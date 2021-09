Diario de Radio Nacional 20/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “En la Argentina que tenemos que reconstruir todos y todas hacen falta”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL FILMUS: “El desafío será poner la ciencia más cerca de las necesidades de la gente”

LRA 1 Buenos Aires – CARLOS BIANCO: El “caudal político y de gestión” de las nuevas designaciones

Nacional Folklórica – DANIEL ARROYO: “Veo reversible el resultado de la elección”

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa – OSVALDO JALDO: El ex vicegobernador asumirá como mandatario interino

LRA 1 Buenos Aires – SOLEDAD DEZA: “Nunca hubo una bajada de línea para que no se cumpla” la ILE

LRA 1 Buenos Aires – ARMANDO MOLINA: “Provincialicemos la elección y que cada gobernador sea responsable”

LRA 1 Buenos Aires – LUCAS GHI: “Se pagó el costo de haber transitado un momento en el que todos perdimos”

LRA 1 Buenos Aires – FEDERICO THEA: “Hay un mensaje de no volver a las políticas neoliberales”

LRA 1 Buenos Aires – VICTOR FERA: Apoyó el actual modelo productivo: “Está creciendo”

LRA 42 Gualeguaychú – Enterrados como NN en Malvinas: Cruz Roja identificó cuatro soldados argentinos

LRA 4 Salta – MIGUEL SIAREZ: Movilización a Buenos Aires

LRA 9 Esquel – Superior Tribunal de Justicia: Sentencia favorable a comunidades mapuche tehuelche de Chubut

LRA 1 Buenos Aires – Más de 30 países reunidos en México: Repercusiones de la Cumbre de la CELAC

LRA 1 Buenos Aires – Nuevo cargamento de Sinopharm: Argentina superó los 63 millones de vacunas

LRA 25 Tartagal – ELIZABETH BOBADILLA: Reforzarán las clases a estudiantes con dificultad en el aprendizaje

LRA 9 Esquel – Décimo sexta semana consecutiva: Registros de baja en los casos de COVID

LRA 7 Córdoba – WALTER GRAHOVAC: “Los protocolos se mantienen, pero ahora cada aula será una burbuja”

LT 12 Paso de los Libres – RICARDO CARDOZO: “Vacuna que llega, tratamos de aplicarla lo más rápido posible”

LRA 26 Resistencia – ALEJANDRO SAN JOSE: Satisfacción por el contundente descenso de casos de coronavirus

LRA 26 Resistencia – DIEGO PLOPER: Duración de anticuerpos en personas vacunadas con Sputnik V

LRA 26 Resistencia – Casos en Santo Tomé y en la capital correntina: Dos pacientes con la variante Delta ya recibieron el alta médica

LV 4 San Rafael – JOSE MUÑOZ: “Frente a la pandemia el personal de Salud fue incondicional”

LRA 19 Puerto Iguazú – ALEJANDRA GONZALEZ: Un secundario perdió casi la mitad de alumnos durante la pandemia

LRA 18 Río Turbio – MONICA CINARELLI: Comenzó la presencialidad plena en las instituciones educativas

LRA 23 San Juan – CLAUDIA GRYNSZPAN: “El impacto de la vacunación es muy importante”

LRA 14 Santa Fe – JORGE REYNOSO: Trabajan en protocolos para activar los boliches bailables

LRA 21 Santiago del Estero – MARTA TARCHINI: “La meta nuestra es llegar a la inmunidad de rebaño”

LRA 12 Santo Tomé – JOSE LUIS GIOJA: “La calle siempre ha sido nuestra”

LRA 27 Catamarca – CECILIA GUERRERO: “Creo que los cambios de gabinete son saludables”

LRA 7 Córdoba – JUAN CARLOS ALDERETE: “Hay que recuperar el poder adquisitivo que perdió el salario de la gente”

LRA 17 Zapala – PATRICIA MELINAO: Las mujeres son mayoría en el Concejo Deilberante de Zapala

LRA 43 Neuquén – DIEGO MAURO: “Seguiremos protestando pero sin ir a los puentes”

LU 4 Patagonia – Elecciones 2021: El Presidente respaldó la lista que encabeza Linares en Chubut

LT 12 Paso de los Libres – MARTIN RODRIGUEZ: “Las renuncias generaron un nuevo escenario más peronista”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “Tácticas para dos meses, estrategia para dos años”

LRA 54 Ing. Jacobacci – ALEJANDRO VILCA: “Hay un voto castigo al bipartidismo”

LT 14 Paraná – Bordet aseguró que no habrá cambios en el gabinete provincial: El gobernador convocó a los gremios para hablar de salarios

LRA 3 Santa Rosa – ARIEL RAUSCHENBERGER: “Si trabajamos muy fuerte podemos revertir la elección”

