres

Mumbach participó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) del VI Encuentro Federal de Derechos Humanos abordando el tópico “Combatiendo los discursos de odio y el lawfare” y luego destacó la importancia de los conversatorios y los debates para continuar fortaleciendo las instituciones democráticas.

LT 12 Paso de los Libres

El abogado Enrique Fernando Novo, comentó en "Hay Otra Manera", que tienen información que afirma que los imputados por la muerte del Subteniente cordobés en el cuartel de Paso de los Libres habrían abandonado la provincia de Corrientes para radicarse en Brasil.

Que el pasado 18 de junio nueve militares organizaron la “bienvenida” o también denominado “bautismo” para tres nuevos oficiales, entre ellos Chirino. Pero el joven cordobés apareció muerto la madrugada del 19 de junio, broncoaspirado con su vómito debido a la ingesta de bebidas y comidas a las que según algunos testimonios, habría sido obligado a consumir. Como si fuera poco, esa noche, una de las más frías del año, también lo hicieron ingresar a una pileta, por lo que se cree que su cuerpo sufrió las consecuencias de estos excesos.

LRA 26 Resistencia

"Estamos en Salta porque tiene que ver con la agenda Malvinas nos une en los 40 años de esta histórica guerra que nos tocó vivir a quienes éramos muy jóvenes y también por una relación personal que tengo con el segundo jefe del escuadrón, Diego Frete, quien me hizo llegar una invitación para participar de un acto en este escuadrón. Desde temprano estamos viviendo una jornada muy intensa de muchas emociones, encontrándome con las imágenes de los héroes en Orán donde tienen entre otros a dos caídos acá en la ciudad. El más joven de 16 años que estuvo en la guerra y estuvo en el Ara Manuel Belgrano, y otro que participó donde yo participé en el Monte las Hermanas. Me emocioné mucho al ver la placa que donó la mamá del soldado cisterna, para que quede como patrimonio de la comunidad de Orán. Esta placa fue la que estaba en la tumba cuando aún no estaba identificado y que expresaba soldado solo conocido por Dios. La verdad en lo personal mucha emoción, creo entender a esa mamá que fue al cementerio de Darwin y no tenía idea de donde estaban sepultados los restos de su hijo hasta que finalmente producto de los ADN, lograron identificar y bueno a partir de ahí su tumba lleva su nombre en Darwin", remarcó el Diputado Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Felipe Pigna conversó con Carlos “Maco” Somigliana, miembro del equipo de antropología forense del fiscal Strassera durante el juicio a las juntas y redactor del alegato final en ese proceso.

Maco, recordó cómo fue su llegada al poder judicial, el inicio de la relación con Strassera y Sergio Delgado quien le propuso integrar el equipo de la fiscalía. Destacó el descreimiento original sobre la posibilidad de llevar adelante aquel juicio y la reticencia a participar de muchas personas.

LRA 14 SANTA FE

Así lo determinó Naciones Unidas en su índice de Desarrollo Humano 2021 por lo que, Nacionalmente se comunicó con el economista y docente universitario, Diego Rubinzal, quien dio detalles de la medición desarrollada en todo el mundo.

Rubinzal explicó que “este índice se obtiene en base al análisis del PBI per cápita” y destacó que “toma en consideración las variables sociales de cada país, como el nivel de salud, la esperanza de vida y tasa de alfabetización, entre otros”.

“Una vez obtenido el índice se genera un ranking donde se posicionan los países dentro de categorías de desarrollo humano, esto posicionó a Argentina como uno de los pocos países de América Latina con un Índice de Desarrollo Humano muy alto, acompañada por Chile, Uruguay y Panamá.

LRA 1 Buenos Aires

“Esta reforma de ley que se aprobó es muy importante ya que muchos de los barrios populares que fueron surgiendo están fuera de los registros. Esto ayuda a que puedan seguir haciendo las obras para establecer los servicios básicos que necesitan”, destacó Mariluz Mendoza, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares, sobre la prórroga que se aprobó en el Congreso que impide por un periodo de diez años los desalojos judiciales en terrenos en los que se hayan levantado barrios populares.

LRA 30 Bariloche

El Concejo Municipal sancionó por unanimidad una norma de autoría del bloque Frente de Todos que incorpora un mapa de bosques protectores, nativos y permanentes “como lineamientos del ordenamiento territorial”.

Los autores explicaron que en 2010 se encomendó al Departamento Ejecutivo de la municipalidad, por ordenanza, a realizar un relevamiento de los bosques protectores, nativos y permanentes del ejido municipal.

