Diario de Radio Nacional 25/02/21

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Recordó a San Martín y destacó el coraje de nuestros próceres

Buenos Aires – Espacio para la memoria – El Padre de la Patria nació el 25 de febrero de 1778

Libertador – FELIPE PIGNA: “Es importante saber de dónde venimos para ver a dónde vamos”

Buenos Aires – MARTIN GUZMAN: Reunión con el FMI a mediados de marzo

Buenos Aires – ROBERTO SALVAREZZA: “Macri decía apostar en modernidad pero destruía la ciencia”

Buenos Aires – VICTORIA MONTENEGRO: “La Ciudad no puede privatizar un recurso que pagó el Estado”

Gualeguaychú – KEILA HEIDENREICH: El equipo de Salud municipal está listo para vacunar

Mendoza – MARCELO ROMANO: “Tenemos que llevarle tranquilidad a la población”

Buenos Aires – Confirmado por Gerardo Morales: Listas de vacunados VIP en Jujuy

Esquel – SERGIO ONGARATO: “Llevamos muchos meses de medidas, y hay gente que se cansa”

Jacobacci – GUILLERMO OLIVA TAGLE: Laboratorio de brucelosis ovina y bovina

Buenos Aires – SONIA ALESSO: Reclaman vacunas en la Ciudad sean destinadas a docentes

Paraná – LUIS BASTERRA: “Argentina produce de manera sustentable y sostenible”

Buenos Aires – FERNANDO SAVORE: “En la cadena de producción hay un pícaro que hay que encontrar”

Libertador – JUAN MANUEL GISPERT: “Avanzan las acciones para mejorar el poder adquisitivo de la población”

San Martín de Los Andes – SABINA FREDERIC: “Debemos generar solidaridad entre varones no violentos”

Libertador – DORA BARRANCOS: “El machismo es un mal endémico, profundamente perturbador”

Neuquén – Movilización en la capital provincial: Masivo repudio al femicidio de Guadalupe

Buenos Aires – DIEGO GOLOMBEK: “Las personas somos predeciblemente irracionales”

La Rioja – RICARDO GUERRA: “Es un alto honor y una gran responsabilidad”

Concepción del Uruguay – A 45 años del último golpe de Estado: El Senado dio media sanción al proyecto de la “Semana de la Memoria”

Paraná – JOSEFINA SINATRA: “Fue sorprendente comprobar que los vuelos ocurrieron”

Patagonia – VALERIA CARRERAS: “Tenemos a un presidente con el coraje de decir los mandaron a morir”

Buenos Aires – FERNANDO GALVAN: El médico argentino que trabaja en la República Centroafricana

Nacional Rock – MARCO ENRIQUEZ OMINAMI: “La derecha latinoamericana se gorilizó, se volvió gorila”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó en la ciudad correntina de Yapeyú el acto en conmemoración del 243º aniversario del nacimiento del General José de San Martín, a quien calificó como “un inmenso estratega, de incalculable valor, que inyectó fuerza en donde no aparecía”.

En ese sentido, Alberto Fernández recordó cuando “los que gobernaban parecían querer borrar la historia”, y recordó el acto por el Día de la Independencia de Mauricio Macri junto al rey Juan Carlos de España en Tucumán, cuando consideró que nuestros libertadores sintieron “angustia de tomar la decisión de separarse de España”.

LRA 1 Buenos Aires

José Francisco de San Martín nació en Yapeyú hace 243 años y posiblemente la arenga de Chacabuco, antes de la batalla que se libró en suelo chileno el 12 de febrero de 1817, sea la mejor síntesis de toda su obra política y militar. En esas palabras, el General resumió el gran objetivo de su vida: “Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América, cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, ¡la libertad! Trescientos años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre, pero hemos venido a decir ¡basta!, ¡se acabó!

Soldados, se me llena el corazón al ver a tantos guerreros dispuestos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida. Donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres, que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria!”.

Programa especial de “Historias de nuestra historia”, en el que Felipe Pigna sintetizó la vida del Libertador.

LV 8 Libertador

Lo afirmó Felipe Pigna, quien analizó la vida del general San Martin en el día de su natalicio, y luego agregó que “somos lo que fuimos y esto tampoco es quedarse en el pasado con nostalgia, pero es importante saber de dónde venimos para ver a dónde vamos”.

