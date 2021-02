Tolosa Paz recorrerá Entre Ríos para desarrollar un relevamiento social

Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, visitó Entre Ríos donde firmó el convenio de Colaboración y Fortalecimiento Institucional para la implementación de Programa AccionAr. También se acordó la Carta de Intención para iniciar el fortalecimiento institucional a través del Programa de Acceso a Alimentos saludables – Mercados Multiplicar. “

En un encuentro que se desarrolló en la capital entrerriana con el objetivo de fortalecer las políticas sociales, del cual participó la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; la vicegobernadora, Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Marisa Paira y otros funcionarios, se firmó el convenio de Colaboración y Fortalecimiento Institucional para la implementación de Programa AccionAr. También se acordó la Carta de Intención para iniciar el fortalecimiento institucional a través del Programa de Acceso a Alimentos saludables – Mercados Multiplicar.

“El Plan de los Mercados Multiplicar viene a unir la economía popular que ofrece la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para que todo el recurso que el Estado Nacional vuelca en lo sectores mas desprotegidos encuentre, en lo local un mercado de cercanía de lo que se necesita que esté en la mesa de los argentinos y argentinas”, explicó Tolosa Paz.

Seguidamente, la funcionaria insistió: “Este trabajo que vamos a comenzar no se va a detener hasta que lograr vencer las desigualdades”, indicó y en este mismo sentido añadió: “Estamos trabajando para que la transformación sea real en la vida de quienes hoy no pueden esperar”.

Por su parte, Paira explicó que el Plan AccionAr aportará “un dato social estratégico fundamentalmente para cambiar la realidad”. Dicho datos proporcionarán información sobre baja talla, bajo peso en niñas, niños y adolescentes. Además, en sectores de vulnerabilidad se podrá cruzar datos de desarrollo social, de comedores, de salud de todas las áreas de Gobierno, plasmados en el territorio.

Sobre los Mercados Multiplicar, Paira indicó que los mismos podrán continuar con la política de los mercados populares y de este modo poder ofrecer a los sectores vulnerables la accesibilidad de alimentos de calidad.

Por último, Stratta mencionó tener presente el mensaje del presidente Alberto Fernández, en su discurso ante la Asamblea Legislativa del año pasado donde remarcó que es necesario “empezar por los más vulnerables para llegar a todos”. Además, aseguró que “las políticas alimentarias son centrales y neurálgicas, un niño o un adolescente que no se nutre bien no puede aprender, ni jugar y no puede desarrollarse”.