El funcionamiento de una granja agroecológica

Desde la granja agroecológica “La Lechuza”, localizada en el municipio de General Alvear a 7 km de la ciudad de Oberá, Misiones, la cual busca respetar los ciclos y espacios de nuestra tierra y, a su vez, difundir la vida sustentable a través del agroturismo, nos ponemos en contacto con Javiera Rulli para conocer más acerca de la granja.

Javiera destacó la diversidad de actividades que se pueden realizar en la chacra: “Tenemos una casa de campo donde muchas veces vienen abuelos, hijos y nietos a pasar las vacaciones. Los niños se desconectan mucho de las pantallas y a veces están todos los días con nosotros en la granja mientras los padres descansan”

En este sentido contó: “Tenemos un pequeño restaurante, los fines de semana abrimos y cocinamos nuestra producción o producciones aledañas”. “Después del almuerzo se hace una tarde de campo la cual es una visita guiada”.

“De forma técnica, una agricultura orgánica es donde no usamos venenos para tener lo que producimos de forma limpia y segura para los consumidores, pero va más allá, con una mirada a través de la cual pensamos mucho en la recuperación del suelo y de la biodiversidad silvestre, donde la agricultura no sea una barrera en lo que es el monte y nuestros cultivos”. “Además, pensar en cuestiones culturales y el producir para alimentarnos nosotros y no tanto para la exportación” destacó

Se puede conocer más acerca de esta granja agroecológica en www.granjalalechuza.com