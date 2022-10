"Un domingo en familia": La figura trágica de Roberto Quieto

La escritora, dramaturga, directora e investigadora teatral se refirió a la obra “Un domingo en familia” y reflexionó al respecto de la importancia de la misma.

DESCARGAR

La obra cuenta la historia de Roberto Quieto, quien fue un militante revolucionario fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que nunca dejó de lado su carrera de militante, cayó preso y fue una de las seis personas que logró llegar a Chile tras fugarse de Trelew.

Al respecto de los actores de la obra expresó: “Todos los personajes se transforman también en actores sociales de un momento muy extraordinario de nuestra historia”.

“En este juego teatral queda de alguna manera algo que interpela, porque es Roberto Quieto y todo su contexto de ese 28 de diciembre de 1975, de lo que venía previo a eso, esta retratado en esa playa, con todo lo que el siente en ese momento”

Se refirió a la razón de la elección de Roberto Quieto en la obra: “Me pareció una figura trágica contemporánea. Cuando no hay salida, cuando sabes que te estas dirigiendo al abismo y no podés huir porque no querés huir, eso es lo que creo que le pasó a Roberto Quieto”.