Trabajan en la extensión del congelamiento de alquileres y desalojos

El referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, contó en Radio País que se confirmó la extensión del decreto que dispuso el Gobierno del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos. “El oficialismo plantea que sea hasta el 28 de febrero, nosotros pedimos que sea más allá de esa fecha”, declaró.

A su vez, el especialista recordó que los contratos actualmente deben tener un plazo mínimo de tres años y que no se puede expulsar ni “pedir el cobro de la deuda” hasta que se llegue al vencimiento de la medida. “Estamos convencidos que no hay forma de solucionar el problema de la vivienda si no se tocan intereses”, expresó Muñoz.