LRA 28 La Rioja – RICARDO QUINTELA: “Tenemos que revertir, lo que más se pueda, el resultado”

LRA 1 Buenos Aires – JORGE ELBAUM: “El Frente de Todos demostró gran capacidad de reacción y respuesta”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: “Con una noticia mala y una buena”

LRA 1 Buenos Aires – Espacio para la memoria: A 37 años de la entrega del Informe de la CONADEP

LT 14 Paraná – Sistema productivo: “Entre Ríos 2050”, un espacio para construir políticas largo plazo

LRA 30 Bariloche – GUSTAVO CASAS: Continúan las obras en la Ruta 23

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente tomó juramento en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, a los nuevos ministros del Gabinete nacional. En la ceremonia que encabezó el Jefe de Estado, asumieron sus funciones Juan Manzur, en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero, en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck, en Educación y Daniel Filmus, en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

El Presidente afirmó que en el Frente de Todos “cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente”, a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan “de cara a la gente”. También afirmó que su Gobierno postula un país en el que no se “flexibilicen” los derechos de los trabajadores.

“En la Argentina que tenemos que reconstruir todos y todas hacen falta”, sostuvo Ferández. “Vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder. No me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias”.

LRA 1 Buenos Aires

Filmus aseguró que tendrá reuniones con Roberto Salvarezza para continuar con los lineamientos ya avanzados. Ambos trabajaron juntos durante la gestión de Mauricio Macri. “Formamos una ley de financiamiento de la tecnología que se aprobó hace poco”, contó el funcionario.

En cuanto a sus objetivos para el nuevo cargo sostuvo que el desafío es articular el trabajo con los otros ministerios; continuar en las provincias ya que “el 90% se encuentra en la ciudad de Buenos Aires” y “poner la ciencia mucho más cerca de las necesidades de la gente”.

Daniel Filmus reconoció que le sorprendió el nombramiento, remarcó la importancia del Estado en el sector, la “fuerza” del Conicet y los logros en el marco de la pandemia. “Permitió ver lo que es tener una tradición científica y tecnológica”, señaló.

LRA 1 Buenos Aires

El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires se refirió a los cambios en su equipo de trabajo que dispuso el gobernador Axel Kicillof “con el único objetivo de mejorarle la vida al pueblo bonaerense”.

“La derrota electoral nos ha llevado a replantearnos el perfil. Ahora la gente está pidiendo que le mejoremos las condiciones de vida y eso vamos a hacer”, afirmó.

En tanto, el ahora designado jefe de asesores de la gobernación, destacó que las incorporaciones al equipo de trabajo de caudal político y capacidad de gestión.

Nacional Folklórica

El ex ministro de Desarrollo Social expresó su lectura sobre las PASO, agradeció el acompañamiento del electorado y detalló los puntos a reforzar desde las políticas públicas para el fortalecimiento de las economías familiares.

El precandidato a diputado anticipó además las próximas medidas impulsadas por el Gobierno Nacional y destacó la necesidad de fortalecer programas como Súper Cerca y la Ley de Góndolas, para asegurar mejoras a corto plazo.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El exgobernador y nuevo jefe de gabinete de la Nación, Juan Manzur, y el vicegobernador Osvaldo Jaldo acordaron los cambios que hubo en la mesa de conducción de la Legislatura de Tucumán. “Mientras dure la licencia del gobernador de la provincia, continuaré con las actividades del gobierno”, señaló el mandatario.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada feminista tucumana y presidenta de la fundación Mujeres x Mujeres se refirió a las críticas que recibió la designación de Juan Manzur al frente de la jefatura de Gabinete por su posición en relación al aborto: “Hasta donde nosotras pudimos ver, acá no hubo ninguna bajada de línea, ni ninguna directriz, para que esta ley, que tiene una legitimidad construida desde los feminismos, y que tuvo un consenso social transversal a los partidos políticos; no se cumpla”.

Asimismo afirmó que “no podemos caer en reduccionismos” y recordó que “a pesar que la posición personal de Manzur, hubo 4 diputados y una senadora peronista de Tucumán que pusieron los votos a favor de la aprobación de la interrupción legal del embarazo”.

LRA 1 Buenos Aires

El Secretario Legal y Técnico de la Gobernación de la Rioja, Armando Molina, dio precisiones sobre la visita que realizó el presidente Alberto Fernández a la provincia, que incluyó una reunión con gobernadores y parte de su gabinete para definir las líneas de gestión en la etapa de pospandemia y de cara a los comicios parlamentarios de noviembre próximo.