LRA 1 Buenos Aires

Aunque la fecha exacta no está confirmada, el vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, aseguró que la reunión será en Washington durante el mes de marzo. El funcionario también ratificó que un equipo independiente de evaluación del organismo multilateral, va a analizar el crédito otorgado por el mismo al gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Ese análisis del préstamo otorgado por el FMI de 56.300 millones de dólares, se da como una respuesta al planteo formal realizado a través de una carta por parte de los senadores argentinos, y tras los planteos públicos que realizó el presidente de la República, Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Salvarezza sostuvo que la intención del Gobierno es “recuperar la inversión en ciencia que bajó muchísimo en el gobierno de Mauricio Macri”, luego de que ayer el Senado convirtiera en ley el proyecto para aumentar los recursos al área de la ciencia y la tecnología, del actual 0,28% del Producto Bruto Interno (PBI) al 1% en 2032. En Ahí vamos, el funcionario precisó que en 2015 Argentina tenía una inversión del 0,85% del PBI, pero durante el macrismo solo se invirtió el 0,23% del PBI. “El gobierno de Macri decía apostar en la modernidad pero destruía el sistema de ciencia”, enfatizó.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa de Arshak Karhanyan y pidió que se investigue como desaparición forzada. El joven de 28 años fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019. A dos años de este suceso, todavía no se sabe nada.

La diputada de la Ciudad por el Frente de Todos, Victoria Montenegro, aseguró que están acompañando la causa y a la familia. “Lo que más nos indigna es que no se hizo ningún tipo de esfuerzo por buscar un agente de su propia fuerza”, declaró.

Karhanyan fue uno de los peritos de la causa de Alberto Nisman en el área de Cibercrimen, después pasó a Exposiciones de la Policía porteña y hacía 10 días estaba en la comisaría 7°. “Un compañero le hace escuchar un audio y el joven se pone nervioso. Llegó a su casa, dejó su teléfono, tomó su arma, placa y pagó en efectivo una pala de punta”, recordó la funcionaria.

LRA 42 Gualeguaychú

La directora de Salud de Gualeguaychú, Keila Heidenreich, informó que el recurso sanitario y la estructura municipal se encuentran a disposición del Ministerio de Salud para llevar adelante la Campaña de Vacunación en la ciudad y en el Departamento.

Además, Heidenreich, dio detalles del Plan Federal de Vacunación, y explicó los alcances y las distintas etapas del mismo.

LRA 6 Mendoza

Romano impulsa un proyecto para que el Ejecutivo informe sobre la distribución y aplicación de vacunas contra el COVID-19 en la provincia.

“Tenemos que llevarle tranquilidad a la población luego de lo que sucedió en Nación”, expuso Romano, después que el proyecto fuera aprobado por unanimidad en el Senado.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Jujuy admitió ayer la existencia de listas de vacunados VIP en la provincia y emitió un decreto a nivel provincial para disponer la publicación periódica de todos los inmunizados contra la Covid-19. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Jujuy Daniel Reinoso se refirió a las listas que fueron enviadas desde clínicas privadas y señaló que hoy habrá una sesión especial en la Legislatura para abordar el decreto.

LRA 9 Esquel

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió al aniversario de Esquel, a la llegada de las vacuna para neutralizar el COVID-19 y al aumento de contagios de coronavirus en la zona.

LRA 54 Jacobacci

El Ente para el Desarrollo de la Región Sur gran lanzó el proyecto de instalación de un laboratorio de análisis de brucelosis ovina y bovina. El objetivo es mejorar la producción y la calidad de vida de los pequeños productores y se instalará en la vecina localidad de Maquinchao.

LRA 1 Buenos Aires

Alesso reclamó que parte de las vacunas que lleguen de China sean destinadas para los docentes. ” Le pedimos a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires que las vacunas que lleguen para los docentes no sean usadas para otras cuestiones u otros sectores; hay un acuerdo federal que la Ciudad firmó al respecto”, reclamó Alesso por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

La senadora nacional por la provincia de Santa Fe del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun se refirió acerca del funcionamiento del Poder Judicial; el espionaje ilegal y el endeudamiento durante el gobierno de Macri; la figura de Néstor Kirchner; y los reiterados incendios en las islas del Paraná.