El objetivo es “dar continuidad a este proceso, aprobando la cartografía de zonificación de bosques protectores, nativos y permanentes, y comunicando a la provincia la existencia de este mapa para que sirve de base a la zonificación establecida en la Ley Provincial 4552”.

LRA 23 San Juan

Carlos Malatto está cercado por sendas causas penales en Argentina e Italia. Justamente, la emisión de un pedido de extradición del militar genocida por parte del Juez Federal de San Juan, Lepoldo Rago Gallo, a fines de junio de 2022, que estaría próxima a llegar a los tribunales romanos, disparo las alarmas.

Malatto se había escapado de Argentina en 2011 desde Mendoza donde vivía, desde allí se fugó a Chile y de ahí voló a Italia.

Según datos vertidos, el represor vivió en L’Aquila, una ciudad ubicada a un centenar de kilómetros de Roma, y luego en Génova. Cuando se difundieron más denuncias contra él, desapareció del mapa y fue descubierto en junio de 2019 por dos periodistas italianos en Portorosa de Messina.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva emisión de Radio de Bandera, de La Quiaca a La Antártida, recordamos el punto de partida para la democracia de hoy en día y reflexionamos acerca de la democracia misma, en todo el sentido de la palabra.

Sin haber un mejor modo de vida, desde lo político, desde lo institucional, desde esta idea de construcción y autodeterminación de los pueblos.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva emisión, el equipo de Causa Pendiente realizó un repaso por lo que fueron los meses previos a las primeras elecciones tras lo que fue la sangrienta dictadura cívico militar de 1976.

De esta forma, recordaron como fue la campaña electoral que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia y lo que sucedía en el despertar democrático de la Argentina durante esos años.

LT 12 Paso de los Libres

Roldán describió la situación que vive al ser blanco de ataques violentos por parte del semanario ´Restauración de Paso de los Libres´, donde la edil fue injuriada en reiteradas ocasiones por el medio de comunicación, hecho que la llevó a realizar una denuncia penal por difamaciones. Luego de esto, Roldán dijo: "Son gravísimas las injurias de las que soy víctima".

LRA 27 Catamarca

Saracho, dirigente provincial del Partido Obrero, se refirió al reclamo que llevaron adelante las organizaciones piqueteras, el cual culminó en las oficinas de la ANSES debido a la exclusión de los millones de trabajadores que no podrán cobrar el Ingreso de Emergencia Alimentaria, diciendo: “Este bono es para casi nadie, deja excluidos a una enorme cantidad de trabajadores que hoy están en la indigencia como los que cobran la Asignación Universal por Hijo y los que tienen un ´Potenciar Trabajo´”.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, y Juan José Bahillo, el secretario de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, estuvieron en Santa Anita donde entregaron maquinarias a dos consorcios camineros y firmaron una carta de intención para el fortalecimiento y la realización de distintas mejoras dirigidas al desarrollo de la agricultura.

En tanto, el primer mandatario provincial señaló: "Estamos convencidos que el camino es articulando lo público con lo privado para poder atender las necesidades y los requerimientos de los vecinos”.

LT 14 Paraná

El diputado Esteban Vitor es autor de un proyecto que presentó en 2016 en la Legislatura provincial, en el cual propone regular los consorcios camineros en Entre Ríos, mientras que otra iniciativa similar que se analiza en Diputados es la del legislador Néstor Loggio.

Tras esto, Vittor expresó: “El espíritu de ambos proyectos es el mismo, y solo hay algunas cuestiones de forma”.

LRA 7 Córdoba

La obra está compuesta de ensayos y artículos, que van desde Cooke y Walsh al cordobesismo, pasando por la amistad militante y la adversidad.

En relación al libro, Rodeiro señaló: “Me propuse escribir sobre lo que necesitamos ahora, ya que en estos momentos necesitamos rescatar aquella idea del peronismo como el hecho maldito del país burgués, y no como posibilismo”.

LRA 7 Córdoba

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Miguel Siciliano, ratificó su intención de ser el próximo intendente de la ciudad y suceder a Martín Llaryora.

"Yo quiero ser candidato a intendente de Córdoba. Nací y crecí en Córdoba. Trabajo para eso", repitió durante la entrega de kits para la maratón 42K.

No obstante, aclaró que aún falta tiempo para la definición formal del precandidato oficialista para el Palacio 6 de Julio. "Estamos centrados en la gestión. No son los tiempos aún", explicó.

