Diario de Radio Nacional 19/01/2021

Buenos Aires – El Presidente recorrió en San Juan: Zonas afectadas por el violento sismo

Buenos Aires – GONZALEZ GARCIA: “La vacunación se viene desarrollando en tiempo y forma”

Buenos Aires – GONZALEZ GARCIA: “En cuestión de horas” se vacunará a mayores de 60 años

Esquel – FABIAN PURATICH: Llegó a Chubut el segundo lote de vacunas

Paraná – LUCAS KETCHER: “Cambió el grupo etario de los afectados”

Paraná – Llegaron a Entre Ríos: Cinco mil dosis del segundo componente

Formosa – JULIO ARROYO: Comienza la segunda etapa de vacunación

San Martín de los Andes – ALEJANDRO APAOLAZA: “Al cuidarnos defendemos el empleo”

Puerto Iguazú – GABRIELA PIOVANO: “Hay que poner un freno al lobby anti Sputnik”

San Luis – SILVIA SOSA ARAUJO: La segunda dosis de Sputnik V ya se aplica en San Luis

Río Turbio – MARCELO BLANCO: La ciudad controla el brote de Covid-19

Buenos Aires – Por el aumento de casos: Anunciaron restricciones en La Quiaca

Buenos Aires – SONIA ALESSO: “Que se reanuden las clases en las condiciones adecuadas”

Paraná – Previa evaluación sanitaria: Bordet ratificó que comenzarán las clases el 1° de marzo

San Juan – SERGIO UÑAC – Informe actualizado con la situación de la provincia luego del sismo

Buenos Aires – Sismo en San Juan: 25 las réplicas alcanzaron a Salta, Jujuy y La Rioja

Catamarca – CLAUDIA CABRERA: “Se puede determinar que es un terremoto”

Paso de los Libres – CLAUDIA ACUÑA: “Sólo podíamos comunicarnos por WhatsApp”

Santo Tomé – MAURICIO LUCERO: “Hay una grieta enorme que se abrió en la ruta 40”

Paraná – Viviendas precarias dañadas: San Juan asiste a personas afectadas por el terremoto

Buenos Aires – EVO MORALES: Internado por coronavirus

Buenos Aires – Para obtener su historial clínico: ¿Luque falsificó la firma de Maradona?

Buenos Aires: GERVASIO MUÑOZ: Extensión del congelamiento de alquileres y desalojos

Buenos Aires – GASTON MORA: El precio del pan aumentó “entre un 10 y 15%”

Buenos Aires – Generación Malvinas: Cómo es el acompañamiento a los ex combatientes

Mendoza – WALTER FORMENTO: “La fractura social va a continuar”

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández recorrió esta tarde en San Juan parte de las zonas afectadas por el violento sismo que sacudió anoche a la provincia. Acompañado del gobernador Sergio Uñac, el mandatario nacional tomó contacto con varias familias del asentamiento Pellegrini, en el departamento Rivadavia, que sufrieron el derrumbe de sus viviendas.

En los asentamientos Pellegrini y La Paz, habitan más de 240 familias. El sismo de 6.4 grados de magnitud provocó el derrumbe del 40 por ciento de las viviendas.

En este sentido, el Presidente anunció la construcción de 1.800 viviendas en la provincia cuyana con un aporte del Estado nacional, a través del Programa Casa Propia-Construir Futuro, de 7.100 millones de pesos.

Además, se firmará un convenio para promover y materializar el Acceso a la Vivienda y a un Hábitat adecuado por otros 186 millones de pesos.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud, Ginés González García, anunció en el Hospital Posadas el inicio de la vacunación de la segunda dosis de la Sputnik V. En comunicación con la prensa, destacó que “la campaña de vacunación se viene desarrollando en tiempo y forma” y afirmó: “Transitamos un camino de esperanza”. En ese marco, sostuvo: “Tenemos aseguradas más de 51 millones de dosis y tenemos varios proveedores de vacunas”. En tanto, dijo que “a veces hay inquietudes con mala intención” y subrayó: “Es una cuestión de horas que estén habilitados para la vacunación los mayores de 60 años”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Salud de la Nación confirmó que es “cuestión de horas” la autorización para comenzar a aplicar la vacuna rusa Sputnik V a personas mayores de 60 años.