Entrevista Federal

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, dijo en el marco de una nueva Entrevista Federal, mediante la cual dialogó con periodistas de las 49 Radios Públicas, que “el territorio nacional produce de manera sustentable y sostenible, cuidando los recursos ambientales y naturales. Este es un debate que se está proponiendo a nivel internacional, y debe ser parte de una política de Estado de todo el mundo, no de un gobierno”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno dará comienzo esta tarde, con un encuentro con representantes de la cadena de producción de alimentos, a la serie de reuniones sectoriales previstas con el objetivo de alcanzar acuerdos de precios y salarios. En Radio país, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, se refirió al respecto y expresó que “hay que negociar la rentabilidad y ver cuánto necesita cada uno para poder vivir de sus empresas, y en ese acuerdo todos respetaríamos un precio”. En ese marco, subrayó: “Estoy convencido que en la cadena hay un pícaro, y ahora hay que encontrarlo y alinearlo”.

LV 8 Libertador

Gispert analizó las diversas medidas económicas y sociales que está tomando el Poder Ejecutivo nacional, y la decisión política del presidente Alberto Fernández.

LRA 53 San Martín de Los Andes

En diálogo exclusivo con Nacional San Martín de los Andes, la ministra habló de las capacitaciones y acciones que se están llevando dentro de las fuerzas de seguridad federales para combatir la violencia de género. La funcionaria aseguró que se debe generar una acción de solidaridad entre los varones no violentos que aísle a quien sí lo son.

LV 8 Libertador

Así lo manifestó en diálogo con el programa Muchas Gracias, la investigadora feminista Dora Barrancos, quien expresó que “en este momento hay una crispación que podríamos identificar de los sectores de la derecha con discursos de odio. Es profundamente perturbador para los varones que marcan los esquemas propietarios. Esto es lo que debe ser superado”.

Tomando en cuenta el factor cultural del machismo, Barrancos se explayó en relación al papel del Estado como factor acelerador de este cambio. En este sentido valoró la modificación del artículo 80 del código penal que exacerbó la punición del femicida.

LRA 43 Neuquén

Movilización en la capital provincial

Masivo repudio al femicidio de Guadalupe

Luego del femicidio de Guadalupe Curual en Villa La Angostura, se realizó una manifestación masiva en la capital provincial. Hubo reclamos frente al Tribunal Superior y la Casa de Gobierno bajo la consigna “Paren de Matarnos”.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en biología e investigador de Conicet, Diego Golombek, se refirió al funcionamiento del cerebro humano en la actualidad y planteó que “es el mismo que el del hombre de las cavernas, ya que busca simplificar entre blancos y negros su realidad, sin que haya algo en el medio”. Y agregó que culturalmente estamos arraigados a ese esquema de pensamiento.

En esa misma línea de análisis, el divulgador científico planteó que a eso se deben los sesgos mentales de las personas: “Cuando creemos algo y viene alguien que nos da una versión a favor, le creemos. Si es en contra de lo que pensamos, lo repudiamos”.

LRA 28 La Rioja

El ex ministro de Economía de La Rioja, Ricardo Guerra, asumió en como senador nacional por la banca disponible tras el fallecimiento del ex presidente y ex senador Carlos Menem.

El cargo le correspondía a la vicegobernadora de la provincia, Florencia López, quien rechazó la posibilidad de llegar a la Cámara Alta.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Nunca más en la Argentina tienen que existir Estados totalitarios que restrinja las libertades”, dijo Horacio Amavet, senador provincial por el Departamento Uruguay e integrante del Frente CREER, quien informó que la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley que instaura la ´Semana de la Memoria´ en la provincia.

LT 14 Paraná

Se realizó una inspección ocular en Villa Paranacito y en el delta entrerriano, en el marco de la causa por los vuelos de la muerte realizados durante la última dictadura cívico-militar. El trabajo fue llevado a cabo por autoridades de la Justicia Federal, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense.

En tanto, la fiscal a cargo, Josefina Minatta, expresó que “gracias a nuevos testimonios de familias del lugar fue sorprendente comprobar que los vuelos ocurrieron, no me quedan dudas”.

LU 4 Patagonia

La doctora Valeria Carreras, que es la representante legal de 31 familias de tripulantes del ARA San Juan, puso en valor las declaraciones que hizo en México el presidente Alberto Fernández respecto a la causa judicial.

LRA 1 Buenos Aires

Galván es argentino y se desempeña como jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en la República Centroafricana. En ese marco, contó que en el lugar están viviendo un conflicto político que acentuó la crisis económica. En cuanto a lo sanitario aseguró que tienen una gran falta de acceso a servicios.

