Diario de Radio Nacional 15/10/2021

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - TRISTAN BAUER: Sostuvo que el plan “Más Cultura Joven” reactivará al sector

LRA 21 Santiago del Estero - JULIAN DOMINGUEZ: Visitó Santiago del Estero

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO MARTINEZ: “Nuestra tarea fue volver a expandir la capacidad productiva de la TV Pública”

LRA 1 Buenos Aires - JUAN ZABALETA: Firma del convenio que convierte planes sociales en trabajo

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL GOLLAN: "El primer reclamo que aparece al recorrer las calles, es trabajo"

LRA 1 Buenos Aires - En varias localidades jujeñas: Temporal provoca evacuados y pérdidas materiales

LRA 1 Buenos Aires - ROMINA ZABALZA: Cuatro mujeres estarán a cargo de LRA 36 Radio Nacional en la Antártida

LRA 27 Catamarca - Juicios de lesa humanidad: “Se van muriendo los imputados impunes y las víctimas sin justicia”

LRA 26 Resistencia - TOMAS BENEDETTO: “Este gobierno hizo una notable reparación histórica en El Impenetrable”

LU 4 Patagonia - MARCELA CAPON: El ministro Perczyk recibió a los docentes de Chubut

LRA 7 Córdoba - HECTOR POLINO: "Tenemos que bregar para que los acuerdos de precios se cumplan"

LRA 16 LA Quiaca - Nuevas líneas de crédito: Banco Nación lanzó préstamos para realizar mejoras en las viviendas

LV 4 San Rafael - JUAN ENRIQUE: “Acá hay algunos vivos y abuso de posición dominante”

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA PIOVANO: Ratifican la efectividad y seguridad de las vacunas contra el coronavirus

LRA 16 La Quiaca - CEPAM Jujuy: Operativo de vacunación a niños y niñas de 3 años en adelante

LRA 27 Catamarca - YANINA VAZQUEZ: “Somos pocos los que nos cuidamos y eso va a tener su consecuencias”

LRA 19 Puerto Iguazú - WALTER FELDMAN: “La reapertura de frontera favorecerá comercialmente a Misiones”

LRA 13 Bahía Blanca - NICOLAS KREPLAK: “En ningún lugar del mundo hubo una caída de 20 semanas seguidas”

LRA 26 Resistencia - JUAN JOSE BERGIA: “La oposición se maneja con mala fe y alimenta la grieta política”

LT 14 Paraná - Unión Industrial de Entre Ríos: Bordet destacó el ordenamiento fiscal en la Jornada de la Industria

LRA 22 Jujuy - Conflicto en el ex Banco de Desarrollo: "El gobierno de Morales lo que tiene que hacer es cumplir con la justicia"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Debatecitos y debates de fondo"

LRA 5 Rosario - ALEJANDRA MATTHEUS: Lanzan una marca de alfajores rosarinos para turistas

LT 14 Paraná - El otro campo: La Mesa Agroalimentaria destaca la reactivación del monotributo social

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - ANIBAL CHAPARRO: "En la provincia no recibimos notificación sobre congelamiento de precios"

LRA 1 Buenos Aires - CRISTIAN GIRARD: Eximición del Impuesto Inmobiliario a hoteles, hospedajes y campings

LRA 29 San Luis - PEDRO BUSSETTI: En 9 meses de 2021 los precios al consumidor crecieron un 37%

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, remarcó la importancia del Plan Más Cultura, el programa destinado a promover el consumo en esta actividad entre adolescentes y jóvenes de entre 18 y 24 años con problemas económicos. Se pueden inscribir y recibir un bono de $5.000 para invertir en el sector.

“Esta iniciativa viene a inyectar fondos a la cultura de una manera muy hermosa; serán un millón y medio de jóvenes y tendrán este fondo de $5 mil para ir al cine, teatro y más. Incluimos a este sector y reactivamos la cultura que fue vulnerada por la pandemia”, declaró el funcionario nacional.

