Sergio Ongarato: “Llevamos muchos meses de medidas y hay gente que se cansa”

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dialogó con el periodista Raúl Carello de Radio Nacional Esquel sobre varios temas. Se refirió al aniversario de Esquel, a la llegada de la vacuna por Covid 19 y al aumento de casos en la zona entre otros temas y abordó la situación actual. Fue consultado sobre las críticas dentro del partido de la UCR y de sus afiliados dijo que “Algunos confunden el partido con una bolsa de trabajo” agregando que “una cosa es el Gobierno y otra el Partido”. Agregó que estas cosas se arreglan puertas cerradas y no en los medios de comunicación o redes sociales. Por otra parte y sobre la finalización de la obra de captación de agua para la comunidad Alto Río Percy, manifestó “Se ha avanzado técnicamente pero no podría anunciar esto en este momento; hay complejidades técnicas realmente grandes ahí”. Aclaró que se complicó la obra y que espera dar a conocer algún anuncio con más precisiones en los próximos días. Finalmente también opinó sobre la situación de la ex directora de Tierras en uso de licencia Viviana Itze que fue tapa de todos los medios por seguir cobrando su sueldo municipal viviendo en la provincia de Salta, a lo que expreso “La doctora Itze debería estar trabajando en la Municipalidad ya desde hace varios meses y no lo ha hecho, en este momento hay un expediente en asesoría legal el que se está estudiando”.

