Diario de Radio Nacional 14/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente exhortó a “encender la máquina del turismo”

LT 12 Paso de los Libres – JORGE FERRARESI: “Venimos a cambiar la historia de la falta de casas en Corrientes”

LRA 1 Buenos Aires – Este fin de semana: Argentina superará los 10 millones de personas con esquema completo

LRA 1 Buenos Aires – JUAN CABANDIE: “La agenda ambiental es una agenda económica”

LRA 27 Catamarca – LUIS BASTERRA: “Soy parte de un proyecto que está poniendo a la Argentina de pie”

LRA 1 Buenos Aires – Suman 2.510 lotes: El Procrear abrió nueva inscripción para adquirir lotes con servicios

LT 14 Paraná – Las consecuencias de la bajante: Los incendios en productores isleños

LRA 26 Resistencia – Presentación del “Plan de Salud 2030”: “La pandemia es una oportunidad para transformar el sistema de Salud”

LRA 9 Esquel – JUAN PABLO ACOSTA: Impulsan la creación del nodo soberano en Esquel “UTT-No a la Mina”

LRA 9 Esquel – Obtener el carnet es fundamental para el sector: Asisten en Esquel a interesados para anotarse en el REPROCANN

LRA 1 Buenos Aires – JAVIERA RULLI: El funcionamiento de una granja agroecológica

LRA 27 Catamarca – CLAUDIO MARTINEZ: “La ganadora de ‘Relatoras Argentinas’ relatará la Liga femenina”

LRA 1 Buenos Aires – Reportaron 6.183 casos: 121 muertes en las últimas 24 horas

LRA 27 Catamarca – Situación epidemiológica: Hace 48 horas no se lamentan fallecidos por COVID en Catamarca

LRA 6 Mendoza – Para aplicar este fin de semana: Mendoza recibió 26 mil dosis de Sputnik V



LT 14 Paraná – Turismo en Entre Ríos: 70% de reservas para el fin de semana largo

LRA 11 Comodoro Rivadavia – Requisitos de los préstamos anunciados por el gobierno: Créditos a tasa cero para monotributistas

LT 14 Paraná – Incentivos turísticos: Relanzarán la segunda edición del programa Previaje

LT 14 Paraná – Equipo de 21 profesionales: Un joven vialense creó un robot que pisará la luna

LRA 7 Córdoba – ANA MORILLO: “Córdoba sigue atendiendo las interrupciones del embarazo”

LRA 1 Buenos Aires – RICARDO MOLLO: La historia de Divididos y reflexiones sobre el presente

LRA 1 Buenos Aires – QUIQUE PESOA, “Estudio país”: Visitamos San Miguel de Tucumán

LRA 42 Gualeguaychú – TAMARA SMERLING: “Paka Paka entiende a las infancias como sujetos de derecho”

LRA 27 Catamarca – 20º edición de Pido la Palabra: Radio Nacional festejó el Día de la niñez

LRA 1 Buenos Aires – DUBATTI-VILLAFAÑE: Mónica Raiola, entre el teatro y la plástica

LRA 26 Resistencia – Canal Paka Paka: Contenidos para la construcción de una sociedad inclusiva

LRA 26 Resistencia – ENZO ORDEIG: “Tenemos que sentarnos en el suelo y volver a jugar con nuestros niños”

LRA 7 Córdoba – LUIS GUREVICH: “El primer tema que compusimos con León fue Todos los días un poco”

LRA 7 Córdoba – WILLY QUIROGA, pionero del rock: “El músico desea salir y tocar y la gente desea ver a su banda favorita”

LT 14 Paraná – Homenaje a las infancias: En la radio de las argentinitas y los argentinos

LRA 1 Buenos Aires – ARIEL ARDIT: “Uno necesita los aplausos”

LRA 1 Buenos Aires: CARLOS CASZELY: “Empecé mi preparación para el retiro dos años antes”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández llamó hoy a “encender la máquina de volver a confiar en el turismo después de un tiempo que nos privó de muchas cosas”, en el marco de la pandemia de coronavirus, y destacó que con los destinos argentinos el país “tiene tanto para ofertar”.

“Estoy aquí para ayudarlos, para volver a poner de pie el turismo en la Argentina”, dijo el mandatario a los representantes de las cámaras empresariales presentes en el acto -que se desarrolló en el hotel que se encuentra dentro del Parque Nacional- y a los ministros del área de todo el país que participaron de manera virtual.