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, firmaron el Convenio que crea oficialmente el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología (SICIyT) de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la TV Pública celebró los 70 años de la primera transmisión del canal, que fue un miércoles 17 de octubre de 1951 y adelantó cuáles serán los proyectos que formarán parte de los festejos. “Mi vida y la televisión son inseparables, desde que nací estuve vinculado con este medio. Mi viejo viajaba y laburaba en la de los ’80. Yo salía del colegio e iba al canal a ver titanes en el ring”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la firma del convenio de reconversión de planes sociales por trabajo con representantas de cámaras empresarias y sindicatos del sector gastronómicos y hoteleros, el ministro de Desarrollo Social, expresó que “es muy importante lo que hicimos, ya que venimos de una planificación constante con distintos sectores del trabajo para poder acoplar el Plan Potenciar Trabajo”.

“El acuerdo es de mucha importancia para la creación de empleo genuino y la recuperación del sector”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

El médico sanitarista y candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires opinó sobre los debates televisivos, la oposición, el rol de los medios hegemónicos de comunicación; y las demandas de la población, de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

En ese sentido, consideró que "las PASO se dieron en un contexto extraño que produjo múltiples circunstancias".

"Estamos removiendo un montón de cuestiones a partir de la mejora de la situación epidemiológica. Y también hemos aprendido y entendido un mensaje claro de que hay un sector de la sociedad, que después de 4 años del desastre macrista y de Vidal en la provincia, nos toma una pandemia, y nos están dando un mensaje claro de que necesitan ir más rápido en la atención de sus necesidades", sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

Un temporal de viento, lluvia y granizo azotó a varias localidades del este y sur en la provincia de Jujuy. El periodista de Radio Nacional Jujuy Daniel Reynoso señaló que unas 20 familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de árboles, postes de luz y voladura de techos de chapa. En tanto, subrayó que solo se registraron daños materiales las localidades de Santa Clara, Rodeito, Arroyo Colorado, San Juan de Dios, El Acheral y Lobatón.

LRA 1 Buenos Aires

Romina Zabalza es una de las tres productoras que junto a una operadora técnica conforman el equipo que se hará cargo en 2022 del aire de LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que funciona en la Antártida Argentina y que transmite desde la Base Esperanza, en 15476 kHz banda de 19 metros en onda corta y 97.6 MHz FM.

Romina contó que es odontóloga, oriunda de Tucumán, que pertenece a la Armada y que viajará en febrero próximo junto a su familia a la Base Esperanza, para integrar los equipos de trabajo del 2022.

Junto a las productoras María Rodríguez, Claudia Albarracín y la operadora técnica Mariela Churquina, se encuentra realizando las capacitaciones correspondientes para asumir la tarea durante el verano y por todo el próximo año.

LRA 27 Catamarca

“Los juicios de lesa humanidad se están llevando a cabo desde 2007 en todo el país. Nosotros, desde la Coordinación de Asistencia a Víctimas y Testigos, acompañamos todos esos procesos. Lo que se está buscando es que se aceleren estos juicios en virtud de la impunidad biológica, porque los imputados son grandes y se van muriendo impunes, y también se mueren las victimas sin justicia”, comentó la integrante de la Coordinación de Asistencia a Víctimas y Testigos de la Secretaria de Derechos Humanos, Claudia Lencina.

LRA 26 Resistencia

"Vemos a la comunidad de nuestra zona que está muy entusiasmada de revertir los resultados de las PASO. Para eso estamos trabajando con el gobierno provincial y referentes de diferentes localidades. Lo que pasó obedece a muchos factores, y se dieron resultados disímiles. En algunos lugares ganamos bien, en otros ajustados y también perdimos, especialmente en lugares de mayor concentración poblacional”, dijo el candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, Tomás Benedetto.

LU 4 Patagonia

La secretaria de Finanzas de ATECH, Marcela Capón, se refirió a la reunión mantenida con el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y puso en valor el conocimiento que tenía el funcionario respecto a la situación de Chubut, señalando: "Es el primer ministro que asume el compromiso y la responsabilidad de encontrar una solución. Esto nos da esperanzas de una respuesta, porque entendió la urgencia del reclamo".