Molina precisó que en el encuentro, que contó con la presencia de diez gobernadores y otros seis que participaron de manera virtual, definieron el camino a seguir bajo la idea del anfitrión Ricardo Quintela de “provincializar la elección”.

Explicó que esa idea se basa en que “son las provincias las que deben proveer al Congreso Nacional de senadores y diputados”, cargos que se eligen en noviembre próximo, “y que “es responsabilidad de los gobernadores de ofrecer los cuadros políticos para que defiendan, en nuestro caso, al norte argentino”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Morón analizó las razones que impulsaron los cambios en el gabinete que dispuso tanto el gobernador Axel Kicillof, como el presidente Alberto Fernández: “un relanzamiento del Gobierno después de dos años de una gestión monopolizada por lo sanitario”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que “el desafío político es orientar todas las acciones de gobierno a la agenda por la cual la comunidad nos eligió en diciembre de 2019: revitalizar el mercado interno, generar condiciones para la producción, el trabajo y la capacidad de consumo”.

Asimismo, señaló que en las recientes elecciones, el Gobierno pagó “el costo de haber transitado un momento tan difícil en el que todos perdimos. Perdimos personas, ingresos, trabajo, clientes, rutinas, afectos, sociabilidades”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Federico Thea, dijo que “el gran desafío que tenemos es que los salarios le ganen a la inflación” a la hora de hablar medidas concretas tras los malos resultados del oficialismo bonaerense en las elecciones PASO del domingos 12 de septiembre.

“Se mostró por parte del gobernador una rápida reacción en línea con el presidente de la Nación tras las elecciones”, manifestó al referirse a los cambios en el gabinete provincial.

Thea resaltó que en la gestión de Axel Kicillof “se privilegió la salud. Ninguno de nosotros nos imaginamos que antes de los 100 días íbamos a tener que enfrentar una pandemia. El resultado electoral nos deja un mensaje de todo lo que falta. Hay un mensaje de no volver a las políticas neoliberales de (Mauricio Macri y María Eugenia Vidal)”.

El funcionario provincial también interpretó que otro de los mensajes en las urnas fue que “haya una mayor aceleración de las políticas que ya venimos desarrollando”.

LRA 1 Buenos Aires

El referente mayorista sostuvo que la producción en la Argentina “está creciendo” y que el modelo productivo “va bien”. En ese sentido, agregó sobre la gestión actual: “No es un apoyo incondicional, sino que es contar cómo está funcionando”.

Víctor Fera remarcó que el Estado debe controlar los precios e incentivar la competencia. “Hace muchos años venimos de una caída fuerte, pero es interesante que cambie la curva que venía de una descendente a una ascendente”.

En cuanto al trabajo, el dueño de Maxiconsumo y alimentos Marolio, sostuvo que se está recuperando el empleo que se perdió. Sin embargo, declaró: “Estamos generando poco trabajo nuevo. Hay que hacer algo para que nuestro país venda productos terminados, no solamente materia prima”.

LRA 42 Gualeguaychú

Los identificados viajaban en un helicóptero Puma de la Gendarmería argentina que fue derribado en Monte Kent, en mayo de 1982. Los cuatro soldados argentinos reconocidos son el sub alférez Guillermo Nasif, el cabo primero Marciano Verón, el cabo Carlos Misael Pereyra y el gendarme Juan Carlos Treppo, quienes se suman a los 115 identificados, llegando así a los 119 combatientes de Malvinas que antes figuraban como Soldado Conocido por Dios.

Elsa Cremona, viuda del cabo primero de Gendarmería Carlos Misael Pereyra, oriundo de Maciá, Entre Ríos, expresó que este hallazgo removió lo vivido en Malvinas y luego contó detalles de la búsqueda.

LRA 4 Salta

Ante la falta de cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.242, que dispone la devolución de los títulos a las Comunidades de Los Naranjos, Río Blanquito y El Angosto de Paraní y San Andrés del Departamento Orán-Salta, la Delegación de Representantes Comunidades Kollas partió a Buenos Aires para expresar su reclamo.

LRA 9 Esquel

Comunidades de pueblos originarios de Chubut lograron una sentencia favorable del Superior Tribunal de Justicia provincial al reclamar que se declare inconstitucional la conformación de una Comisión de Tierras Indígenas dentro del IAC (Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural), que el gobierno provincial pretendía crear por decreto sin consulta previa al colectivo de comunidades indígenas.

Dichas comunidades estuvieron representadas por los abogados Mariela Llanquinao y Gustavo Macayo de la Defensa Pública, entre otros, quienes junto a Silvio Huilinao, de la Comunidad Mapuche Vuelta del Río, informaron sobre los alcances de esta medida.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Bolivia, Luis Arce participó de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y cuestionó a la OEA, organismo al que calificó de obsoleto e ineficaz y que no responde a los principios del multilateralismo y las necesidades de los Estados.

