Nuevo libro de Luis Rodeiro "El hecho maldito del país burgués"

En La Vuelta a Casa entrevistamos a Luis Rodeiro, quien ha publicado un nuevo libro, "El hecho maldito del país burgués".

El mismo está compuesto de ensayos y artículos tramados por la perseverante pregunta por el peronismo. Desde Cooke y Walsh al cordobesismo. Considerando las vidas de Vaudagna, Jouve y Zentner, y Sergio Schmucler. La amistad militante. La adversidad. El periodismo de opinión atravesando el macrismo. Los ecos de la revolución. La experiencia de casi 80 años de vida. En Córdoba se consigue en Rubén Libros y El Espejo Libros.

Rodeiro dijo a los micrófonos de Nacional Córdoba: “En las primeras páginas explico que no es un libro ni de investigación periodística o histórica, ni textos literarios. Es una mirada sobre la realidad. hablo de historia, con algo de periodismo y una pizca literaria. Me propuse escribir sobre lo que necesitamos ahora, en estos momentos necesitamos rescatar aquella idea del peronismo como el hecho maldito del país burgués, como hecho maldito y no como posibilismo. El peronismo significaba una posibilidad de cambio en el país”.