“Como responsable del equipo, hay un aspecto personal fuerte, se trata de seres humanos y hay situaciones muy duras. Me transmite tranquilidad estar cerca de la necesidad de las personas”, destacó”.

Nacional Rock

En “Mucha Data”, Eddie Babenco y Juan Manuel Karg hablaron con el legislador, miembro fundador del Grupo de Puebla y candidato a presidente de Chile, Marco Enríquez-Ominami, sobre la actualidad de la región, las futuras elecciones en Chile y el rol de Alberto Fernández: “La derecha latinoamericana se gorilizó, se volvió gorila. Está proscripto Evo Morales, está proscripto Correa. América Latina enfrenta tiempos salvajes”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 57 El Bolsón

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) y el Sindicato de Enfermería de Neuquén (SEN) reclamaron en Casa de Gobierno ser convocados a una mesa salarial, una instancia en la cual afirman que fueron excluidos.

LRA 23 San Juan

El MInisterio de Salud de la provincia comenzó con la vacunación a mayores de 80 años, docentes y policías con patologías crónicas. La siguiente etapa del Plan Provincial de Vacunación incorporará los docentes de 55 años o más que están en actividad.

LRA 29 San Luis

Así se decidió después de la reunión entre funcionarios municipales, referentes del transporte Transpuntano y el ministro de Educación de la provincia. “Se realizarán operativos de seguridad ciudadana en la puerta de las escuelas”, afirmó Russo.

LRA 18 Río Turbio

Luego de registrar un récord de casos positivos, la municipalidad de Río Turbio suspendió la atención. Ayer se registraron un total de 236 casos activos por lo que las autoridades decidieron intervenir para evitar contagios.

LRA 14 Santa Fe

La reapertura de los espacios infantiles está programada para marzo. Este rubro es de los últimos en volver a la actividad y la reapertura estará ajustada a un estricto protocolo que aún no terminó de definirse.

LRA 56 Perito Moreno

El director de la Escuela Primaria Provincial Nº 72 indicó que el Ciclo Lectivo 2021 comenzará de manera virtual hasta que se puedan garantizar las medidas de seguridad.

LRA 9 Esquel

El próximo lunes comenzarán a aplicarse las vacunas de AstraZeneca en Esquel, priorizando a los mayores de 70 años con enfermedades vigentes, o con problemas de salud previos.

“´Vacunáte es un registro que permite tener la nómina de las personas que desean ser inmunizadas, porque esta vacuna es voluntaria. Se establece con prioridades, las cuales responden a la edad y a los factores de riesgo”, explicó la titular del Departamento de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de Chubut, Mariela Britos.

Política | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El periodista Mario Wainfield recordó en Radio Nacional Bahía Blanca al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse el 71° aniversario de su nacimiento.

“Kirchner recuperó la política”, dijo Wainfeld en la charla con la Radio Pública.

Entre los logros que consiguió quien fuera presidente desde 2003 a 2007, destacó “la ampliación de derechos sociales, económicos y humanos”.

También valoró del expresidente fallecido el 27 de octubre de 2010 la “gobernabilidad, estabilidad, crecimiento y paz social”.

LRA 1 Buenos Aires

“Tenemos que dejar de sentir vergüenza de las cosas que defendemos, nos quieren hacer sentir a veces que son posturas que deben ser “revisadas” en nombre de la supuesta racionalidad. ¿Qué es la racionalidad, amigos y amigas, compañeras y compañeros? ¿La racionalidad es bajar la cabeza, acordar cualquier cosa pactando disciplinada y educadamente con determinados intereses, y sumar y sumar excluidos, sumar y sumar desocupados, sumar y sumar argentinos que van quedando sin ninguna posibilidad? ¿O la racionalidad es trabajar con responsabilidad, seriedad, con fuerzas para abrir las puertas de la producción, del trabajo y del estudio para todos los argentinos? Yo quiero adherir a este tipo de racionalidad, es la única racionalidad viable que nosotros tenemos para poder realizarnos”. (Néstor Kirchner en el Encuentro Nacional de la Militancia, 11 de marzo de 2004).