Ginés González García hizo declaraciones en el Hospital Posadas de la localidad bonaerense de Haedo, al presenciar el inicio de la campaña de aplicación de la segunda dosis de la vacuna al personal de la salud.

300 mil nuevas dosis llegaron desde Moscú en un vuelo de Aerolíneas Argentinas hace 48 horas y su rápido traslado permitió iniciar hoy la aplicación.

LRA 9 Esquel

Llegó a Chubut un nuevo lote de vacunas Sputnik V compuesto de 1.500 dosis, de las cuales 500 están destinadas a Esquel. Se trata de la segunda aplicación que se darán los trabajadores de la Salud, considerados prioritarios en la inmunización contra la pandemia.

Se espera otra tanda de vacunas para la semana que viene, con lo que se alcanzará a un 30% del personal de Salud de la provincia. “Hubo algunas reacciones adversas, pero que son lógicas de cualquier vacuna. Nadie notifica los efectos adversos, pero en este caso al ser una vacuna que está terminando todo el proceso, se hace una búsqueda activa de los síntomas y por eso es que hay registro”, dijo Fabián Puratich, el ministro de Salud chubutense.

LT 14 Paraná

El jefe de Terapia Intensiva del Hospital de la Baxada de Paraná, Lucas Ketcher, explicó que desde hace dos semanas la Terapia Intensiva del nosocomio se mantiene con una ocupación de entre el 75% y el 80 %.

Luego, el médico advirtió que se da un ascenso de casos de infectados, que “ya no son gerontes, sino adultos y jóvenes adultos, de los cuales el 80 % tiene alrededor de 60 años”, y confirmó que cambió el grupo etario de afectados, reconociendo luego que “casi el 90 % de los internados en cuidados intensivos fallece”.

LT 14 Paraná

La provincia recibió las primeras cinco mil dosis del segundo componente de la vacuna contra el coronavirus, las cuales fueron almacenadas en la Cámara de la Fuerza Aérea. Además, durante el fin de semana, se completó la distribución de freezers en distintos hospitales de la provincia.

Entre Ríos, sumándose a la estrategia nacional, comenzó la Campaña de Vacunación el 29 de diciembre con la inmunización del personal de Salud de los distintos establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados.

LRA 8 Formosa

Arroyo confirmó que llegarán a Formosa dos mil dosis de la vacuna Sputnik V y adelantó que la vacunación correspondiente al segundo componente se dará en simultáneo en Clorinda y la ciudad de Formosa, abarcando al personal sanitario y policial que fuera vacunado el 29 y 30 de diciembre del año anterior.

LRA 53 San Martín de los Andes

Detalle de cómo se reforzaron los controles de diferentes áreas del municipio sobre el comportamiento sanitario tanto de turistas como de residentes. “Hay gente que le cuesta entender la distancia, la higiene y el uso de la protección. Ese cuidado es necesario para mantener el trabajo y el empleo”, dioj Apaolaza.

LRA 19 Puerto Iguazú

Piovano salió al cruce de algunos discursos mediáticos que buscan desacreditar la vacuna rusa contra el coronavirus. “Estamos viendo peligro en el número de ocupación de camas, con el personal de salud cansado, y esta cuestión de que cada cosa es mediática. Estas opiniones llegan hasta los propios médicos y pueden confundirlos”, dijo Piovano.

LRA 29 San Luis

La ministra confirmó el arribo de la segunda dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus y que ya comenzaron con la campaña de vacunación.

LRA 18 Río Turbio

Los resultados de las medidas restrictivas hicieron su efecto con menos casos positivos de coronavirus en Río Turbio.

LRA 1 Buenos Aires

La ciudad de La Quiaca (Jujuy) regresó al color amarillo en el semáforo epidemiológico que creó la provincia para controlar la actividad del coronavirus. Durante este tiempo, el promedio de contagios variaba entre los 20 y 30 casos diarios. Sin embargo, tras la aparición de más de 130 positivos, las autoridades tomaron medidas de restrictivas para revertir la situación.

