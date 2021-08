Fernández relanzó el Previaje y exhortó a “encender la máquina del turismo”

El presidente Alberto Fernández llamó hoy a “encender la máquina de volver a confiar en el turismo después de un tiempo que nos privó de muchas cosas”, en el marco de la pandemia de coronavirus, y destacó que con los destinos argentinos el país “tiene tanto para ofertar”.

“Estoy aquí para ayudarlos, para volver a poner de pie el turismo en la Argentina”, dijo el mandatario a los representantes de las cámaras empresariales presentes en el acto -que se desarrolló en el hotel que se encuentra dentro del Parque Nacional.- y a los ministros del área de todo el país que participaron de manera virtual.

En su discurso, el mandatario dijo que la gastronomía y la hotelería fueron “las dos actividades más dañadas, las grandes víctimas, por la pandemia” de coronavirus y destacó la vuelta del programa Previaje, que fue “muy exitoso en el verano pasado”.

“Porque el mundo cerró el turismo, no es que solo Argentina lo hizo, no fue un problema centralmente nuestro, fue el problema que vivió el mundo”. “Muchos no entendieron y pedían que dejen todo abierto” expresó

En este sentido destacó el proceso de vacunación: “El tiempo más ingrato de la pandemia ha terminado, está terminando con la vacunación. Nosotros le prestamos mucha atención a la vacunación y trajimos a la argentina vacunas de excelencia”

“Con la vacunación viene la inmunidad y con la inmunidad vamos a tener la posibilidad de recuperar la habitualidad de nuestras vidas. Esto es poder vernos cara a cara, es poder reencontrarnos con nuestros afectos” afirmó.

“Nosotros no dejamos de prestar atención a los que más necesitan. Creamos mecanismos para socorrerlos y tratamos de estar siempre presentes, acompañando a cada uno de los que tenían hoteles, grandes restaurantes o barcitos, tratamos de llegar a todos” expresó.

De esta manera, el mandatario presentó la segunda edición del programa Previaje para la compra anticipada de servicios turísticos nacionales, mediante la devolución de créditos por el 50 por ciento del gasto, con lo que se busca fomentar el consumo y la demanda interna.

Los créditos, que podrán utilizarse desde noviembre de este año hasta diciembre de 2022, incluirán la devolución por la mitad de los gastos realizados en agencias de viaje, alojamientos, transporte, y otros servicios turísticos como centros de ski, bodegas y espectáculos artísticos, además del alquiler de vehículos.