Néstor Kirchner fue el presidente que llegó a tiempo, para adelantarse a casi todos sus pares generacionales. Cuando hablaba de industria nacional y soberanía, en el último capítulo del segundo desembarco neoliberal, era acusado de antiguo y cuando defendía la justicia social, se lo tildaba de nostálgico. Cuando profetizaba el final ruinoso de privatizaciones, deuda y convertibilidad, se lo pretendía eliminar del juego por melancólico. Integraba un grupo de exiliados en su propio país…

Cuando estaba prohibido soñar, Kirchner decidió no traicionarse. No transar con el regreso de recetas, solo aptas para amplificar atraso y frustración. El Flaco moldeó su futuro con su propia arcilla y se convirtió en el presidente necesario.

Eligió ser el tipo con el que fantaseaba convertirse, 30 años antes de las fotos oficiales con la banda presidencial en el pecho.

El pibe de la plaza de Cámpora-Allende-Dorticós, fue presidente con Fidel-Chávez-Lula. Cumplió con él, con ella, con los que quedaron vivos y con los que ya no estaban.

Cuando como orador visceral les gritó en la cara “no les tengo miedo”, apareció el militante que honró el mandato de su pasado.

Al diccionario político argentino regresaron palabras que habían sido borradas (pueblo, paritarias, obrero), le dijo no a la deuda, no a la dependencia, a la impunidad, represión y desocupación. Reinstaló la distribución de la renta, militó la integración latinoamericana, recuperó el país manufacturero y algunos supieron por primera vez, qué era eso de tener orgullo por nuestra historia.

La importancia de su paso por la presidencia, siempre se mide por sus logros. Pero para medir su real estatura política, nada mejor imaginar su ausencia. En ese momento, el vacío indescriptible que se genera, lo eleva a una dimensión poco frecuentada por la imaginación. Si no hubiese sido él en 2003…, ¿Quién? ¿El liberalismo vía Menem o López Murphy?

De presidente sin multitud propia, a constructor de mayorías en las elecciones 2005-2007. Coprotagonista en ausencia del máximo resultado kirchnerista en 2011 y aportante simbólico de votos en el triunfo de Alberto Fernández 8 años después (“No les tengo miedo”, Gustavo Campana).

LT 14 Paraná

Con el objetivo de promover el desarrollo sustentable, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, le presentó a senadores y diputados los aportes para el proyecto de ley de buenas prácticas agrícolas.

Al respecto, la vicegobernadora Laura Stratta valoró la decisión del mandatario para “compatibilizar la producción, la salud y el ambiente en el debate de la futura Ley”, y luego adelantó que “la semana próxima se convocará a la conformación de la comisión bicameral”.

LT 14 Paraná

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, visitó Entre Ríos y firmó el convenio de colaboración y fortalecimiento institucional para la implementación de Programa “AccionAr”.

También, la funcionaria acordó la carta de intención para iniciar el fortalecimiento institucional, a través del Programa de Acceso a los Alimentos saludables, denominado ´Mercados Multiplicar´.

LT 14 Paraná

El diputado provincial por el Frente CREER, Julio Solanas, presentó un proyecto en la cámara baja para declarar de interés el Acuerdo Federal Hidrovía, celebrado entre el gobierno nacional y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

El legislador abogó para que Entre Ríos tenga “participación plena y ejecutiva en el Consejo Federal Hidrovía”, y consideró que “es una cuestión troncal y estratégica que las provincias sean partes de las decisiones en el emprendimiento”.

LRA 5 Rosario

Ayer la multinacional Uber anunció que comenzó a operar en la ciudad de Rosario. Tras conocerse la noticia, remiseros decidieron protestar frente al Palacio de los Leones. Zignago destacó que “no hay posibilidad de que una plataforma que no se conoce dónde está, que no se sabe quién es el titular, pueda desarrollarse en la ciudad”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La actividad económica cayó 10 por ciento durante el 2020. En diciembre el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una contracción de 2,2 por ciento en la comparación interanual. Así lo informó el Instituto de Estadísticas y Censos.

Con relación a igual mes de 2019, se registraron aumentos en seis de los sectores que conforman el EMAE. El sector de Intermediación financiera fue el de mayor aumento en el mes. En el acumulado de 2020, sólo dos sectores exhibieron un incremento: Intermediación financiera y Electricidad, gas y agua. El resto de los sectores económicos registraron caídas en el año, entre las que se destacó la disminución de Hoteles y restaurantes a raíz del impacto de la pandemia de la Covid-19.