En ese marco, Daniel Reynoso, de Radio Nacional LRA 22, contó que se prohibió la circulación de 23 hasta las 6 horas durante siete días, mientras que el transporte pesado también tendrá limitaciones por dos semanas.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), piden tratar en los primeros días de febrero las condiciones de trabajo, el análisis de la vuelta a los colegios y las paritarias. La secretaria general de dicho gremio, Sonia Alesso, pidió ser “prudentes” y aseguró: “Hay que examinar fríamente, sin politizar el debate para pensar lo mejor para los chicos”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confirmó que el 1° de marzo, previa evaluación sanitaria, comenzarán las clases presenciales en la provincia en todos los niveles educativos.

“Tendremos que volver a evaluar cómo está la situación sanitaria al inicio de clases el 1° de marzo, pero la decisión del gobierno de la provincia es que las clases comiencen y para eso estamos preparando todas las condiciones, para que nada obstaculice el comienzo del ciclo lectivo”, expresó el mandatario entrerriano.

LRA 23 San Juan

El gobernador brindó en la Casa de Gobierno un detalle pormenorizado de las consecuencias generadas por el sismo en las primeras horas del día. La relación con los terremotos de 1944 y 1977 y la ayuda financiera que se destinará a los damnificados.

LRA 1 Buenos Aires

Al menos 25 réplicas del sismo que en la madrugada conmocionó a San Juan se produjeron desde entonces en distintos puntos de la provincia pero que también alcanzaron a Jujuy, Salta y La Rioja, informó el Instituto Nacional de Previsión Sísmica (Inpres). En Verano 2021, el titular de Inpres, Alejandro Giuliano, señaló que “las réplicas son habituales cuando sucede este tipo de sismos” y advirtió que “seguirán ocurriendo hasta que se vuelva a una situación de equilibrio”. En ese marco, subrayó que “no se descarta la posibilidad de tener un sismo mayor” y explicó cómo se debe actuar en estas circunstancias.

De acuerdo al instituto, las réplicas fueron con intensidades variables de entre 3.9 y 2.5 grados de magnitud.

LRA 27 Catamarca

Claudia Cabrera, periodista de LRA 23 Radio Nacional San Juan, se refirió a las consecuencias que tuvo el sismo, diciendo que “se puede determinar que fue un terremoto. Los profesionales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica así lo declararon debido a la magnitud, intensidad y niveles de vibración”.

LT 12 Paso de los Libres

Claudia contó cómo vivieron el momento del temblor que se produjo debido al terremoto, diciendo que “fue sólo el susto, y no hubo que lamentar ninguna víctima. Esta es una zona en la que constantemente tenemos temblores, pero desde hace mucho tiempo no tenemos uno de esta magnitud”.

LRA 12 Santo Tomé

El director de LRA 23 Radio Nacional San Juan, Mauricio Lucero, sostuvo que en la provincia están acostumbrados a este tipo de actividad sísmica, ya que “todo el tiempo hay movimientos leves, pero el que ocurrió ayer fue muy fuerte”, afirmó Lucero.

“Hay una grieta enorme que se abrió en la ruta 40, y la verdad es que estuvimos preocupados toda la noche porque circularon fake news respecto al tema”, expresó el director de LRA 23.

LT 14 Paraná

Carlos Munisaga, secretario de Estado de Seguridad de San Juan, confirmó que se brinda asistencia a personas que tuvieron problemas en sus viviendas, luego del terremoto que sufrió la provincia.

“Se puso en marcha un sistema de emergencias, y se trabaja en conjunto con los municipios para dar respuesta a casos puntuales, sobre todo a las viviendas precarias”, enfatizó el secretario.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente boliviano Evo Morales posteó una foto en las redes agradeciendo a los profesionales médicos que lo atienden y las muestras de solidaridad de su pueblo.

Morales, dio positivo a Covid-19 y está internado en la clínica Los Olivos de Cochabamba debido a una insuficiencia respiratoria.

