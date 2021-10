"El gobierno de Morales lo que tiene que hacer es cumplir con la justicia".

DESCARGAR

Oscar Alvarez, interventor de la Asociación Bancaria en Jujuy, se mostró complacido por la decisión del juzgado de trabajo, que hizo lugar a la medida cautelar planteada desde el gremio. Al respecto el dirigente sindical señaló: "Ayer tuvimos un fallo a nivel nacional en el juzgado laboral donde dice que no pueden vulnerarse los derechos de los trabajadores. Es decir que la ley 6234 -aprobada por la Legislatura jujeña-, no corresponde. Esto lo dice el juzgado nacional de primera instancia. Primero, no es un fallo solamente para los trabajadores bancarios, es un mensaje a toda la sociedad en Jujuy. Donde se está diciendo que la farsa de armar otra empresa, otra entidad para bajar los sueldos de los trabajadores, no se puede hacer. El gobierno de Morales lo que tiene que hacer ahora, es lo que siempre dice –y que no sé si lo está haciendo-, cumplir con la justicia. La justicia le da tres días para poner las cosas en condiciones".

