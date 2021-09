Alberto Fernández tomó juramento en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, a los nuevos ministros del Gabinete nacional.

En la ceremonia que encabezó el Jefe de Estado, asumieron sus funciones Juan Manzur, en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero, en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck, en Educación, y Daniel Filmus, en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

El Presidente afirmó que en el Frente de Todos “cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente”, a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan “de cara a la gente”. También afirmó que su Gobierno postula un país en el que no se “flexibilicen” los derechos de los trabajadores.

“En la Argentina que tenemos que reconstruir todos y todas hacen falta”, sostuvo Ferández. “Vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder. No me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias”.

Durante el acto estuvieron presentes los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, además participarán por videoconferencia los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de San Juan Sergio Uñac.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales y miembros del Gabinete.