En un encuentro llevado a cabo en la ciudad de México, entre los altos representantes de más de 30 países de la CELAC, Arce afirmó que la OEA actúa en contra de los principios de la democracia y que su injerencia no contribuye a la solución pacífica de controversias”.

El líder boliviano recordó que la CELAC fue ideada en un escenario en que la OEA había perdido legitimidad por sus injerencias en las democracias latinoamericanas, situación que, a su juicio, no ha cambiado.

Este año, la cumbre CELAC, con México como presidente “pro tempore”, ha propuesto analizar si se debe reformar o sustituir a la OEA, que es criticada por actos de injerencia en las elecciones de Bolivia en 2019, cuando acusó de fraude.

LRA 1 Buenos Aires

Con la llegada de un nuevo cargamento con más de 1,3 millones de dosis de Sinopharm, el país superó los 63 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia.

Las dosis llegaron a las 7 de la mañana de este lunes, en el vuelo LH540 de la compañía aérea Lufthansa, y, sumadas a las 1.536.000 que llegaron este sábado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Frankfurt, se alcanzarán 2.872.000 de dosis de la vacuna Sinopharm, que posibilitarán una mayor intensificación de la campaña de inmunización en la Argentina.

Hasta hoy, el país suma 61.913.730 vacunas, de ellas 17.180.320 son Sputnik V: 10.955.280 del componente 1 (de los cuales 1.179.625 fueron producidos por Richmond) y 6.225.040 del componente 2 (1.765.875 desarrolladas por el laboratorio argentino).

Del laboratorio AstraZeneca, el país ya cuenta con 16.124.500 vacunas, entre las 580.000 de Covishield, las 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 12.389.500 provistas directamente por el laboratorio, 400.000 donadas por España y 811.000 por México.

En tanto, recibió 24.448.000 del laboratorio Sinopharm, 3.500.000 de Moderna donadas por Estados Unidos, 400.000 de Cansino y 260.910 de Pfizer.

LRA 25 Tartagal

Mediante una resolución, el Ministerio de Educación de Salta anunció un plan Jurisdiccional de Retorno a Clases en todos los niveles educativos. Se trata de un esquema en el que se eliminarán progresivamente las restricciones en el ámbito educativo, de acuerdo a la situación epidemiológica.

LRA 9 Esquel

El ministro de Salud, Fabián Puratich, confirmó que la situación epidemiológica en Chubut es buena con un importante descenso de casos en toda la provincia, y reiteró la necesidad de seguir con los mismos cuidados y recaudos de siempre. Con respecto a los aforos y distintas habilitaciones de actividades, el ministro indicó: “Prácticamente ya tenemos una vida normal, y lo único que se va a retirar es el pedido de antígeno de los viajeros desde otras provincias”.

LRA 7 Córdoba

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, señaló que más allá de la vuelta a la presencialidad prevista para el próximo lunes 27 de septiembre, en las escuelas públicas “la pandemia continúa”.

“Seguimos bajo pandemia, y ahora cada aula será una burbuja. Los protocolos se mantienen con barbijos tricapa y distanciamiento, y actualmente el 74% de los alumnos está en clase presencial”, indicó Grahovac.

LT 12 Paso de los Libres

El ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, brindó detalles del Plan de Vacunación en la provincia y luego se refirió a la posible llegada de la variante Delta.

LRA 26 Resistencia

“Dejaron de realizarse las reuniones del Comité de Emergencia en virtud de la situación sanitaria del Chaco y no hay que tomar medidas ni decisiones de acuerdo con los indicadores actuales, pero sí continuará el monitoreo diario de los mismos con la muy buena noticia que en las últimas 24 horas no se tuvieron decesos. Tanto en el sector público como el privado de Salud el nivel de ocupación de las camas es mínimo, y todo eso es producto del éxito del Plan de Vacunación Provincial”, aseguró el director del Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos del Chaco, Alejandro San José.

LRA 26 Resistencia

“Realizamos un seguimiento hasta los seis meses pos vacunación de la respuesta inmune de personas vacunadas entre diciembre de 2020 y julio de 2021 y se determinó que 180 días después de haberse vacunado se detectaron anticuerpos en una buena proporción. El estudio estableció también que las personas recuperadas de COVID que desarrollaron una buena respuesta inmune con la infección la mejoran con la vacunación, y que el lapso entre el diagnóstico de COVID-19 y la vacunación no influyó en los títulos de anticuerpos obtenidos”, afirmó el investigador en microbiología del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán, Diego Ploper.

