“Hay que recuperar el poder adquisitivo que perdió el salario de la gente”

El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Alderete, señaló que “es necesario recuperar el poder adquisitivo de la gente”. “El salario perdió el 20% de su poder adquisitivo durante el gobierno de (Mauricio) Macri pero con el Frente de Todos ya cayó un 10%. Eso hay que revertirlo urgente”, señaló.

“Hay una señal fuertísima que la gran mayoría del pueblo nos dio en las Paso 2021. Tenemos que revertir eso, el Estado tiene los instrumentos para hacerlo”, señaló en diálogo con Radio Nacional.

“Nosotros defendemos la unidad del Frente de Todos. La gente espera que trabajemos en conjunto, para eso nos eligió en el 2019 y por eso nos señaló lo que no estaba bien hecho”, explicó. “Todavía no leí con detenimiento el Presupuesto 2021, pero si tiene características de ajuste, yo no lo voy a votar”, finalizó.