En su discurso, el mandatario dijo que la gastronomía y la hotelería, fueron “las dos actividades más dañadas, las grandes víctimas, por la pandemia” de coronavirus y destacó la vuelta del programa Previaje, que fue “muy exitoso en el verano pasado”.

LT 12 Paso de los Libres

Ferraresi destacó que si bien en Corrientes hay índices más altos del déficit de viviendas que en el resto del país, con el Gobierno Nacional “vinimos a cambiar esa historia”.

En el predio Procrear de Santa Catalina, en la ciudad de Corrientes, Ferraresi entregó viviendas a familias que accedieron a casas en ese predio durante los últimos sorteos. Luego, el Ministro firmó un convenio institucional para el desarrollo de proyectos urbanísticos, viviendas y lotes con 20 Intendentes de Corrientes, y con 15 sindicatos y organizaciones sociales rubricó la puesta en práctica de trabajos en predios para el desarrollo de infraestructura social.

LRA 1 Buenos Aires

Un total de 1.147.000 dosis de los componentes 1 y 2 de Sputnik V, producidas en Argentina por Laboratorios Richmond, llegarán entre hoy y mañana a las 24 jurisdicciones del país para avanzar en la aplicación de los esquemas de vacunación, según el Plan Estratégico que el Gobierno lleva adelante para combatir el coronavirus COVID-19 en todo el territorio. De ese total de inoculaciones, 994.500 dosis corresponden al componente 1, mientras que 152.500 son componente 2.

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Glezer y Sebastian Premici se comunicaron con el ministro de ambiente y desarrollo sostenible, Juan Cabandie para hablar acerca del impacto económico de la agenda ambiental y el cambio climático, con relación al informe presentado por la ONU

Al respecto indica que cuando hablamos de los objetivos planteados de cara al 2030 estamos hablando de adaptación, mitigación y como nos adaptamos en términos productivos y de la vida cotidiana ya que todo esto tiene una ecuación económica.

LRA 27 Catamarca

Desde la provincia de Catamarca, el ministro de Agricultura de la Nación, señaló: “Soy parte de un proyecto político que está poniendo a la Argentina de pie y que además trabaja aún en las condiciones más complejas, un país tremendamente endeudado sin que nos quedara nada a los argentinos y posteriormente nos tocó enfrentar una pandemia”. Pero lo estamos haciendo con el compromiso de quienes abrazamos la política como el servicio a nuestra comunidad y no como un instrumento para beneficio propio”, expresó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, durante su visita a la Catamarca.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió hoy las inscripciones para que familias de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, Corrientes, Catamarca, Neuquén, Formosa, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz y Santa Fe puedan acceder a la compra de un lote complementado con el crédito para construcción de vivienda a través de la línea Lotes con Servicios de Procrear II.

A los más de mil sorteados en el día de ayer, se suman para esta inscripción 2.510 lotes más, distribuidos en 56 predios generados tanto por Procrear II como por el Plan Nacional de Suelo Urbano, informó la cartera.

LT 14 Paraná

La oferta forrajera, la prisión de malezas, el desplazamiento de la hacienda y el drenaje de los reservorios de agua son algunos de los problemas que enfrentan los productores isleños ante la histórica bajante del río Paraná y los incendios en el Delta. Por tal motivo, Ernesto Massa, especialista del INTA Paraná, explicó cuáles son los efectos de los disturbios naturales.

LRA 26 Resistencia

Como parte de un reconocimiento al personal sanitario por su labor en pandemia, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, junto a la ministra de Salud, Carolina Centeno, encabezó los anuncios de presentación del nuevo Plan de Salud 2030, el cual fue planteado en detalle sobre los ejes trazados para lo que viene. “La pandemia nos ofrece la oportunidad de transformar el sistema de Salud”, afirmó Centeno.

LRA 9 Esquel

Juan Pablo Acosta, referente de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT) Regional Patagonia, se refirió a la creación de un nodo soberano junto a integrantes de la Asamblea de Vecinos/as por el No a la Mina para contribuir al fortalecimiento de la producción local de alimentos saludables y cooperativos y a la lucha contra la megaminería.