“Me siento muy bien, bajo control de una junta médica en clínica Los Olivos. Agradezco de corazón las muestras de solidaridad, las plantas, las medicinas y los mates enviados desde Trinidad, Monteagudo, La Paz, Oruro y Cochabamba. ¡Los bolivianos siempre unidos ante la adversidad!”, escribió en su cuenta de Twitter junto a una foto que se lo ve en el lugar.

LRA 1 Buenos Aires

En caso de que la asesoría pericial de San Isidro determine que la firma del pedido presentado en la clínica Olivos el 1 de septiembre del año pasado sea falsa, el neurocirujano Leopoldo Luque podría ser imputado por el delito de uso de documento privado adulterado

LRA 1 Buenos Aires

Muñoz analizó la decisión del Gobierno, de extender el congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos. “El oficialismo plantea que sea hasta el 28 de febrero, nosotros pedimos que sea más allá de esa fecha”, declaró.

A su vez, el especialista recordó que los contratos actualmente deben tener un plazo mínimo de tres años y que no se puede expulsar ni “pedir el cobro de la deuda” hasta que se llegue al vencimiento de la medida. “Estamos convencidos que no hay forma de solucionar el problema de la vivienda si no se tocan intereses”, expresó Muñoz.

LRA 1 Buenos Aires

Mora señaló que el aumento del pan ya está vigente y precisó que la suba “es entre un 10 y 15%”, dependiendo de cada panadería”, dijo. “En algunos lugares el kilo de pan llega a 160 pesos, mientras que en otros está a 110 ó 120 pesos”, indicó en Radio país. “Venimos visibilizando el aumento de la harina, la margarina, las grasas y los combustibles, que se replican en la cadena”, señaló, al tiempo que expresó: “Los panaderos ya no tenemos más margen”.

LRA 1 Buenos Aires

Vanesa Campos es hija de un ex combatiente e integrante de “Generación Malvinas” en Río Grande. “Somos una Agrupación con un único objetivo- Que nuestros ex combatientes sean venerados, respetados y nunca olvidados. En Río Grande se siente Malvinas. El acompañamiento es incondicional. En el 2020 estuvimos trabajando mucho desde la virtualidad con campañas y acciones solidarias. Estuvimos asistiendo a comedores”, destacó.

LRA 6 Mendoza

El analista geopolítico Walter Formento se refirió al traspaso del poder en los Estados Unidos con la asunción de Joe Biden, y opinó que el segundo impeachment “significa que Trump no podría ser candidato dentro de cuatro años y eso ya está produciendo repercusiones, incluso dentro del Partido Demócrata”.

Formento agregó que “la situación se complejiza con fracturas en la elite, y si bien el discurso de Biden hablará de retomar la agenda global y volver a vetar el negocio de la energía basada en los fósiles, la fractura en la elite y las clases ilustradas va a continuar”.

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional dialogó con el secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado Nacional, Hugo Yasky, acerca del regreso a las clases presenciales, en el marco del acuerdo del sindicato que, junto con la CGT, participarán de Buenos Aires Vacunate, la campaña que llevará adelante el gobierno la provincia de Buenos Aires, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

“Esta iniciativa está íntimamente ligada a esa búsqueda”, dijo en relación a la participación del gremio en la campaña de vacunación bonaerense, y afirmó que “no se puede dejar de tener en cuenta las condiciones necesarias” para la vuelta a las aulas.

LRA 12 Santo Tomé

Julio Sotelo, delegado normalizador del Partido Justicialista de Corrientes, se refirió a las próximas elecciones en la provincia, diciendo que “Corrientes necesita cambiar. Tenemos un gobierno conservador que viene a partir del golpe militar, y desde ahí han generado intervenciones y gobiernos netamente conservadores”.

LRA 4 Salta

Una queja ante la no unificación del calendario electoral en Salta, con elecciones provinciales programadas para el 4 de julio y legislativas nacionales para octubre. “Me parece que es pura conveniencia política, electoralista, barata, y además va a gastar 1000 millones de pesos que se pondrían haber ahorrado haciendo juntas las elecciones y eso es terrible en esta época”, dijo Godoy.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, firmaron un acuerdo para la ejecución de obras de infraestructura educativa que beneficiará a tres universidades nacionales con sedes en las provincias litoraleñas. “La reconstrucción del país después de la pandemia pasa por la industria y el campo, pero también por poner los recursos del Estado en la Universidad Pública”, dijo el ministro Katopodis en el marco de una visita que realizó a la ciudad de Rosario en donde firmó acuerdos para la construcción de obras de infraestructura educativa.