LRA 7 Córdoba

La suba en el valor de los alimentos y la decisión del gobierno nacional de activar medidas para retrotraer precios al 1° de octubre a través de una mesa de diálogo, obtuvo respaldo de parte de las organizaciones de consumidores y optimismo en el sector supermercadista.

"Me parece que congelar precios es una buena medida. Tenemos que bregar para que los acuerdos se cumplan y las empresas no encuentren los vericuetos para no hacerlo", señaló el representante de la Asociación Consumidores Libres, Héctor Polino.

LRA 16 LA Quiaca

El gerente del Banco Nación, Ricardo Vargas, indicó: “El Banco Nación acaba de lanzar una línea de préstamos para lo que es ampliación, refacción o terminación de viviendas. Esta línea de crédito es para todo el público en general, la cual permite una financiación de hasta 2.000.000 de pesos, con un plazo de devolución de diez años. Es para aquellas personas que a lo mejor agrandaron la familia y necesitan hacer una o dos habitaciones más o para aquellas personas que poseen una vivienda y está a medio terminar”.

LV 4 San Rafael

Lo expresó el periodista y especialista en Economía, Juan Enrique, respecto al índice de inflación, el cual en septiembre fue del 3,5%, y luego agregó: “Algunos empresarios, lejos de producir más, prefieren elevar los precios para ganar guita. De hecho, se nota en los balances”.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, convalidó la importancia del proceso de inmunización puesto en marcha, con la utilización de vacunas que fueron autorizadas y se han ido aplicando en Argentina y todo el mundo, en el marco del contexto de emergencia generado por la pandemia que comenzó en marzo de 2020.

De esta manera, la especialista buscó clarificar las declaraciones antivacuna de Javier Milei, candidato a diputado nacional por CABA de Libertad Avanza, durante el debate televisivo celebrado el miércoles.

La especialista consideró “gravísimo” los conceptos erróneos esgrimidos por el postulante “porque tuvo pantalla nacional” y explicó las fases cumplimentadas por todas las vacunas que han sido aplicadas a cientos de millones de personas sin advertirse efectos adversos.

LRA 16 La Quiaca

Alejandra Cruz, referente del CEPAM Jujuy, expresó: “Empezamos a vacunar con Sinopharm a los niños de 3 a 11 años con comorbilidades. Hay mucha concurrencia, y no tan solo en capital se está aplicando la vacuna, sino también en el interior. Por otra parte, tenemos personal de rastrillaje que va a vacunar a los niños”.

LRA 27 Catamarca

“Habíamos decidido empezar con el parte médico semanal, porque teníamos pocas cifras de contagios. Considero a modo personal que eso, sumado a la cantidad de eventos que hubo y a que hemos empezado a relacionarnos un poco más, colaboró para que sigamos con el relajo del cuidado. Somos pocos ya los que nos cuidamos literalmente, y eso va a tener su consecuencia”, dijo la médica cardióloga integrante del COE, Yanina Vázquez.

LRA 19 Puerto Iguazú

Mientras se esperan novedades para la inminente habilitación de los pasos fronterizos entre Posadas - Encarnación (Paraguay) y Bernardo de Irigoyen - Dionisio Cerqueira (Brasil), desde el sector comercial auguran aumento de ventas. "En marzo se cerraron las puertas y fue un golpe porque veníamos de años con una marcha lenta en ventas", señaló.

LRA 13 Bahía Blanca

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak destacó que la “campaña de vacunación (contra el covid) fue muy exitosa. En ningún lugar del mundo se vio una caída de 20 semanas seguidas en los casos como tuvimos acá. Fue una estrategia acertada”.

El funcionario provincial estuvo en Bahía Blanca visitando el Hospital Penna en una recorrida por la región que también abarcó a la ciudad de Monte Hermoso.

Agregó que “en la provincia tenemos menos del 1 % de contagio con la cepa Delta, es muy baja y tiene que ver con un trabajo de control que se hizo en las fronteras”.