LRA 9 Esquel

Mirko Rojas, integrante de la Asociación de Cannabicultores, informó que se realizó una reunión abierta del Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal donde, entre otras cuestiones, abordaron las dificultades para inscribirse en el Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos (REPROCANN).

LRA 1 Buenos Aires

Desde la granja agroecológica “La Lechuza”, localizada en el municipio de General Alvear a 7 km de la ciudad de Oberá, Misiones, la cual busca respetar los ciclos y espacios de nuestra tierra y, a su vez, difundir la vida sustentable a través del agroturismo, nos ponemos en contacto con Javiera Rulli para conocer más acerca de la granja.

Javiera destacó la diversidad de actividades que se pueden realizar en la chacra: “Tenemos una casa de campo donde muchas veces vienen abuelos, hijos y nietos a pasar las vacaciones. Los niños se desconectan mucho de las pantallas y a veces están todos los días con nosotros en la granja mientras los padres descansan”.

LRA 27 Catamarca

“Entre DeporTv, la Televisión Pública y también nuestros medios digitales como la plataforma Contar, van a pasar los 9 partidos de la Liga Femenina de Fútbol. Y remarco lo de 9 partidos porque hasta ahora se veían solo 2 por un canal de cable y codificado. La llegada del Estado supone una jerarquización dentro del profesionalización porque le da mucha visibilidad al deporte que practican las chicas de los 19 clubes de Argentina”, señaló Claudio Martínez, Director Ejecutivo de la TV Pública.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

121 personas fallecieron y 6.183 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 108.936 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.080.908 los contagiados totales y 4.736.632 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 3.571 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 50.5% en el país y del 49.0% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 36.461.219 de personas en todo el país, de los cuales 26.577.125 han recibido la primera dosis, y 9.884.094 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 41.509.514 de vacunas.

LRA 27 Catamarca

“Estamos en una meseta porque descendió mucho la cantidad de casos positivos. Estábamos fijos en 500 y ahora no superamos los 200, con un promedio de más o menos 20 pacientes. Y hace 48 que no se han lamentado fallecidos por COVID, lo que no quiere decir que no hay personas que estén delicadas peleando por su vida”, indicó Yanina Vázquez, Medica integrante del COE Catamarca.

LRA 6 Mendoza

Mendoza atravesó una semana que rondó entre un 12 y 15 % de positividad de coronavirus y su tasa de mortalidad continúa siendo alta. Este fin de semana largo continuará la aplicación de la segunda dosis de Moderna y Sputnik a los mayores de 60 y 64 años, inclusive, con demanda espontánea, y también seguirá la inoculación de quienes recibieron hace más de 60 días la primera dosis de AstraZéneca o Sinopharm.

Por otro lado, la provincia recibió 26 mil dosis de Sputnik V desde el instituto Gamaleya.

Semana Wainfeld | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió a la foto que trascendió del cumpleaños de Fabiana Yáñez en la Quinta de Olivos sin respetar los protocolos.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre los 200 años que cumple la UBA, recordó su paso por la universidad pública y por supuesto por la facultad de Derecho.

“Me recibí y enseñé en esa facultad. Quiero rendir homenaje a la extraordinaria educación pública. Cuando una persona llega a la universidad y se mezcla con los libros ya se eleva intelectualmente”, destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario aseguró que “es necesario que se amplíen las herramientas de política social para aquellos que más lo necesitan porque el crecimiento económico no alcanza. Hay una urgencia porque cada vez más gente necesita una ayuda de un ingreso universal. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Tengo la convicción que debe ser durante el mandato de Alberto Fernández, de dónde se saca el dinero no lo sé, pero se debe hacer más temprano que tarde”.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario Wainfeld analizó los cambios en el Gabinete. Juan Zabaleta asume en el Ministerio de Desarrollo Social y Jorge Taiana en el de Defensa. Ocupan el lugar de los precandidatos a diputados Daniel Arroyo y Agustín Rossi, quienes dejan el Gabinete para hacer su campaña política.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El área de Estadísticas de la Secretaría de Turismo Entre Ríos informó aproximadamente un 70 por ciento de reservas en la capacidad hotelera de cara a este fin de semana largo de agosto.