LT 12 Paso de Los Libres

La concejala por el Frente de Todos en Paso de los Libres, Karina Roldán, dialogó en "Conectadas con voz" sobre los ataques violentos que recibió por parte del semanario Restauración de Paso de los Libres y que la llevaron a querellar penalmente a ese medio por difamaciones.

Roldán destacó: "Son gravísimas las injurias de las que soy víctima" y subrayó que “en ningún momento existió un ataque a la libertad de expresión”, sino que se trató de un reclamo judicial hacia el semanario para defender su buen nombre y honor.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tomó posición sobre los agroquímicos mediante un informe elaborado por especialistas de distintos puntos del país, entre los que se encuentra Carolina Sasal, del INTA Paraná.

Según se desprende del estudio, hay que producir mayor cantidad de alimentos de un modo más eficiente y sustentable, aunque no se rechaza el uso de agroquímicos. Proponen alternativas, como usar variedades resistentes a las plagas y la rotación de cultivos.

LT 11 Concepción del Uruguay

Noelia Zapata, presidenta de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos, habló sobre la segunda edición de ´Entre Ríos Entre Viñas 2022´ que se desarrollará en Gualeguaychú, señalando: “Este tipo de encuentros permite visibilizar a nuestros viñedos, los cuales vienen creciendo en número y extensión desde que comenzó a reactivarse la actividad en 2007, en la zona de Colón”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Martínez se refirió al sector ante la faltante de precipitaciones en la zona, diciendo: “El panorama es crítico, y hay pérdidas considerables debido a la sequía. Por eso estamos esperando que para la segunda quincena de noviembre se incremente la caída de agua”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El ingeniero Norberto Pérez habló sobre la Primera Jornada de Producción Agroecológica en Sistemas Extensivos, la cual se llevará a cabo en el INTA de Concepción del Uruguay, expresando: “El próximo 4 de noviembre se realizará esta jornada, que tiene por objetivo visibilizar y difundir experiencias en producción con enfoque agroecológico en el Centro-Este de Entre Ríos”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La escritora, dramaturga, directora e investigadora teatral se refirió a la obra “Un domingo en familia” y reflexionó al respecto de la importancia de la misma.

La obra cuenta la historia de Roberto Quieto, quien fue un militante revolucionario fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que nunca dejó de lado su carrera de militante, cayó preso y fue una de las seis personas que logró llegar a Chile tras fugarse de Trelew.

Al respecto de los actores de la obra expresó: “Todos los personajes se transforman también en actores sociales de un momento muy extraordinario de nuestra historia”.

LRA 7 cOrdoba

El diputado nacional, por el Frente de Todos, Pablo Carro, celebró la sanción total a la ley de Prórroga de las Asignaciones Específicas para la Cultura y la Comunicación, que presentó en la cámara baja.

"Es una ley justa, estamos hablando de garantizarle asignaciones especificas a nuestra cultura", indicó en diálogo con “Hay Mañana”.

LRA 22 Jujuy

Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, junto con Carolina Moisés, quien es diputada nacional, realizaron el lanzamiento del programa "Carnavales Argentinos". Con la premisa de Tristán Bauer, ministro de Cultura, para federalizar los recursos para esta actividad, el secretario Prieto llegó a Jujuy con el objetivo de destacar lo relevante y significativo de este programa relacionado a la organización de los carnavales.

LRA 53 San Martín de los Andes

En un diálogo ameno con el programa Expreso Nacional el cantante Adrian Barilari se refirió a sus comienzos en la música e hizo un recorrido por momentos clave en su trayectoria.

Barilari habló del apoyo que tuvo de su familia desde sus comienzos, alentado por su madre, su tío bandoneonista y su hermano con una influencia más rockera. Además trajo anécdotas del barrio, los carnavales, los tangos que cantaba en su casa y todo lo que se fue dando progresivamente hasta su ingreso a Rata Blanca, banda emblema del rock pesado en la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Heredia celebró la obra del compositor, director de orquesta, pianista y arreglador, Oscar Cardozo Ocampos, hijo del compositor paraguayo Mauricio Cardoza, nacido en la argentina como consecuencia de la persecución a su padre por de la dictadura paraguaya.

Cardozo fue arreglador de los principales artistas de la Argentina y Paraguay, para los que también compuso y produjo. También, incursionó en la musicalización de obras de teatro, programas de ficción para televisión y bandas sonoras de importantes films.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz, bailaora y cantaora andaluza Carmen Mesa y una gran figura del panorama musical jiennense, Pedro Peinado, estuvieron en los estudios de Radio Nacional en una nueva emisión de La Clave.

