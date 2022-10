La relación de Carmen Mesa con Argentina y la AOVE Can Guitar de Pedro Peinado

La actriz, bailaora y cantaora andaluza Carmen Mesa y una gran figura del panorama musical jiennense, Pedro Peinado, estuvieron en los estudios de Radio Nacional en una nueva emisión de La Clave.

Carmen Mesa, quien desde pequeña sabía que ella quería bailar y que quería conocer Los Andes contó su historia: “Siempre he querido hacer Flamenco. Estuve mucho tiempo en Sevilla porque es la cuna del flamenco”.

“Luego de estar muchos años ahí, la vida me trajo a Argentina. Vine por un amor que luego fue cada uno para su lado y yo sentía que me tenía que quedar aquí porque todo lo que se me empezó a generar fue un antes y un después. Conocer a las comunidades indígenas, ampliar el mundo del flamenco aquí” expresó.

Por su parte, Pedro Peinado contó más acerca de su ‘AOVE Can Guitar’, una guitarra fabricada con dos latas de aceite.

“Es el resultado de muchos años de trabajo que yo trabajo con latas de aceite porque yo vengo de la capital mundial del aceite de oliva” explicó.