LT 11 Concepción del Uruguay

El director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, Pablo Luciano, se refirió a los acuerdos de Precios Cuidados y Precios Máximos, diciendo que “algunas de las empresas dejaron de fabricar productos que se encontraban en Precios Máximos y elaboraron otros con un envase diferente y otro precio, lo cual derivó en las imputaciones que realizó la Secretaría a las empresas”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Ante la propuesta salarial recibida por parte del gobierno chaqueño, el secretario General de UTRE-CTERA Chaco, Carlos Cuevas, dijo que “la misma consiste en un 12%, más dos mil pesos remunerativos y 500 pesos en negro para traslado y movilidad. No se modificó mucho de la anterior, y la rechazamos en forma categórica. Tanto el gobernador como la ministra de Educación y el ministro de Economía habían anunciado, antes de la reunión prevista, un presunto acuerdo, tema que molestó a los gremios porque fue una jugada política”.

LV 4 San Rafael

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que el 1° de marzo próximo se iniciará el ciclo escolar 2021, no obstante el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) aseguró que no están dadas las condiciones para que alumnos y docentes vuelvan a las aulas.

Tras esto, se convocó a plenarios departamentales en la provincia para definir una medida de fuerza que impediría el inicio de clases por tiempo indeterminado, según lo informado por el secretario del SUTE, Rafael Membrives.

LRA 1 Buenos Aires

Si no hay acuerdo por paritarias

La UTA advierte que irá al paro

La Unión Tranviarios Automotor se declaró en “estado de alerta y movilización“, y advirtió sobre la realización de un paro general de actividades para el próximo viernes, si no hay acuerdo con los empresarios en paritarias.

Así lo informó a través de un comunicado el secretario general de la UTA, Roberto Fernández: “La Unión Tranviarios Automotor informa que se ha dispuesto el estado de alerta y movilización, ante la imposibilidad de lograr soluciones en la negociación paritaria con las cámaras que nuclean a empresarios de corta y media distancia”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Los integrantes del Tribunal Oral Federal 1, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, figuran en la nómina confeccionada por el juez Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, quien procesó la semana pasada a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por maniobras de espionaje ilegal realizadas contra políticos, gremialistas, dirigentes sociales y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri.

Díaz Gavier dijo que la noticia no lo sorprendió, e interpretó que en su caso el espionaje ilegal pudo estar relacionado al juicio realizado al ex jefe del Ejército César Milani en 2015, debido a las implicancias políticas de ese juicio que se realizó en un año electoral.

LT 12 Paso de los Libres

La secretaria de Acción Social Municipal, Mariana Borda, informó que se reciben inscripciones de alumnos y alumnas de nivel inicial, primario y secundario para la entrega de kits escolares gratuitos, como ayuda a la economía familiar de vecinos y vecinas.

LRA 26 Resistencia

LRA 26 Radio Nacional Resistencia auspicia la XXI edición de la Feria del Libro Chaqueño y Regional, de la cual participará Gonzalo García Veritá, juez de Adolescencia y Familia en Juan José Castelli, quien expondrá sobre el enfoque de los Derechos Humanos en la justicia chaqueña.

“Resolver un conflicto de violencia de Género en la justicia para quienes trabajamos en Derechos Humanos sería como darle entidad a una sentencia judicial que no siempre es real, que no está en la sociedad, y las cifras de femicidio lo confirman. Las decisiones que tomamos tienen que estar unidas con lo que pasa”, indicó el juez Castelli.

LRA 17 Zapala

En su columna de caminatas y recorridos por destinos de la zona centro, Kolor Franco habló sobre un recorrido fácil y básico en el Parque Nacional Laguna Blanca. “No requiere demasiado conocimiento, el terreno no tiene exigencia, son 11 km de caminata y 400 metros de desnivel”, explicó.

Géneros | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

La referente de la Multisectorial de Mujeres, Mariana Vargas, afirmó que “estuve con las hijas de Marina Patagua, que fue el último femicidio sucedido en Jujuy, porque el juez Pullen Llermanos liberó a su femicida semanas antes, y la responsabilidad de este femicidio es del Estado”.

LRA 16 La Quiaca

La referente del Consejo Provincial de la Mujer, Sara Mogro, se refirió al Día Internacional de la Mujer, expresando que “en el Consejo tenemos planeado un mes de actividades para promocionar el funcionamiento del Centro, y además difundiremos un cortometraje. También estamos haciendo actividades con las organizaciones sociales de nuestra ciudad y con las demás instituciones que tienen la misma temática, como es el caso del municipio”.