LRA 24 Río Grande

Detalles de la aprobación chilena a una propuesta sanitaria con el fin de exportar bovinos.

LRA 26 Resistencia

Carlos Cuevas, secretario General de UTRE-CTERA, habló sobre la posibilidad del retorno de las clases de manera presencial en el Chaco, diciendo que “hoy no podemos empezar, pero tenemos hasta el 31 de marzo para dejar en condiciones los establecimientos. Tuvimos un ciclo lectivo escolar completo donde estuvieron sin uso las escuelas y todos sabemos que las cuestiones sanitarias quedaron abandonadas por la pandemia y el aislamiento. Hay que hacer una inversión importante con la cuestión sanitaria”.

LRA 14 Santa Fe

Los objetivos del 2021 en busca de más trabajo para los santafesinos y un apartado a la decisión del Gobierno de defender los empleos durante el año pasado en plena crisis económica, social y sanitaria por el coronavirus.

LT 14 Paraná

Trabajadores autoconvocados se manifiestan en el túnel subfluvial y en otras rutas y puentes del país. La medida es en reclamo de aumentos tarifarios en fletes de granos, en tanto el presidente de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), Santiago Carlucci, remarcó que “esto es necesario, porque estamos en una situación crítica”.

Acerca de la modalidad de la medida, Carlucci dijo que “se retiene el transporte por un tiempo y luego se lo libera”, agregando que “este año comenzó con aumentos muy duros, en patentes, peajes y combustibles, lo que hace peligrar el trabajo del sector”.

LRA 6 Mendoza

Alberto Muñoz, secretario General Adjunto y miembro paritario del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), rechazó el aumento del 20% y el bono de 54 mil pesos de aumento en 12 cuotas anunciado por el gobernador mendocino Rodolfo Suárez, y reiteró que los docentes no iniciarán las clases el próximo 1° de marzo.

LRA 15 Tucumán

Repercusiones de la reunión entre la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, y autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán para la reincorporación gradual de los estudiantes a las aulas, la red de infartos a nivel nacional y la posible vuelta del practicante hospitalario.

LRA 1 Buenos Aires

El director de turismo de Tandil, Rodrigo Inza, se refirió a la temporada de verano y resaltó que hay un 70% de ocupación hotelera desde enero. En Radio país, tras enumerar los distintos atractivos turísticos de Tandil, destacó que en diciembre algunos complejos de cabañas tuvieron índices superiores a diciembre de años anteriores. Por otro lado, detalló la situación epidemiológica y subrayó que el sistema público cuenta con solo cuatro camas disponibles para pacientes con Covid-19 en todo el distrito.

LRA 27 Catamarca

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia trabaja con un plan para mejorar el trabajo de las mujeres rurales en las distintas localidades de Catamarca, denominado “Nuestras Manos”.

En relación al tema, el ingeniero Pablo Guzmán, uno de los encargados del plan, aseguró que “se trabaja en conjunto con el gobierno nacional, y a través de una de las secretarías del Ministerio. ‘Nuestras Manos’ es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, llevada adelante a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.

LU 4 Patagonia

El presidente del PJ Chubut, Carlos Linares, se expresó con dureza en torno a la propuesta de debate minero que impulsa el gobernador Mariano Arcioni, diciendo que “lo que hay que aclarar ante todo es que este gobierno no abre una mesa de diálogo. Esto es un monólogo de un gobierno que invita a los que piensan igual que ellos”.

LU 4 Patagonia

Lo confirmó Jaqueline Caminoa, presidenta de la UCR Chubut, expresando que “le agradecemos al gobernador Mariano Arcioni la invitación, pero ya tenemos marcada nuestra postura. La hemos explicitado en los medios y creemos que no es momento de este debate, que en realidad tampoco es tal”.

