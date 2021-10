Alivio, es la sensación de Silvia Furque, la abogada de la familia de Milagros Avellaneda, luego de que se confirmó la captura del exguardia cárcel Roberto Rejas, quien estuvo 17 días prófugo tras ser condenado a prisión perpetua por el femicidio de su expareja y el crimen de su hijo Benicio. “He cumplido con todos los cometidos desde que asumí en la causa. Primero tenía el fin de tratar de encontrar los cuerpos por lo que he tomado una misión casi personal en la búsqueda y me trasladé a distintos lugares y después acompañada por una excelente Fiscalía de la fiscal Reuter, con todas las medidas que se han hecho. Después tratar de conseguir pruebas que demuestren que Rejas era el culpable, ir a un juicio y convencer a los jueces que Rejas era culpable, recordemos que no estaban los cuerpos y no teníamos ADN y después de conseguir la condena, que creí que ya estaba todo bien, que Milagros descansa en paz y Amalia puede terminar de hacer su duelo, a los cinco días se escapa. Pensé que la búsqueda de Rejas iba a llevar más tiempo”, admitió la abogada.