LRA 26 Resistencia

“Muchas veces pensamos que todos debemos obrar de buena fe, pero eso no pasa con la oposición del Chaco. Veníamos insistiendo que todos los municipios de la provincia deben manejar, gestionar y ocuparse de espacios públicos, pero eso no lo entiende la oposición, la cual se manifiesta con fanatismo y alimenta la grieta”, dijo el diputado Juan José Bergia al referirse a la sesión en la Cámara de Diputados que se produjo luego de más de tres meses sin sesionar por la falta de quórum que generó por la oposición.

LT 14 Paraná

"Dejaremos a quien nos preceda no sólo una provincia ordenada desde el punto de vista fiscal y financiero, sino también previsible para honrar el cumplimiento de la deuda", aseguró el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en la Jornada de la Industria organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

LRA 22 Jujuy

Oscar Alvarez, interventor de la Asociación Bancaria en Jujuy, se mostró complacido por la decisión del juzgado de Trabajo que hizo lugar a la medida cautelar planteada desde el gremio.

Al respecto, el dirigente sindical señaló: "Tuvimos un fallo a nivel nacional en el juzgado Laboral donde dice que no pueden vulnerarse los derechos de los trabajadores”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario reflexionó sobre el debate televisivo entre postulantes a diputadas y diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires; advirtió que deberían tener un “marco más democrático y plural” y lamentó la falta de propuestas, de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

LRA 5 Rosario

La funcionaria se refirió al nuevo producto que presentó la entidad para que los y las visitantes se lleven de la ciudad. “Los nuevos alfajores Muy Rosario son una bomba y no pueden faltar en tu viaje”, comentó Mattheus.

LT 14 Paraná

Juan Manuel Rossi, presidente de Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), se refirió a la reunión mantenida con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, donde se abordaron una serie de demandas que el sector de la agricultura familiar y campesina sostiene desde hace varios años.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El funcionario aseguró que el Gobierno Nacional no dio oficialmente ninguna información a Tierra del Fuego sobre los alcances del nuevo plan de congelamiento de 1247 productos de consumo masivo que regirá hasta el próximo 7 de enero.

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de ARBA destacó que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires eximirá del pago del impuesto Inmobiliario a más de 7.500 hoteles, hospedajes, campings y alojamientos, con el objetivo de reactivar el sector del turismo. Cristian Girard explicó que será mediante un proyecto de ley que se elevará próximamente a la Legislatura y subrayó: "Es importante atender al sector turístico en general, porque vienen de dos años muy duros y todavía no logró reactivarse producto de la pandemia".

LRA 29 San Luis

En Conexión Nacional entrevistamos Pedro Bussetti titular de la ONG "Defensa de Usuarios y Consumidores" (DEUCO).

Un informe elaborado por la ONG confirma que en los últimos 9 meses los precios al consumidor crecieron 37% sin embargo hubo alimentos que tuvieron aumentos superiores.

LRA 10 Ushuaia

La agrupación intersindical “Movimiento Obrero Organizado” entregó hoy un documento en Presidencia de la Nación para pedir que se prorrogue la Ley 19.640, conocida como subrégimen. “Pedimos que sea por tiempo indeterminado el cruce por Aguas Argentinas y la frecuencia de los vuelos”. El documento lleva la firma del gobernador Gustavo Melella y los intendentes Vuoto, Pérez y Harrington.

LRA 7 Córdoba

Ilda Bustos, secretaria General de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa y referente de la CGT Regional Córdoba, señaló que el movimiento obrero tiene que dar una respuesta “contundente” a las propuestas de reforma laboral que intentan instalar algunos espacios políticos de la oposición.

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche dialogó con la diputada nacional del Frente de Todos, Mónica Macha, quien presentó un proyecto de ley para incentivar la producción pública de misoprostol y mifepristona para garantizar el acceso a la ley 27.610. Contó que la iniciativa surgió de Magui Fernández Valdez, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, integrante del Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio) y secretaria general de Nuevo Encuentro CABA.

Macha explicó los alcances del proyecto que pretende fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico de dichas drogas, elaborar informes semestrales sobre el impacto de la producción pública y establecer precios de referencia para hacer frente a los únicos dos laboratorios privados que producen como BETA y Domínguez. Además, contempla la necesidad de asignar una partida presupuestaria especial para los laboratorios inscritos en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que produzcan, entre otras.

