“En el Chaco hay una educación profunda que hay que conocerla”

“Estoy abocado plenamente a la gestión y en lo referido a viajes de algunos cursos de escuelas secundarias estamos tratando de ayudar, de dar una mano a sectores que no tienen la posibilidad de

viajar, no se está pensando en subsidiar a todos los colegios para que puedan hacerlo. Es algo específico, muy bien determinado, es eso. No se trata de turismo estudiantil a Bariloche o Córdoba.

Conozco muy bien al gobernador y el Chaco sabe de su impulso de gestionar los problemas en forma inmediata. Respecto al presupuesto del 2022, lo recibí de la gestión anterior en el Ministerio

y lo estamos analizando para ver si es necesario incluir algún aspecto. Estamos viendo el tema de traslados de algunas localidades a otras, el de la capacitación, la infraestructura para que cuando

arranquemos el año que viene tengamos un panorama claro y preciso. Quiero hacer conocer aspectos de la Educación que muchas veces no están visibilizados, y hay muchísima gente que está

trabajando, y queremos que la gente lo sepa”, afirmó el funcionario.

