Hace 48hs no se lamentan fallecidos por covid en Catamarca

“Estamos en una meseta porque descendió mucho la cantidad de casos positivos. Estábamos fijos en 500 y ahora no superamos los 200, con un promedio de más o menos 20 pacientes, pero estamos más o menos en ese número. Y hace 48 horas (miércoles y jueves), no se han lamentado fallecidos por covid, lo que no quiere decir que no hay personas que estén delicadas peleando por su vida”, explicaba la Dra. Yanina Vázquez, Medica integrante del COE Catamarca, en diálogo con Nacional Catamarca.

Sobre cuál puede ser el motivo del descenso de casos, comentó: “Sin duda puede llegar a ser un efecto positivo el porcentaje de vacunación que hay en la provincia. Insistimos e instamos en que la sociedad siga vacunándose. Creo que el impacto está llegando a Catamarca y todas las jurisdicciones del país, porque esto es transversal a todas las provincias”.

Por otra parte la Dra. Vázquez agregó: “Catamarca siempre se prestó al cuidado y las medidas a tiempo, siempre fuimos pioneros en tomar medidas acertadas a pesar de las críticas. Catamarca está protegida con la calidad de profesionales que están activos frente al covid y que hoy tienen cierto manto de tranquilidad ante la situación actual”.