“Luego de unas favorables vacaciones de invierno, la actividad turística se muestra en un leve ascenso en términos de niveles de visita a nuestra provincia”, indicaron fuentes oficiales a través de un comunicado.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El gobierno lanzó una línea de créditos para monotributistas. El Contador Marcelo Marilaff explicó los detalles de la medida, informando que son similares a los otorgados en 2020 y tienen un monto de entre 90.000 y 150.000 pesos, los cuales varían según la categoría de monotributo, con un plazo de cancelación de 12 meses luego de un periodo de gracia de 6 meses.

LT 14 Paraná

El programa busca fomentar el consumo y la demanda interna dinamizando la cadena turística del país. En su primera edición, inyectó más de 15 mil millones de pesos en el sector y benefició a 600 mil turistas. El período para hacer las compras anticipadas se inicia este mes y se extenderá hasta diciembre próximo.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El entrerriano nacido en Viale, Lautaro Mendieta, quien es ingeniero en Telecomunicaciones, forma parte del equipo compuesto por 21 profesionales y estudiantes que desarrollaron a RoverTito, un robot que pisará la luna. El equipo Space Bee, en el marco del programa internacional Open Space, y después de varios meses de trabajo, creó un robot con el que lograron ganar la final del certamen.

Mendieta contó que el objetivo del robot es buscar reservorios de agua y tubos de lava que podrían usarse como asentamientos humanos, mediante una misión está programada para 2025.

Géneros | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Se filtró a la prensa un dictamen del fiscal General, Juan Manuel Delgado, recomendando la suspensión de la implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Córdoba. La opinión del jefe de los fiscales no es vinculante y se da en el marco de una medida cautelar solicitada por el ex legislador y fundador de Portal De Belén, Aurelio García Elorrio. La misma ya fue rechazada en dos oportunidades por la Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación, y tras su apelación, quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia.

“No tiene ninguna determinación sobre lo que vaya a hacer el Tribunal Superior Justicia y puede ser que ni siquiera lo tenga en cuenta”, apuntó Ana Morillo, coordinadora de salud de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En La Canción Verdadera, Víctor Heredia homenajeó a Divididos, banda referente del rock nacional fundada en 1988. Esta es la segunda parte de un programa especial donde hubo un repaso de la trayectoria, el trabajo y las elecciones artísticas de este grupo que hizo historia.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 15 AM 1190 / FM 98.7 Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, San Miguel de Tucumán, Mariano Carabajal contó más acerca de la provincia, sus actividades, patrimonios y la infraestructura de la misma.

Con relación al nombre de la emisora explicó: “Hay que marcar las diferencias que hubo, como se fue tomando el nombre, pero desde hace 10 años que se llama así y después hubo un tiempo donde en la etapa anterior el director no estaba muy de acuerdo con que se nombre a la negra, pero con esta administración la recuperamos”.

LRA 42 Gualeguaychú

Smerling presentó la reedición de “La otra pantalla: Educación, cultura y televisión”, un libro publicado por la editorial Eduvim que narra la historia de la construcción de los canales Encuentro, DeporTV y Paka Paka desde una mirada periodística. “La otra pantalla” reconstruye la antesala de las decisiones de gestión que forjaron estas políticas de comunicación, e incluye escenas y diálogos entre aquellas personas que fueron fundamentales para la creación de las señales como Néstor Kirchner, Daniel Filmus, Tristán Bauer, Jessica Tritten y Verónica Fiorito, entre otras.

LRA 27 Catamarca

En la previa del Día de las Infancias, Radio Nacional Catamarca llevó a cabo la edición 20 del programa Pido la Palabra. Esta propuesta, conducida por Juan Cruz Andrada y Ramiro Martínez, surgió este año y tiene el objetivo de promover contenidos relativos a los niños y niñas de las provincias, conocer sus derechos, actividades y salud, entre otros aspectos.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogan con la gran actriz Mónica Raiola sobre su trayectoria como artista plástica (creadora de relieves en madera) y su relación con el teatro. Actualmente Raiola trabaja en la Biblioteca Sonora de Mujeres (Proyecto Prisma) encarnando a la escritora norteamericana Audre Lorde. Actúa además en Once Berlín (Cervantes Online) y Reinas abolladas (Timbre 4).

