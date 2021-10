Koli Bader: “La gente debe saber la importancia de la mal llamada hidrovía”

“Somos más de 40 agrupaciones y nos ocupamos de temas que están ocultos como el de la mal llamada hidrovía, y el año pasado se prorrogó su administración. Esto es una reprivatización y sostenemos que debe estar en manos del Estado. Por ahí sale el 50% de la cantidad de proteinas que necesita el mundo, también los puertos están privatizados, son más de 50, que están manejados por empresas internacionales, y todo eso es producto de las políticas neoliberales aplicadas en los últimos 20 años. No sabemos lo que sale, pero tampoco lo que entra a nuestro país. El 30% del trigo sale sin pagar retenciones y eso repercute en su precio. Si queremos vender en Bs. As un producto que se produce en Tierra del Fuego, el barco que lo transporta primero debe ir a Montevideo y desde ahí al de Bs As, es increíble. Nuestra acción más importante es el de la divulgación, la visibilización de este tema y es muy difícil hacer entender a la gente que este tema influye en su vida cotidiana”, aseguró el integrante del Frente por la Soberanía Nacional.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA- Lunes a viernes de 7 a 9

SILVIA VILLAVICENCIO