LRA 26 Resistencia

“Estuvieron internados en el Hospital de Campaña y nosotros, que somos integrantes del nodo de vigilancia, pedimos los antecedentes de los enfermos, quienes tenían precedentes de neumonía precoz con un cuadro muy agresivo. Luego del tratamiento fueron dados de alta y ya están en sus domicilios, por supuesto con el seguimiento sanitario correspondiente”, aseguró el médico infectólogo del Hospital de Campaña de Corrientes, Fernando Achilini.

LV 4 San Rafael

El 21 de setiembre se celebrará el Día de la Sanidad y en el Hospital Schestakow se anunciaron una serie de actividades por la conmemoración, en tanto el director de la entidad, el doctor José Muñoz, analizó el momento que atraviesa la institución a su cargo teniendo en cuenta la prolongada demanda a la cual ha respondido la salud pública debido a la pandemia. “Cada día al llegar miramos los registros que tenemos de ingresos de casos de COVID porque puede que en algún momento tengamos otro pico, aunque creo que esto no va a ocurrir”, expresó Muñoz.

LRA 19 Puerto Iguazú

La provincia de Misiones volvió a la presencialidad sin burbujas y con horario completo, pero hay escuelas que perdieron matrícula. “Los chicos salen a changuear porque no pueden comer, esa es la realidad de por qué no están en la escuela”, comentó González.

LRA 18 Río Turbio

La funcionaria brindó detalles del inicio de clases con presencialidad plena en Santa Cruz en los niveles iniciales y primaria. “La medida responde a que tenemos un 90% de docentes vacunados. Comenzarán a vacunar a jóvenes de 17 años”, señaló Cinarelli.

LRA 23 San Juan

El gobierno de San Juan implementó un nuevo DNU que prevé ampliación de actividades y flexibilización de restricciones. “Esta realidad es como consecuencia directa del incremento de la vacunación y del impacto social y sanitario que esto genera”, comentó la ministra.

LRA 14 Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, el municipio y empresarios mantienen reuniones para habilitar la actividad nocturna con protocolos. “El ciudadano marca un flujo y eso lo tiene que percibir el comerciante y los organismos de control”, expresó Reynoso.

LRA 21 Santiago del Estero

La médica brindó detalles sobre la vacunación a menores de 17 años durante el fin de semana en Santiago del Estero. También se refirió a la importancia del protocolo, al bajo porcentaje de contagios y ocupación de camas.

LRA 12 Santo Tomé

El diputado nacional José Luis Gioja se refirió a los cambios en el gabinete nacional luego de las elecciones diciendo: “No podemos escapar a las reflexiones y a la búsqueda de la solución de los problemas que se plantean y se profundizan. La primera autocrítica que tenemos que hacernos es que debemos ser más flexibles y dejar jugar a todos los candidatos. Tal vez el pueblo no entendió qué país recibimos, tal vez no supimos explicar el esfuerzo que hizo nuestro pueblo junto con el gobierno para asistir, para que no falte un respirador, para que no falte una cama de Terapia Intensiva. Me parece que hubo una tarea acorde a la necesidad, pero debemos escuchar y tener los ojos bien abiertos”.

LRA 27 Catamarca

“Creo que los cambios de gabinete son saludables, y estimo que es imperioso escuchar el resultado de las urnas para avanzar hacia un aceleramiento de las transformaciones económicas y sociales que requiere nuestra comunidad nacional para incentivar la reactivación productiva y una mejor distribución de la riqueza”, expresó la presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerreo.

LRA 7 Córdoba

El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Alderete, señaló: “Es necesario recuperar el poder adquisitivo de la gente. El salario perdió el 20% de su poder adquisitivo durante el gobierno de Macri, pero con el Frente de Todos ya cayó un 10%. Eso hay que revertirlo urgente.

Hay una señal fuertísima que la gran mayoría del pueblo nos dio en las PASO 2021 y tenemos que revertir eso, porque el Estado tiene los instrumentos para hacerlo”.

LRA 17 Zapala

Es la primera vez en la historia que el Concejo Deliberante de Zapala tiene mayoría de mujeres. “Quiero ponerle impronta a los temas sociales que no llegan a este recinto y ajustar ordenanzas vigentes”, expresó la concejala.

LRA 43 Neuquén

El referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) se refirió a las reuniones que sostuvieron con el gobierno provincial de Neuquén. “Se puede decir que el dialogo avanzó pero es insuficiente. Entonces decidimos continuar el plan de lucha durante esta semana”, señaló Mauro.

LU 4 Patagonia

La aclaración que realizó el Presidente Fernández a través de su cuenta de Twitter tuvo como objetivo disipar las dudas que se generaron tras el encuentro con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en La Rioja. Cabe señalar que en la provincia, el partido de Arcioni participa de forma independiente por fuera del Frente de Todos.