LRA 25 Tartagal

Tras una intensa búsqueda, llevada a cabo desde septiembre por la policía a nivel nacional e internacional, Roberto Carlos Rejas fue recapturado este jueves por la policía de Salta en Coronel Moldes. Rejas se encontraba prófugo, luego de escapar del cuartel de Bomberos de Tucumán, tras ser condenado por el femicidio de Milagros Avellaneda y el crimen de su hijo Benicio.

LRA 4 Salta

El ex guardiacárcel Rejas fue condenado a prisión perpetua por el crimen de su ex pareja y el hijo de ambos en el año 2016. Por decisión del tribunal, fue alojado en un cuartel de bomberos mientras se resolvía su traslado a un penal de máxima seguridad del que se fugó. Fue capturado y esperan el pedido de traslado de la Justicia tucumana.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

La familia de Milagros Avellaneda, la mujer asesinada por el guardicárcel prófugo pidió que se lo traslade a Tucumán para ser juzgado. “He cumplido con todos los cometidos desde que asumí en la causa”, admitió la abogada.

LRA 29 San Luis

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural que tiene como objetivo el reconocimiento del papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. “Pudimos escuchar a los dirigentes, cultivar el intelecto y disfrutar de todos los productos de las ferias campesinas”, señaló Grande.

AREA DE DISCAPACIDAD

Desde 1980, cada 15 de octubre se conmemora este día instituido por organizaciones e instituciones que constituyeron la Unión Mundial de Ciegos, quienes destacaron la importancia de establecer una fecha que hiciera alusión a este elemento como símbolo de independencia, igualdad de oportunidades e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

LRA 18 Río Turbio

El presidente del Partido Justicialista de Río Turbio convocó a los afiliados a la vigilia en conmemoración al Día de la Lealtad, que se llevará a cabo mañana sábado a las 23hs a la espera del próximo 17 de octubre. “Invitamos a todos los compañeros y afiliados a participar”, señaló Tuyaré.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria contó en el espacio habitual del organismo sobre el Programa de fortalecimiento a centros de día y la tarea que realizan en el territorio.

LRA 9 Esquel

El secretario de Bosques, Rodrigo Rovetta, se refirió a los trabajos de cara a la temporada de alto riesgo de incendios forestales, señalando que participaron de una reunión del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, además de diagramar líneas de trabajo a nivel nacional, donde hablaron sobre las previsiones climáticas, a las cuales definió como preocupantes.

Luego, Rovetta advirtió que la sequía del invierno, la habitual falta de lluvias en el verano, sumando a que se prevén temperaturas más elevadas de lo normal, generan una combinación alarmante.

LT 12 Paso de los Libres

El responsable de la Delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Migraciones, Ataliva Laprovitta, se refirió a la apertura gradual de pasos terrestres y aéreos en la provincia y la región, y luego señaló que restan cumplimentar requisitos por parte del gobierno de Corrientes para la habilitación de corredores seguros de ingreso.

LRA 16 La Quiaca

El delegado en Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, Carlos de Aparici, habló sobre el paso internacional, manifestando: “El tránsito se está cumpliendo en forma regular y la gente ha entendido el mensaje”.

LRA 12 Santo Tomé

La delegada del INADI Corrientes, Sabina Bacalini, manifestó: “El Instituto rememora la fecha del 12 de octubre como el Día del Respecto a la Diversidad Cultural porque la entidad viene a poner blanco sobre negro, reivindicando un hecho histórico, el cual fue reconocido como un genocidio a partir de la conquista”.

LT 14 Paraná

En Paraná, se hizo la entrega a las primeras 25 beneficiarias de esta nueva jubilación en reconocimiento por tareas de cuidado. Este beneficio corresponde a la ampliación de derechos a las madres que se han dedicado a los cuidados de sus hijos, en tanto Claudio Ledesma, titular de la UGL PAMI Paraná, manifestó: “Este es el comienzo de una historia enorme en lo que hace al reconocimiento de derechos a nuestros jubilados y pensionados”.

