El PJ Chubut se bajó del debate minero propuesto por el gobierno provincial

Esta mañana, el presidente del PJ Chubut Carlos Linares se expresó con dureza en torno a la propuesta de “debate minero” que impulsa el gobernador Mariano Arcioni. En diálogo con LU4 Nacional Patagonia indicó: “lo que hay que aclarar ante todo es que este gobierno no abre una mesa de diálogo, esto es un monólogo de un gobierno que invita a los que piensan igual que ellos”.

Incluso, remarcó: “los diputados del Frente Para la Victoria no fueron invitados, el el link para ingresar a la reunión solo lo recibió Carlos Eliceche, que es el único diputado del Frente de Todos que esta acompañando la minería en la provincia del Chubut”.

En este marco, expresó: “una ley como la que se esta tratando, siempre digo que es una de las leyes más importantes que va a tratar la provincia de acá a 30 años, merece otro debate. Yo insisto, lo digo siempre, fui a todos los debates mineros, en Buenos Aires, en la meseta, hay que aclararle esto a la gente porque esto entre gallos y medianoche no puede hacerse”.

Por otro lado, Linares aseguró que la comunidad de Chubut está preocupada por otros temas que están en absoluto abandono entre ellos salud y educación. “Ustedes son periodistas están en la sensación de la gente de todos los días, la gente de a pie que se levanta a trabajar todas las mañanas no lo tiene en agenda. La gente está preocupada por si van a empezar las clases, hay abandono edilicio en los colegios, hay abandono en la salud que hace un trabajo heroico. Los vecinos están preocupados por la desocupación, y en ver como van a llegar a fin de mes. La minería es importante pero esta no puede ser la única agenda del gobierno, a mí me parece que estamos equivocando el rumbo”.

Finalmente expresó: “yo me voy a sentar en las mesas serias que haya, no en las mesas de la foto. El gobierno está errando el rumbo hace rato, no escucha las voces que no le son simpáticas . Ojala el gobierno convoque a todos los partidos políticos, las ONG para ver como salimos de esta situación en la que estamos”, concluyó.