LRA 12 Santo Tomé

Dos cachorros de yaguareté nacieron dentro de los Esteros del Iberá, según anunció la Fundación Rewilding Argentina, destacando que se trata de la tercera camada nativa en ese ecosistema.

La coordinadora del Proyecto Iberá de la Fundación, Marisi López, se refirió al estado en el que se encuentran los ejemplares.

LRA 52 Chos Malal

Un panorama de cómo se encuentra Barrancas luego de la fuerte tormenta que afectó a más de 20 familias. Cómo fue la asistencia directa y urgente para los damnificados.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Un detalle del funcionamiento de los servicios que atraviesan la región sur y que retornaron con algunos cambios en el último mes. Cuáles son las frecuencias actuales entre Viedma-Bariloche y Jacobacci-Cipolletti.

LRA 1 Buenos Aires

El yaguareté es una especie en extinción y el biólogo Pablo Guerra formó parte de un proyecto que tenía en mente tomar medidas para revertir esta situación. Una pareja de este tipo de animales autóctonos fue reintroducida en los Esteros del Iberá y logró el nacimiento de dos cachorros. De esta forma se suman siete ejemplares, según comunicó la fundación Rewilding Argentina.

“Quedarán libres, la idea es generar una nueva población en Corrientes”, contó el especialista y, además, contó que cuentan con un collar de radio que les permite chequear las zonas por las que concurre y el área por donde se manejan.

“Hace muchos años se viene trabajando con la gente local para intentar darle valor a la especie y que lo vuelvan a tomar como algo de su cultura”, declaró Guerra.

LRA 27 Catamarca

La Ley Micaela fue promulgada en Argentina en 2018 con el objetivo de capacitar en materia de género a quienes se desempeñan en la administración pública nacional, provincial o municipal. Lamentablemente, esta iniciativa surgió luego del femicidio de Micaela García.

Néstor García, padre de Micaela, quien fue víctima de femicidio en 2018, decidió trabajar como capacitador y militante de esta ley, expresando que “cuando se promulgó, me empezaron a invitar a las marchas. Transcurrieron varios meses y en mayo o junio de 2019 accedí a la primera y segunda charla, y comenzaron a llegarme invitaciones. Empezamos a recorrer el país desde julio de 2019. Contábamos cómo era la ley, sobre todo en los lugares donde no se adherían a ella”.

LRA 6 Mendoza

Paloma se lamentó por el femicidio de Mercedes Zárate ocurrido en Ugarteche y pidió una acción rápida de la Justicia para que se esclarezca el caso.

Al respecto, Scalco señaló que “falta la presencia del Estado, y nosotros desde el Concejo Deliberante hemos presentado iniciativas, buscando generar mayor presencia del Estado en esas zonas, pero la realidad es que tanto desde el Área de Género municipal como provincial, no llegan a esas lugares”.

LRA 26 Resistencia

Oriundo de Montecarlo, Misiones, el músico Fabián Meza es uno de los integrantes del Ranking Argentino de Canciones (RAC), que se emite en todas las emisoras de Radio Nacional.

Emocionado por su participación el RAC, Fabián dijo que “empecé desde muy chico alentado por mi padre, que también es músico. Después, estudié música y en 2004 actué en el Festival de Cosquín, lo que me permitió recorrer todo el país. Tengo seis discos editados y una carrera que me dio muchas satisfacciones”.

LRA 1 Buenos Aires

“Para nosotros es un placer que nos hayan convocado para esto”, expresó el creador de atmósferas Pablo Rodino, quien estuvo encargado del sonido ambiente de la liga profesional 2020 Copa Diego Armando Maradona en el marco de los partidos disputados sin público debido a la pandemia por el coronavirus, y de cara a la final del campeonato femenino entre River y Boca este martes 19 de enero a las 19:00.

Rodino contó cómo fue el trabajo realizado para crear el sonido ambiente de estos encuentros, que se realizó a partir del registro de los cantos de las hinchadas, y otros sonidos incidentales propios de los partidos de fútbol.

LRA 21 Santiago del Estero

Un análisis de por qué Güemes de Santiago del Estero logró su primer ascenso a la segunda división del fútbol argentino que generó el festejo de cientos de hinchas en las calles de Santiago del Estero.