LT 12 Paso de los Libres

El columnista de Radio Nacional, Martín Rodríguez, realizó un análisis sobre los cambios en el gabinete nacional y la asunción de los nuevos ministros, y luego remarcó los errores dentro del gobierno.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las “tácticas” de campaña que deberá hacer el oficialismo en los próximos dos meses para poder revertir los resultados de las PASO. La primera pregunta es cómo buscar más votos.

“La búsqueda de votos debe ser focalizada en los lugares en donde el Gobierno tiene aceptación y dónde anteriormente no votó mucha gente. Fue más llamativo los votos que perdió el Frente de Todos de los que sacó Juntos por el Cambio”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El candidato que proviene del movimiento obrero se refirió a su excelente elección en las PASO 2021. Consideró que los resultados obedecen a una situación especial. “La gente está cansada del bipartidismo y fortaleció una alternativa del pueblo trabajador”, señaló Vilca.

LT 14 Paraná

A ocho días de las PASO, el gobierno inicia la semana con cambios en la composición de su gabinete, luego de que el Presidente Alberto Fernández designara seis nuevos ministros y definiera las líneas de gestión en una nueva etapa postpandemia, de cara a los comicios parlamentarios de noviembre próximo. También se darán a conocer medidas económicas y en este sentido, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, informó que en su gabinete no habrá cambios y mencionó que se convocó a ATE y a UPCN para “avanzar en el tema salarial”.

LRA 3 Santa Rosa

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Ariel Rauschenberger, analizó el resultado de las PASO y dijo que ahora deberán “trabajar muy fuerte” para revertir la derrota.

“La gente dio un mensaje y tenemos que entenderlo. No fue un único factor lo que hizo que la elección se diera de esa manera. Fueron varios”, expresó Rauschenberger.

LRA 28 La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, indicó que le solicitaron al Presidente Alberto Fernández provincializar la campaña nacional del Frente de Todos relacionada a las elecciones de medio término del próximo 14 de noviembre.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y sociólogo Jorge Elbaum analizó los cambios en la composición de la estructura ministerial dispuestos por el presidente Alberto Fernández, con la mirada puesta en la nueva etapa de pospandemia y de cara a los comicios parlamentarios de noviembre próximo.

En ese sentido, consideró que luego de las PASO y de la crisis interna en la coalición oficialista, los anuncios realizados demuestran “gran capacidad de reacción, motivada por la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Fernández, con capacidad de dar respuesta, frente al llamado de las urnas y el significado del voto”.

El periodista explicó que los hechos “se dieron de cara a la sociedad, por el contrario al golpe palaciego que se da entre cuatro paredes”, y que hoy permite ver “una respuesta que quizás no sea suficiente, frente a una crisis mundial” generada por la pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el impacto de los cambios en la composición del Gabinete Nacional, las reacciones generadas y los efectos posibles en los resultados de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

LRA 1 Buenos Aires

Con 70 mil personas pidiendo justicia en la Plaza de Mayo, el escritor Ernesto Sábato, presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, ingresó el 20 de septiembre de 1984 a la Casa Rosada para entregar al presidente Raúl Alfonsín el informe que se traduciría en un libro, con el título “Nunca Más”.

LT 14 Paraná

Empresarios e industriales entrerrianos se convocaron en la Sala Antequeda de Paraná con el objetivo de debatir sobre el espacio ´Entre Ríos 2050´, el cual tiene como premisa pensar en políticas públicas y privadas en pos de una provincia con desarrollo planificado, armónico y sustentable. En este sentido, Felipe Berruhet, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola y Ganadera Aranguren (COOPAR), brindó detalles sobre el encuentro.

LRA 30 Bariloche

En la provincia de Río Negro avanzan las obras de vialidad. “Cuando empezamos faltaban 100 kilómetros, ahora restan 65 km y si todo sale bien a fin de año por ahí quedan 35 kilómetros nada más para recorrer sobre ripio”, señaló Casas.

LRA 42 Gualeguaychú

Juntos por el Cambio reflotó un proyecto de ley para la quita de la indemnización por despido y Luis Molinuevo, periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, hizo un análisis de la iniciativa, la cual disfrazada de un seguro pretende dejar sin un resguardo económico al empleado que pierda el trabajo. “Estamos abriendo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el que garantiza todos los derechos laborales”, indicó Molinuevo.

LRA 5 Rosario

Trabajadores de salud de Rosario reclaman en contra de la precarización de las condiciones laborales. “Nuestros honorarios están muy atrasados, hay quitas excesivas y todo esto afecta aún más el poder adquisitivo de las médicas y los médicos”, afirmó el titular de la entidad gremial.

