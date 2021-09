José Luis Gioja: “La calle siempre ha sido nuestra”

En comunicación con el diputado nacional José Luis Gioja se refirió a los cambios en el gabinete nacional luego de las elecciones.

“No podemos escapar a las reflexiones y a la búsqueda de la solución de los problemas que se plantean y se profundizan. La primera autocrítica que tenemos que hacernos es que tenemos que ser más flexibles y dejar jugar a todos los candidatos. Tal vez el pueblo no entendió qué país recibimos, tal vez no supimos explicar el esfuerzo que hizo nuestro pueblo junto con el gobierno para asistir, para que no falte un respirador para que no falte una cama de terapia intensiva, me parece que hubo una tarea acorde a la necesidad, pero debemos escuchar, tener los ojos bien abiertos”

Destacó la idea de “ganar la calle” de nuevo y manifestó que “los que se incorporan son compañeros que tienen amplia trayectoria y que le da volumen político al gabinete”.