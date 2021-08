Un repaso por la historia de Divididos y reflexiones sobre el presente

En La Canción Verdadera, Víctor Heredia homenajeó a Divididos, banda referente del rock nacional fundada en 1988. Esta es la segunda parte de un programa especial donde hubo un repaso de la trayectoria, el trabajo y las elecciones artísticas de este grupo que hizo historia.

En esta segunda emisión sobre Divididos, Ricardo Mollo le confesó a Víctor que le hubiese gustado haber podido concretar una grabación conjunta con Mercedes Sosa de la canción Vientito de Tucumán.

“Por razones de salud no se pudo hacer, y si eligiera un momento al que querría volver sería ese. Si hay algo que me llevo como asignatura pendiente en esta vida es no haber cantado con ella. Hubiese sido una cosa muy importante para mi”.