LRA 21 Santiago del Estero

La División Trata de Personas de la Policía de Santiago del Estero activó un protocolo tras conocer la situaciób de explotación de una joven santiagueña de 21 años, quien fue interceptada junto a sus captores en Jujuy. La organización pretendía sacar a la joven santiagueña del país y llevarla al Perú.

LRA 15 Tucumán

El observatorio de Mujeres por la Matria Latinoamericana reveló que del 38% de los femicidios cometidos con armas de fuego, un 33% se cometió con un arma reglamentaria. “Venimos de hacer un corte en enero donde ya nos alertaba este número de 12% de femicidas que pertenecen a alguna fuerza de seguridad”, sostuvo Muñoz.

LRA 6 Mendoza

La periodista de LRA 53 Radio Nacional San Martín de Los Andes, Soledad Ianello, contó detalles sobre el reciente femicidio ocurrido en Villa La Angostura, donde Guadalupe Curual, una joven de 21 años, fue asesinada por su ex pareja el martes anterior en plena vía pública.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

Entrevista Federal

La música acompaña a Trueno desde que nació -“rapeo desde que tengo memoria”, afirma-. Hijo de padres músicos -su madre es profesora de canto y su padre, Pedro Peligro, es rapero y pionero del género- a los 14 participó de A Cara de Perro Zoo Juniors. Luego pasó por el Quinto Escalón, brilló en FMS y se consagró como campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos.

“Todo lo que escribo y manifiesto siempre lo hago desde una realidad propia. Es algo muy personal, y creo que eso es lo que hace que a la gente le llegue tanto. Tomo a la música como una obra muy personal, muy íntima, y creo que la gente que vive cosas parecidas a las mías, al escuchar algo tan íntimo, sienten que es de ellos”.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz, guionista, directora, productora y psicóloga social contó en el programa sobre su presente durante la pandemia y su actividad en el teatro con la obra “Radojka”, junto a Cecilia Dopazo. Patricia habló sobre la vuelta de los teatros en este nuevo esquema social, sosteniendo que, “el primer día que volví a pisar el escenario se me movió todo. Después de un año tan difícil e incierto, fue algo muy emocionante para mí”. Y agregó: “Desde los 5 años que hago teatro, es mi casa”.

LRA 1 Buenos Aires

Una película de Martin Desalvo, con la participación de Pablo Echarri, Alberto Ammann, Mora Recalde y César Bordón, entre otros.

El director comentó con alegría al Panorama Nacional de Noticias, sobre el entusiasmo de volver a los cines después de casi un año sin funciones.

Echarri y Ammann, fueron consagrados con el Premio al Mejor Actor en el Festival de Málaga, por su rol en el filme de Desalvo.

Nacional Folklórica

El próximo 2 de marzo, el exitoso La noche es de los que bailan, la peña y milonga radial más grande del país, conducido por Maia Sasovsky y Pablo Camaití, cumple un año ininterrumpido en el aire de las noches de Folklórica 98.7, logrando un excepcional ida y vuelta con una audiencia fiel que no ha dejado de crecer desde su primera emisión.

El ciclo, dedicado a difundir ritmos y danzas de todos los rincones del país, ha logrado convertirse en uno de los puntales de la emisora con secciones que, además de entretener y acompañar, fomentan un profundo conocimiento de las raíces culturales de nuestros pueblos. Así, segmentos como “La mujer y las zambas”, “Bailar chamamé” o “Bailar cueca cuyana” se adentran en modos y costumbres de enorme raigambre popular.

LRA 1 Buenos Aires

Sufrió un accidente de tránsito cuando junto a su hijo viajaban, cada uno en su moto, por la ruta 5 hacia la localidad bonaerense de Luján, en la madrugada del 25 de febrero de 2005.

Norberto Aníbal Napolitano nació el 10 de Marzo de 1950 y fue definido como la gran guitarra del rock argentino, que creó todo un estilo ligado al blues y al rock pesado.

Sus bandas fundamentales, Pappo’s Blues y Riff, y sus participaciones en los Abuelos de la Nada y Los Gatos, entre otros proyectos, dan cuenta de ese itinerario artístico y vital.

Lo recordamos en esta fecha a partir de su propio testimonio conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

LRA 26 Resistencia

Torresán, que integra el Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional (RAC), repasó su vida y su carrera, diciendo que “soy oriundo de Entre Ríos y mi instrumento es el acordeón. Soy chamamecero desde la infancia porque en mi casa siempre hubo músicos visitantes, grandes maestros del chamamé como Abelardo Dimotta, y de esa manera me integré a algo que hoy es mi identidad musical”.