Carmen Mesa, quien desde pequeña sabía que ella quería bailar y que quería conocer Los Andes contó su historia: “Siempre he querido hacer Flamenco. Estuve mucho tiempo en Sevilla porque es la cuna del flamenco”.

“Luego de estar muchos años ahí, la vida me trajo a Argentina. Vine por un amor que luego fue cada uno para su lado y yo sentía que me tenía que quedar aquí porque todo lo que se me empezó a generar fue un antes y un después. Conocer a las comunidades indígenas, ampliar el mundo del flamenco aquí” expresó.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 6 MENDOZA QUINO

Una disposición de la Dirección Nacional de Escuelas (DGE), transformará las currículas de los Institutos de Formación Docente con la quita y rediseño de materias vinculadas a las ciencias sociales, artes, naturales y políticas.

La profesora, Mónica Balada, dialogó con Aire Nacional sobre situación que preocupa a la comunidad académica y que hasta el momento solo se encuentra en instancia informativa.

LRA 29 SAN LUIS

Bajo el Lema “Ni un Pibe menos por la droga” se pretende visibilizar la problemática del consumo en nuestros jóvenes y sociedad y transmitir un mensaje de esperanza frente a esta realidad dolorosa por lo que en Debatiendo la Actualidad hablamos con Eliana González, referente en adicciones. González nos invitó a la charla “Abordaje Comunitario de las Adicciones” a cargo del Padre Charly Olivero, referente y uno de los iniciadores del trabajo de los Hogares de Cristo en Argentina y la atención a personas con problemas de adicciones.

La misma será el día lunes 31 de octubre a las 19hs en el Colegio Don Bosco.

LRA 2 VIEDMA

La Agencia para la Prevención de las Adicciones (APASA) puso en marcha un Observatorio y avanza en la creación de un dispositivo en 26 localidades de la provincia, tal como explicó su Secretaría Técnica Lorena Montovio.

LRA 30 Catamarca

En la mañana del viernes, Gendarmería Nacional llevó adelante múltiples allanamientos en comercios del casco céntrico relacionados a la causa por lavado de dinero y estafas contra RT Inversiones. Javier Arce, móvil de Radio Nacional transmitió la primicia desde el lugar de los hechos.

LRA 30 BARILOCHE

“Es histórico porque nuestro país en general no hace estudios clínicos de fase 1, que es la fase donde por primera vez un medicamento está en contacto con seres humanos”, explicó Juan Manuel Rodríguez, coordinador del Área de Investigación y Desarrollo de Biofármacos de la Fundación y el Laboratorio Pablo Casará

“Nuestro desarrollo íntegramente nacional de vacuna para Covid alcanzó esta etapa y hace unos días se presentaron los resultados interinos de inmunogenicidad y de seguridad”, agregó RodrÍguez quien explicó que se trata de una vacuna de refuerzo en cuya investigación trabajaron inicialmente el CONICET y la Universidad de San Martín (UNSAM).

LRA 11 Comodoro Rivadavia

María José, Gustavo, Analy, Yanina y Belén integrantes de Fundación Crecer visitaron las instalaciones de LRA11 en Comodoro Rivadavia para conocer el mundo de la radio. Acompañados por sus profesoras y acompañantes terapéuticos, los jóvenes comentaron su trabajo en el taller de radio, que se desarrolla cada viernes en la fundación, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 846.

Desde 2020 comenzaron esta experiencia radial para trabajar la oratoria y el desarrollo del habla, como también la preparación de contenidos, si bien la emisión sólo puede verse por las redes de la Fundación, tienen fans de distintos países de América Latina.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Alica barrios conversó con Pedro Pesatti, intendente de la localidad de Viedma y testigo de las sanaciones del religioso y enfermero Artémedes Zatti, proclamado beato en el 2002 por Juan Pablo II y canonizado por el papa Francisco I en 2022.

Además recordó las atenciones de Zatti sobre miembros de su familia, el acto de canonización en Roma y la experiencia junto al Papa Francisco.

En la segunda parte del programa, Alicia entrevistó al Dr. en historia e investigador del CONICET, Hernán Comastri, para hablar acerca de la historia del peronismo, el auge de la industria en el primer periodo, los principales logros del movimiento y el significado de Peronismo para distintos sectores, los intentos por erradicar el modelo y la supervivencia de la doctrina fuera del poder.

