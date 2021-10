Presente, pasado y futuro, entre Borges, Gardel, Quino y San Martín

DESCARGAR

Para dialogar sobre sus últimos trabajos participó del programa Muchas Gracias el historiador Felipe Pigna. Luego de comentar su presentación el 17 de octubre, Pigna se refirió a la relación que tuvo con el padre de Mafalda: “una relación hermosa que comenzó cuando nos mudamos con mi familia y me encontré a Quino en el ascensor. Mi ídolo, se lo dije y me invitó a ver cómo dibujaba. El venía a mi casa a comer con Alicia a veces yo iba a merendar a su casa, me acompañaba a la escuela...luego nos comunicábamos por carta cuando yo me mudé. Fue un momento luminoso de mi vida”, comentó Pigna.

También se expresó sobre la vinculación que tuvo con Jorge Luis Borges.

Luego comentó su opinión respecto de las personas que inhabilitan el diálogo asegurando que por ser protagonistas de un momento histórico nadie más puede opinar al respecto.

Por otra parte, Pigna se refirió a lo que se planteó en nuestro país con la pandemia como momento histórico “estuve anotando mucho. Apareció una producción importante de debates sobre cómo salíamos de la pandemia”.

A la hora de comentar en qué está trabajando actualmente, Pigna comentó que está escribiendo sobre los nombres de las calles y aseguró que “hay muchos nombres de militares y pocos de mujeres”.

También comentó que está siguiendo con mucho interés y mucha ansiedad el proceso político que se está viviendo en Chile.