LT 12 Paso de los Libres

El titular de la ANSES en Corrientes, Cristian Zulli, comentó que gracias a las medidas que ha tomado el gobierno nacional se han jubilado miles de madres correntinas con el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado de mujeres con hijos en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los años de aportes necesarios.

LRA 52 Chos Malal

Durante el mes de octubre se lleva adelante la campaña de concientización en la lucha contra el Cáncer de Mama. Fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como Octubre Rosa. "El cáncer detectado a tiempo tiene cura, por eso son tan importantes los controles", enfatizó Juri.

LRA 53 San Martín de los Andes

El productor se refirió al espacio del Programa Agroalimentario de Neuquén sobre agroecología y explicó las principales características de la actividad. También compartió consejos para días de mucha amplitud térmica.

LRA 2 Viedma

La delegada zonal se refirió al regreso de los comedores escolares, que desde el lunes 18 de octubre vuelven a funcionar luego de más de un año y medio de pandemia. Explicó cómo será el funcionamiento para mantener las medidas de seguridad.

LU 23 Lago Argentino

La radio pública nacional participará de la Feria Provincial del Libro, que en esta edición tendrá una modalidad mixta con actividades presenciales y virtuales. Como en el 2020, Radio Nacional tendrá su espacio que estará dedicado a la memoria de Osvaldo Bayer y su trabajo de investigación sobre la masacre a los obreros rurales en 1921.

LRA 26 Resistencia

“Estoy abocado plenamente a la gestión, y en lo referido a los viajes de algunos cursos de escuelas secundarias estamos tratando de ayudar, de dar una mano a los sectores que no tienen la posibilidad de viajar. Quiero hacer conocer aspectos de la educación que muchas veces no están visibilizados, porque hay muchísima gente que está trabajando y queremos que eso se sepa”, afirmó el ministro de Educación chaqueño, Aldo Lineras.

LT 11 Concepción del Uruguay

Enrique Cresto, administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos de Entre Ríos, destacó en su visita a Concepción del Uruguay la creación de puestos de trabajo a través de las obras que el organismo desarrolla en la provincia.

LRA 26 Resistencia

“Somos más de 40 agrupaciones y nos ocupamos de temas que están ocultos como el de la mal llamada Hidrovía, a la que se le prorrogó su administración. Esto es una reprivatización, y sostenemos que debe estar en manos del Estado. Por ahí sale el 50% de la cantidad de proteínas que necesita el mundo, y también los puertos están privatizados, los cuales son más de 50 que están manejados por empresas internacionales. Todo eso es producto de las políticas neoliberales aplicadas en los últimos 20 años”, indicó el referente del Frente Soberanía Nacional, Koli Bader.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Toda persona de más de 85 años que perciba un haber mínimo previsional será incorporada al Programa Alimentario Probienestar. María Eva D’Urzo, titular de PAMI Chubut, afirmó que el beneficio alcanzará a unos 5.800 afiliados en la provincia, y luego aclaró que no hace falta ningún trámite adjunto para recibir el beneficio, debido a que el bono será depositado en las cuentas de los jubilados y jubiladas.

LRA 1 Buenos Aires

La “Manka Fiesta” o “Fiesta de las ollas”, en la que convergen las tradiciones del altiplano andino y que pretende conservar la práctica ancestral del trueque, será reeditada desde este fin de semana en la ciudad de La Quiaca, que vuelve a convertirse en escenario de encuentro intercultural convocando a feriantes de toda la Puna jujeña y de Villazón (Bolivia). Al respecto, se refirió el intendente de La Quiaca, Blas Gallardo, quien además dio detalles de las distintas acciones que se desarrollan en esa localidad.

El programa de la celebración, cuyo eje es el intercambio y trueque de productos artesanales, agrícolas y ganaderos, comprenderá cuatro jornadas entre este fin de semana y el próximo, durante las cuales se espera una amplia llegada de visitantes a la ciudad.

LRA 3 Santa Rosa

El secretario de Cultura y Educación Santa Rosa, Pablo Ferrero, se refirió a la Fiesta Nacional de Teatro en Santa Rosa, la cual está programada para la semana del 23 al 30 de octubre, diciendo: "Hoy en día está suspendida, y seguimos en riesgo de que no se realice. Han privado de trabajo al sector y es una locura porque lleva 18 meses que no trabaja", indicó Ferrero.

