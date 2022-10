"Diego fue un jugador fantástico que ha quedado en el corazón y en la mente"

El extraordinario jugador, 6 veces ganador de la Copa Libertadores de América, recordó a Diego Armando Maradona en su cumpleaños número 62, destacando su enorme figura alrededor del mundo.

Recordó el partido que jugó en contra de Maradona cuando Diego jugaba en Boca: “A Diego le dabas una oportunidad y no fallaba, quizás no fue el mejor Boca que me tocó jugar, pero si fue el mejor Diego contra el que me tocó jugar”.

“Fue un jugador fantástico que ha quedado en el corazón, en la mente y en la historia, ha conseguido cosas maravillosas que han llevado a la Argentina al plano más alto” expresó.

En tanto a la gloria de salir campeón: “Salir campeón de cualquier campeonato que uno juega es algo incomparable. Es muy valioso ganar un título y para mí también fue inolvidable, incomparable las cosas que me han tocado, pero quizás lo que cualquier jugador anhela es ganar del mundo como lo hizo el Diego”.