LRA 25 Tartagal

El cantor y compositor jujeño Bruno Arias habló sobre cómo vivió la pandemia y cuáles son sus proyectos a corto y largo plazo. Adelantó que trabaja en otra parte de su “genética musical” junto a jóvenes músicos de todo el país con ritmos tradicionales del norte argentino.

LRA 16 La Quiaca

Mavi se refirió al fortalecimiento del folklore, expresando que “nosotros consideramos que la radio tiene que ser la casa de la música popular, donde incorporamos el tango como folklore urbano. Esta música está más viva que nunca en todo el país, además nosotros tenemos una audiencia fiel que sabe muchísimo. Por ejemplo, damos un dato mal y la audiencia lo corrige en forma inmediata”.

LRA 4 Salta

Con la presencia del Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se presentó en el Cabildo Histórico de Salta el libro “Qhapaq Ñan. Una vía de integración de los Andes en Argentina”. Durante el encuentro se realizó una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama de la que participó el funcionario.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunió junto a al presidente de la AFA Claudio Tapia para tratar los protocolos para la vuelta del público a los estadios de fútbol.

“Trabajamos para que se puedan realizar los protocolos y podamos garantizar la vuelta del público de forma paulatina priorizando la salud de la gente”, dijo Claudio “Chiqui” Tapia.

A mediados de marzo se cumplirá un año del comienzo de la cuarentena a causa de la pandemia de coronavirus, y desde que se disputó el último partido del fútbol argentino a cancha llena, que fue por la fecha final de la Superliga en la que se consagró el Xeneize.

LRA 1 Buenos Aires

28 de junio de 1981. Por la 26° del Campeonato Metropolitano, Boca empató 1-1 con Independiente, en la Bombonera. Mucho crack en la suma de las dos formaciones: por un lado, el futuro ganador del torneo y enfrente, la base del Rojo que sería uno de los grandes protagonistas 1982-1984, con vueltas olímpicas locales, Libertadores e Intercontinental.

Los once de Silvio Marzolini: Carlos Alberto Rodríguez; Vicente Pernía, Francisco Sá, Roberto Mouzo y Carlos Córdoba; Jorge Benítez, Ariel Krasouski, Roberto Passucci y Miguel Brindisi; Osvaldo Escudero y Diego Maradona.

El equipo de Miguel Angel López, jugó con Carlos Goyén; Néstor Clausen, Jorge Olguín, Enzo Trossero y Mario Killer; Osvaldo Mazo, Carlos Fren y Ricardo Bochini; Antonio Alzamendi, Alberto Brailovsky y Alejandro Barberón.El Rojo ganaba con un gol de Mazo desde los 20’ del primer tiempo, después de una gran habilitación de Bochini que lo dejó mano a mano con la Pantera Rodríguez. Pero a 15’ del final del partido, empató Diego con una definición de colección.

Pelotazo largo del uruguayo Krasouski desde el círculo central. La pelota cayó en la puerta de la medialuna, mientras Trossero y Maradona corrían buscando la Pintier. Cuando el marcador central del equipo de Avellaneda advirtió la salida de Goyen, le dejó la posición a su arquero. Afuera del área el 1 intentó matar la pelota con el pecho, le quedó muy alta y no pudo controlarla. Diego se la robó con la cabeza y advirtiendo el cierre de Trossero, la envió por arriba superando el último y desesperado cierre del defensor. Los brazos abiertos y el grito de gol a boca llena, para firmar una nueva obra de arte.

Aquel gol de Diego, a través del relato de Carlos Parnisari, Yiyo Arangio, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales.

Humor | Volver al inicio

El mejor amigo del hombre

Con un grupo de amigos, hablábamos sobre la importancia de tener mascotas y en esa charla salieron un montón de anécdotas. Pero la que más me impactó, fue está que me contó Alfredo: “Hice mucho dinero con mi perro, porque es muy inteligente. Llegó a casa y en una semana le enseño a ladrar hasta a el gato”.

Pregunté si era fiel y me contestó, que “justamente por eso gané mucho dinero con él. Es que es tan fiel que lo vendí como diez veces y siempre vuelve a casa”…

Chocolate x la noticia