En la sesión del Concejo Deliberante, el oficialismo no alcanzó la mayoría para aprobarle al intendente Luciano Di Nápoli la contratación directa de los servicios de hotelería y traslado para las distintas comitivas que arribarán a la ciudad.

LRA 1 Buenos Aires

“Hay una pandemia en el mundo que es la del suicidio. Estuvo bastante fortalecida durante la pandemia del covid y pega muy fuerte en las identidades trans”, comentó el periodista acerca de la reciente muerte de la hija David Lebón, Tayda.

Por otra parte, habló de su actualidad laboral, realizando podcasts temáticos y trabajando en la radio.

“Pudimos montar, pese a la pandemia del covid, las 4 funciones que habíamos planeado”, manifestó Torchia sobre la obra en la que trabajó, Theodora, y agregó “a la misma le sumamos una teología que circula en todo el mundo, una disidencia iniciada por una argentina en los años 80. Esa recreación irritó mucho a la iglesia, la cual realizó un ataque en contra de nosotros”.

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo Gómez Castañón, conversó con Víctor Hugo Giménez, integrante de la legendaria agrupación Los 4 de Córdoba, quien nos comentó su historia con el grupo desde el momento de su formación.

LV 8 Libertador

Felipe Pigna habló sobre sus últimos trabajos, y puntualmente se refirió al vínculo que tuvo con Quino, el padre de Mafalda, diciendo “Fue una relación hermosa que comenzó cuando nos mudamos con mi familia y me encontré a Quino en el ascensor. Era mi ídolo, se lo dije y me invitó a ver cómo dibujaba. El venía a mi casa a comer con Alicia, y a veces yo iba a merendar a la suya, y también me acompañaba a la escuela. Fue un momento luminoso de mi vida”.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El funcionario explicó que este año la Feria del Libro será de modalidad combinada entre virtualidad y presencialidad. "El acercamiento con otros lugares que solo permite la virtualidad, hay que mantenerla", afirmó Canto. Con obras de teatro, talleres, espectáculos musicales y charlas.

LRA 24 Río Grande

Cada 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, jornada cuyo objetivo consiste en concientizar sobre la importancia de este elemento esencial para la orientación y movilidad de las personas no videntes a fin de construir un mundo más inclusivo e igualitario. Melisa Ramírez es una joven no vidente de Río Grande que, entre otras actividades, practica boxeo.

LRA 1 Buenos Aires

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo presentó la “Campaña Federal por un Deporte Libre de Discriminación y Violencias” cuyo objetivo es la prevención y erradicación de la discriminación y la violencia en dicho ámbito. Walter Soriano, titular del Inadi en Jujuy contó cómo se implementó la iniciativa.

“El deporte tiene amplias desigualdades en diferentes sectores. En ese sentido avanzamos en la provincia y trabajamos con instituciones para llevar adelante la campaña anunciada”, dijo y sostuvo que busca lograr la igualdad de oportunidades.

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado argentino superó esta noche a Perú por 1 a 0 como local, en uno de los encuentros correspondientes a la 12da. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El camino lo abrió Lautaro Martínez (42m. PT), de cabeza, mostrando su capacidad goleadora, que lo tiene como máximo anotador de la era Lionel Scaloni.

Además, en total lleva 17 gritos en 33 juegos, un promedio de uno cada dos partidos (0,51). Esos números llevan a la ilusión porque son similares a los de Hernán Crespo (0,55) en 64; y por encima Sergio Agüero (0,43) en 97 y de Higuaín (0,41) en 75. El único lejano es Gabriel Batistuta (0,73) en 77.

Perú no aprovechó la más claras, en los pies de Yoshimar Yotún (19m. ST) y falló su penal, que pegó en el ángulo izquierdo.

El conjunto argentino suma 25 puntos, a la espera de la resolución del suspendido clásico con Brasil, que la FIFA se lo daría por ganado en las próximas semanas, según confían en la AFA. Con este triunfo estiró a 25 partidos el invicto.