LRA 6 Mendoza Quino

Una disposición de la DGE transformará las currículas de los Institutos de Formación Docente con la quita y el rediseño de materias vinculadas a las ciencias sociales, a las artes, a las ciencias naturales y a las políticas.

En tanto, la profesora Mónica Balada habló sobre esta situación, diciendo: “El debate social y académico previo a esta modificación es fundamental, lo mismo que los argumentos del por qué se resuelven estos rediseños en la formación docente”.

LT 14 Paraná

El río Paraná ha experimentado un importante repunte desde los primeros días de octubre, el cual fue empujado por lluvias en la alta cuenca del Paraná. Sin embargo, se cumplieron los pronósticos brindados por el Instituto Nacional del Agua (INA) y este sábado el nivel alcanzó los 3,10 metros en el puerto de Paraná, según confirmó la Prefectura Naval Argentina.

LRA 20 Las Lomitas

Al respecto, la licenciada Elena Leguizamón, presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad de Las Lomitas (COMUDIS), sostuvo: “Podemos ir hablando de inclusión desde 2008, cuando se creó la ley 26.378. A partir de allí iniciamos esta gran inclusión, desde el pequeño aporte de la comunidad, más la del Gobierno nacional, el provincial y el local”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 18 RIO TURBIO

La gobernadora, Alicia Kirchner, se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, en Buenos Aires, y acordaron duplicar los dispositivos duales para los casos de violencia de género.

Lo hicieron a través de un convenio que otorga 75 dispositivos de vigilancia para implementar en estos casos ocurridos en Santa Cruz y que tramitan por ante la justicia provincial, duplicando la cantidad existente y alcanzando un total de 150 “pulseras duales".

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El extraordinario jugador, 6 veces ganador de la Copa Libertadores de América, recordó a Diego Armando Maradona en su cumpleaños número 62, destacando su enorme figura alrededor del mundo.

Recordó el partido que jugó en contra de Maradona cuando Diego jugaba en Boca: “A Diego le dabas una oportunidad y no fallaba, quizás no fue el mejor Boca que me tocó jugar, pero si fue el mejor Diego contra el que me tocó jugar”.

“Fue un jugador fantástico que ha quedado en el corazón, en la mente y en la historia, ha conseguido cosas maravillosas que han llevado a la Argentina al plano más alto” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y escritor británico, John Carlin, destacó la gran figura de Maradona y resaltó su “carisma y energía colosales”. Al respecto de la mano de Dios: “Estuve en ese partido en el Estadio Azteca y entrevisté a Maradona el día anterior, fue un momento glorioso”.

“Maradona, en el fútbol, fue efectivamente el Dios. Lo tengo como alguien muy grande, con un carisma colosal, con una gran energía” resaltó.

A su vez, destacó que la figura de Diego Armando Maradona tiene “una enorme presencia en el mundo”. Además, se refirió a la figura de Nelson Mandela, su historia y su importancia en el mundo.

LRA 15 tucuman MERCEDES SOSA

Falta cada vez menos para el inicio del Mundial de Qatar y la TV Pública prepara una transmisión acorde al acontecimiento, razón por la que, integrantes del equipo técnico viajarán este fin de semana a la sede del acontecimiento más grande del fútbol.

“La previa va a arrancar a las 5 de la mañana, con la conducción de Goyco (Sergio Goycochea) y después se van a sumar relator y el comentarista, como Pablo Giralt, Ángela Lerena y Matías Martin”, explicó Federico Russo, productor de la TV Pública.

Russo, además agregó: “recibiendo a los hinchas va a estar Sofía Martínez y en campo de juego Tití Fernández. Una hora antes del partido, cuando los jugadores salen a calentar, vamos a estar con imágenes y drones por lo que estamos armando una gran transmisión para todo el país”.

LRA 28 La Rioja

A 23 días del Campeonato Mundial de Qatar 2022 y en las vísperas del natalicio de Diego Maradona, repasamos los 21 partidos disputados por el Diez en los Mundiales de España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Cabe destacar que Maradona tiene el récord de ser el futbolista argentino con más partidos mundialistas, siendo Lionel Messi su más cercano perseguidor con 19 juegos. Por eso, si el actual capitán de la selección Argentina juega los tres partidos de la fase de grupo en Qatar le arrebatará la marca a Maradona.

LRA 1 Buenos Aires

Al cumplirse el 30 de octubre un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona y en homenaje al máximo ídolo del fútbol, Télam y Radio Nacional presentan “Diego Eterno” una producción especial en formato playlist conducida por Alejandro Pont Lezica.