LRA 26 Resistencia

La directora del canal Paka Paka, Cielo Salviolo, dijo que “estamos trabajando en este Mes de las Infancias con la consigna ‘Todas las infancias, todos los derechos’, para ofrecer contenido de manera inclusiva. Continuamos con una línea de trabajo en que los chicos y las chicas opinan, esto entre otras cosas porque seguimos elaborando otros proyectos. Tenemos una tradición en generar espacios de participación desde todas las provincias y sugiero que miren nuestra pantalla y comprobarán esa acción. Las voces de las infancias tienen un valor importantísimo para la construcción de una sociedad inclusiva”.

LRA 26 Resistencia

Radio Nacional realizó un video en el que homenajea a niños y niñas por el Día de las Infancias. Se trata de una versión del tradicional “Que se vengan los chicos”, de Carlos Inchausti, con la participación de Nahuel Pennisi junto a grandes artistas dedicados a las infancias. Enzo Ordeig de la compañía Nilocos, se refirió a la experiencia vivida en el tributo.

LRA 7 Córdoba

Desde 1988, Luis Gurevich es el socio compositivo de León Gieco. El pianista y compositor, que también fue ladero del Chango Farías Gómez, compuso junto a Gieco más de 70 canciones entre las que se encuentran grandes clásicos como ‘Cinco Siglos Igual’, ‘Orozco’, ‘Mensajes del alma’, ‘El ángel de la Bicicleta’ y ‘De Igual a Igual’, entre otras.

Gurevich repasó su carrera y todos estos años de ruta junto a León.

LRA 7 Córdoba

Quiroga, miembro fundador de Vox Dei, se refirió a sus recientes pasos con la música y a las nuevas canciones creadas en pandemia. “El músico desea salir y tocar y hay gente que también quiere ir a un bar o a un teatro o donde sea para ver a su banda favorita”, expresó el histórico bajista.

LT 14 Paraná

Jimena González y Celeste Ledesma conducen el espacio radial ´Bordadas de Violeta´, el cual integra el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Comunicación, Educación y Género (INESI), conformado por profesionales de diversas áreas de las Ciencias Sociales, Exactas, de la Educación, Agropecuarias, de la Administración, Económicas y de la Salud. En una edición especial, jugaron por LT 14 Radio Nacional Paraná y cambiaron el nombre. Entonces ´Bordadas de chocolatada´ homenajeó a las infancias, que se celebrarán su día mañana, domingo, con anécdotas, juegos, canciones y sorteos.

LRA 1 Buenos Aires

“Luego de haber estado guardado, de haber cantado a la nada y de extrañar los aplausos, uno necesita volver; la cuestión del streaming es algo muy frio para una música tan fervorosa como el tango, que necesita una respuesta inmediata”, manifestó el músico, anunciando la presentación de su show de tango en el Torcuato Tasso el próximo sábado 21 a las 21 horas, luego del párate obligado en marzo.

“Retomamos en junio las funciones luego de un gran párate, pero por suerte seguimos vendiendo entradas. Es difícil hacerlo para los artistas del tango, ya que es muy complicado para uno conseguir visibilidad porque no hay suficiente difusión, siendo una música nacional”, aseguró el artista.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El periodista, exfutbolista chileno y uno de los máximos referentes del Colo Colo, Carlos Caszely se refirió a la actualidad futbolística y recordó grandes momentos de su carrera.

En tanto al triunfo de Argentina en la Copa América destacó: “Creo que Messi se sacó una gran espina que tenía en deuda con la selección argentina porque ya en Barcelona lo había ganado todo y ahora vamos a ver qué pasa con el Paris Saint Germain porque tiene grandes jugadores pero hay que ver si va a tener un gran equipo”.

Con relación a su infancia contó: “Lo que me aparece es la pelota de goma, de trapo, de papel, el árbol, la esquina, la pared, todas esas cosas de infancia cuando uno empieza a jugar inocentemente al fútbol”.

Humor | Volver al inicio

Buena educación

Dos amigos en un bar, pidieron una cerveza para cada uno y una pizza. Cuando sólo quedan dos porciones, una grande y una pequeña, ninguno de los dos se decide en agarrar alguno de los dos. Pero de pronto, uno tomó el más grande.

El otro le recriminó: ¿No sabés que por respeto, el que agarra el primero tiene que tomar el más pequeño?

El otro contestó: ¿Cuál hubieras agarrado?

“El más pequeño”, responde.

“Bueno ahí lo tenés!!!”.

Chocolate por la noticia