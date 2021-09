Trabajan en protocolos para activar los boliches bailables

Jorge Reynoso es dueño de uno de los boliches en la ciudad de Santa Fe y en “Desde Temprano” contó que se vienen manteniendo reuniones para activar el sector protocolos mediante.

“Es un tema controversial. El ciudadano marca un flujo y eso lo tiene que percibir el comerciante y los organismos de control. Hay cambios muy grandes desde del inicio de la pandemia”, expresó.

Indicó que la actividad nocturna “viene mal desde antes de la pandemia”, y que trabajan en un protocolo “de burbujas de hasta 10 personas, en un sector donde podés bailar pero no podés interactuar. Entonces el leivmotiv de un boliche bailable que es el encuentro no va a poder ser, y preguntamos porqué no se hace lo mismo en un bar, en un supermercado, en cualquier aglomeración”.

Por último, mencionó que aún no hay fecha de reapertura pero que espera que sea prontamente luego de acordar criterios con la Municipalidad.