LRA 2 Viedma

El programa de Asistencia a las Víctimas de Trata en Río Negro retomó la campaña de concientización del trabajo ilegal. Las integrantes dieron detalles de la propuesta que volverá a dar talleres de prevención en la escuela agraria ESFA de Viedma.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El Teatro QuiProQuo de Caleta Olivia presenta “esiGUALDAD”. Se trata de microrrelatos en clave de género con las actuaciones de Romina Ance, Monica Vargas, Natalia Chapero, Ricardo Ferro, Selene Gacitua, Cecilia Llancabury y Marcos Sjostrom.

LRA 9 ESQUEL

Edgardo Campos responsable de Obras Públicas Provincial en la zona cordillerana, dialogó con “El Señalador” en Radio Nacional Esquel, sobre la situación de varias Escuelas de la región que no pasaron las inspecciones de YPF, por lo que están sin poder brindar clases normalmente. Campos mencionó que se trata de las Escuelas 25 del Lago Futalaufquen, 58 de El Coihue, 137 de Costa del Chubut, 208 de Sierra Colorada, 59 de Fofocahuel, 69 de Colonia Cushamen.

LRA 51 Jachal

El funcionario al operativo de entrega de tarjetas para beneficiarios de Jáchal. También indicó como deben hacer quienes no retiraron la tarjeta y los motivos por el cual aún no se depositó el dinero.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El legislador opinó sobre la decisión de la empresa Silversea Cruises de comenzar a operar a partir de noviembre desde los puertos de Chile para llegar a la Antártida.

LRA 57 El Bolsón

La comunidad educativa de la Escuela Técnica n° 7727 de El Hoyo expuso su preocupación por la falta de transporte para los estudiantes y también por la obra del edificio. La falta del espacio propio implica el traslado de estudiantes y genera deserción escolar.

LRA 24 Río Grande

En el marco del Mes del Jubilado Adulto Mayor, el Municipio de Río Grande lanzó el programa “Cuidar como nos gustaría ser cuidados”. A través de este programa se busca garantizar el derecho a las mujeres adultas a cuidar y ser cuidadas en igualdad de condiciones.

LRA 26 Resistencia

“Se celebra el Día de jubilados y jubiladas, hecho que comenzó en 1904 con la primera ley en la presidencia de Roca, y en ese momento era solamente para trabajadores del Estado. En 1954 pasó a un sistema más abarcativo durante el primer gobierno del General Perón y el actual sistema fue sancionado durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2008”, indicó el integrante del PAMI Chaco, Roberto Sandoval.

PROYECTO COMARCAS

“El radioaficionado que le dio voz a Malargüe”, un documental realizado por la parte artística, equipo de prensa, locutores y conductores.

Héctor Florencio Lucero, “cable pelado”, con un grupo de amigos comenzó a soñar con que el departamento más grande y austral de la provincia de Mendoza tuviera su propia voz.

Para la “Comisión de Amigos de La Radio” la premisa siempre fue la misma: que el sur de la provincia de Mendoza tuviera su propia voz, en momentos en los que, por su ubicación de frontera se imponían emisoras chilenas.

Se hace difícil distinguir en su relato la historia de la radio y su propia historia, se amalgaman junto a la comunidad con un solo objetivo, la comunicación.

Recorre en sus dichos los comienzos de la radio, las distintas e insólitas ubicaciones que tuvo, los primeros pasos, los logros, las dificultades y los objetivos.

LRA 42 Gualeguaychú

La diputada provincial por el Departamento Gualeguaychú, Mariana Farfán, hizo una lectura de las PASO 2021 y expresó: “Está clara la manifestación de la gente y el pedido de un cambio de rumbo al gobierno nacional. Uno de los valores para llegar a ser gobierno fue la unidad, y quienes puedan encontrar otras lecturas habrá que ver desde que lugar lo hacen”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Sergio Palominos está acusado de disparar por la espalda al obrero de Zanon, Raúl Godoy. El hecho se dio durante el desalojo de la maderera MAMA donde se realizaba una manifestación exigiendo la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo.

LV 8 Libertador

En la marcha convocada por familiares de víctimas del Próvolo, Ariel Lizarraga, padre de una de las personas abusadas, indicó: “Una vez más se pide que declaren las víctimas”, y luego se preguntó: “Si existen Cámaras Gesell, ¿por qué se solicita una vez más que revivan situaciones tan traumáticas? Aseguran que las cámaras no son visibles y no han sido buenas las grabaciones, y luego el tribunal decidió que no se puede dar información a la prensa y por eso hemos mantenido silencio hasta ahora. Si hay que seguir el camino duro lo seguiremos, pero si mi hija no está en condiciones de seguir no lo hará”.

