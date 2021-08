Caszely: “Empecé mi preparación para el retiro dos años antes”

El periodista, exfutbolista chileno y uno de los máximos referentes del Colo Colo, Carlos Caszely se refirió a la actualidad futbolística y recordó grandes momentos de su carrera.

En tanto al triunfo de Argentina en la Copa América destacó: “Creo que Messi se sacó una gran espina que tenía en deuda con la selección argentina porque ya en Barcelona lo había ganado todo y ahora vamos a ver qué pasa con el Paris Saint Germain porque tiene grandes jugadores pero hay que ver si va a tener un gran equipo”

Con relación a su infancia contó: “Lo que me aparece es la pelota de goma, de trapo, de papel, el árbol, la esquina, la pared, todas esas cosas de infancia cuando uno empieza a jugar inocentemente al fútbol”

En tanto a ser director técnico expresó: “Nunca me gustó, yo a los 18 años a parte de jugar fútbol me tocó dirigir el equipo de la universidad y ahí me di cuenta que no tenía la capacidad para ser técnico”. “Un técnico tiene que estar los 365 días del año involucrado” destacó.

Al respecto de como tránsito su retiro del fútbol comentó: “Yo empecé mi preparación para el retiro dos años antes, me retire a los 35 años y hable con unos amigos psicólogos para empezar a dar mis pasitos para empezar el retiro, y ellos me dijeron ‘trata de retirarte en lo más alto de tu carrera’”