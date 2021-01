La UCR tampoco va al debate minero del gobierno de Chubut

Lo confirmó esta mañana en LU4 Nacional Patagoina Jaqueline Caminoa, presidenta de la UCR Chubut. “Le agradecemos al gobernador Mariano Arcioni la invitación pero ya tenemos marcada nuestra postura, la hemos explicitado en los medios, creemos que no es momento de este debate, que en realidad tampoco es tal. Hemos solicitado que el gobierno nos convoque para otros temas, para ver como vamos a hacer con la cuestión de la salud. Cómo vamos a hacer porque por la noche tuvimos la energía cortada, que va a pasar con el inicio de clases, etc. Creemos que sí hay temas prioritarios para los que hay que convocar a todos los sectores. Además creemos que esto no es un debate porque ya hay un proyecto presentado”, recordó.

En este sentido, Caminoa recordó que es voluntad del sector rechazar la zonificación minera en la Legislatura. “Nosotros lo hicimos explícito en varios documentos creemos que esto no es correcto. No está el gobierno en condiciones de imponer temas”.

Por otro lado, Caminoa se refirió a lo que viene en términos de definición electoral para la UCR. “La Convención se va a llevar a cabo entre febrero y marzo, veremos la forma de que sea presencial porque la conexión es muy dificultosa en la provincia. Nosotros creemos que hay que generar un acuerdo con otras fuerzas políticas además de la que ya tenemos en alianza, creemos que la oposición tiene que estar junta”.

Sin embargo, aclaró: “eso no quiere decir que no creemos que la UCR tiene que liderar las listas en futuras elecciones”, concluyó.