LV 4 San Rafael

Pablo Saso, inspector regional de la DGE en la zona Sur, explicó que está destinada a todos los alumnos que necesitan fortalecer sus aprendizajes. La extensión de la jornada escolar permitirá que los estudiantes tengas dos horas más de clases junto a un maestro acompañante, recibiendo apoyatura en lengua y matemática. El programa se ha previsto hasta el próximo 15 de diciembre.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de La Muralla y los Libros, Ana Da Costa y Gastón Francese, entrevistaron al curador de la muestra “Hijxs: Poéticas de la Memoria”, Federico Boido, que se inauguró en las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja y en la Plaza del Lector Rayuela de la BNMM. Se trata de una exposición en la que a través de cuadros, fotografías, instalaciones, y películas de más de 40 artistas se manifiesta un colectivo surgido en la década del 90 para alzar la voz contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. “Lo que la muestra quiere exhibir son las producciones artísticas y estéticas de los hijos de presos políticos, desaparecidos, exiliados, etcétera. Cuando empezamos a indagar sobre esos trabajos, detectamos algunas cosas: primero un profundo sentido de comunidad. Ese primer empuje de los 90’ con el surgimiento de HIJOS, generó ciertas condiciones de escucha que luego permitió que emergiera una serie de producciones artísticas de una generación”, explicó.

LRA 26 Resistencia

“Nuestra cultural del litoral es muy rica y por supuesto el chamamé es un pilar fundamental. Provengo de una familia chamamecera, de músicos, comunicadores, transmitido de generación en generación y es una necesidad imperiosa que tengo porque es mi identidad desde hace 40 años en diferentes medios y soy un eterno agradecido. Quiero recordar también a dos grandes figuras como fueron Manuel Zbinden y Salvador Miqueri”, dijo Taca Carril, conductor del programa ‘La peña de Taca Carril’, el cual se emite los viernes a las 14 horas por Radio Nacional Resistencia.

LT 12 Paso de los Libres

El director de Cultura de Paso de los Libres, Néstor Acuña, comentó que se realizó en el anfiteatro de la Costanera el Festival para celebrar el Día Nacional del Chamamé, en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola, quien falleció el 19 de septiembre de 1974. Participaron Los Diamantes del Litoral, Ñandereta, La Clave Chamamecera, los Fuelles Mercedeños y Sangre Paiubrera.

LRA 1 Buenos Aires

River derrotó este domingo a Arsenal, de Sarandí, por 1 a 0 en el Monumental, en partido válido por la 12da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol y se mantiene expectante en las primeras posiciones del campeonato.

El volante Emiliano Méndez, en contra de su valla, marcó el gol de la victoria para River.

El equipo de Marcelo Gallardo logró el segundo triunfo consecutivo (el cuarto sobre los últimos cinco encuentros), alcanzó los 24 puntos y es escolta del líder Talleres, de Córdoba (26). En tanto Arsenal está último, con 8 unidades, y pese a haber recibido un gol, el de hoy, en los últimos cuatro encuentros, en ellos tampoco convirtió.

LRA 1 Buenos Aires

Independiente le ganó este domingo a Huracán por 1-0, como visitante, volvió al triunfo luego de dos fechas y quedó a cuatro unidades de la punta del campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol.

En la continuidad de la 12ma fecha, el “rojo” se llevó un valioso triunfo del estadio Tomás Adolfo Ducó por el gol de Alan Soñora a los 36 minutos del primer tiempo.

Nacional Rock

El Club Atlético Boca Juniors aprobó el Protocolo de prevención y acción institucional en casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género y/u orientación sexual. En Todo en juego, conversamos con Adriana Bravo, Presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad del club, sobre la importancia de este protocolo y los cambios que se vienen produciendo en el club: “Se están dando cuenta de que es muy importante que estemos, que en cada uno de los espacios haya mujeres, que cada una de nosotras ocupemos espacios no solamente administrativos, sino también de poder, de toma de decisiones”.

¿Llamaste al abuelo?

Después de un año y pico, en el que muchos se quejaron porque no podían ver a los abuelos por la Pandemia; que le regalaron celulares, para poder estar conectados, ahora que los pueden ver, no solo no lo hacen, si no que ni siquiera los llaman…

Ayer presencié una conversación entre un abuelo y su nieto adolescente.

– Antes no podíamos vernos por la pandemia, ¿y ahora?

– Sabés que pasa abuelo, ya volvimos a las actividades y casi no tengo tiempo.

– Me regalaste un celular nuevo y tampoco me llamás.

– Es verdad.

-¿Sabés que hice? Cómo tengo celular y nadie me llama, hace dos meses que no pago la tarjeta de crédito y ellos por lo menos, me llaman tres veces por día!!!

CHOCOLATE POR LA NOTICIA